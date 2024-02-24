Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2774
es mejor no discutirlo aquí)))) La gente conoce a gente diferente)))))
Y se puede pasar por las emociones. Mejor aún en el tema del razonamiento y la explicación. Las chicas se agarran a los bordes de la emoción)))))
De todas formas la capacidad de predicción no se explica del todo. Lo que es matemáticamente claro, pero lo que da. A juzgar por los resultados es una continuación de la tendencia, la cuestión es cuánto, y si hay inversiones en los resultados.
ZY, yo tampoco lo entendería, si me ofrecieran exponer todos los desarrollos para debatir)))))) Es mejor hacer preguntas sobre la lógica del trabajo, las fórmulas.
A SanSanych, quería unirme a la pregunta:
¿Formas los signos de las cotizaciones mediante algoritmos/fórmulas explícitas y conocidas por ti (indicadores, por ejemplo) o utilizas el aprendizaje automático para construirlos?
MO no se utiliza para la construcción de características.
El proceso es tonto con algunas limitaciones, por ejemplo, no se pueden utilizar rasgos que sean variaciones de un precio absoluto, como mashka.
Y así, una gran variedad de diferencias de algo con algo. No tengo ningún problema con eso, inventar cosas. La basura resultó ser alrededor del 75%. Así que la habilidad principal es seleccionar NO basura, que, por cierto, es a la vez basura y NO basura.
Alexey, ¿hay alguna restricción en Rspp en el uso de bibliotecas C++ de terceros?
¿Puedo usar cualquier librería C++ o no?
y aparte de en R, ¿hubo algún resultado?
Por lo que tengo entendido, depende del compilador C++ utilizado y de la versión de Rtools (para windows). Yo no voy tan lejos, lo máximo era STL, con la que no tuve ningún problema.
Diferencias / incrementos, velocidades / aceleraciones, extensiones / corredores y sus medias.
No se me ocurre nada más que medir.(
Por lo que tengo entendido, depende del compilador de C++ utilizado y de la versión de Rtools (para windows). Yo no voy tan lejos, el máximo era STL, con el que no tuve ningún problema.
Gracias, he encontrado algunos tutoriales sobre cómo hacerlo, pero no puedo hacerlo todavía....
¿Qué pasa con los fractales, nadie lo ha resuelto? Y el marcado informativo.
Especialmente para este hilo, ahora durante media hora, utilizando sólo OHLC, esbozado aproximadamente un indicador de flecha.
Esta es la primera vista previa sin filtros y sin otros trucos sólo OHLC. Este algoritmo funcionará en cualquier TF.
Nos guste o no, pero no R-clave y Python no ayudará si usted no entiende la profundidad y el significado de los gráficos financieros. Lo siento por la grosería, por supuesto.