Valeriy Yastremskiy #:

Recientemente...

Quiero decir, ¿por qué no estás activo?
¿Qué se supone que significa eso?
 
mytarmailS #:
Quiero decir, ¿por qué no estás activo?
¿Cómo te das cuenta?

es mejor no discutirlo aquí)))) La gente conoce a gente diferente)))))

 
Valeriy Yastremskiy #:

Y se puede pasar por las emociones. Mejor aún en el tema del razonamiento y la explicación. Las chicas se agarran a los bordes de la emoción)))))

De todas formas la capacidad de predicción no se explica del todo. Lo que es matemáticamente claro, pero lo que da. A juzgar por los resultados es una continuación de la tendencia, la cuestión es cuánto, y si hay inversiones en los resultados.

ZY, yo tampoco lo entendería, si me ofrecieran exponer todos los desarrollos para debatir)))))) Es mejor hacer preguntas sobre la lógica del trabajo, las fórmulas.

A SanSanych, quería unirme a la pregunta:

¿Formas los signos de las cotizaciones mediante algoritmos/fórmulas explícitas y conocidas por ti (indicadores, por ejemplo) o utilizas el aprendizaje automático para construirlos?


MO no se utiliza para la construcción de características.

El proceso es tonto con algunas limitaciones, por ejemplo, no se pueden utilizar rasgos que sean variaciones de un precio absoluto, como mashka.

Y así, una gran variedad de diferencias de algo con algo. No tengo ningún problema con eso, inventar cosas. La basura resultó ser alrededor del 75%. Así que la habilidad principal es seleccionar NO basura, que, por cierto, es a la vez basura y NO basura.

 
Aleksey Nikolayev #:

Alexey, ¿hay alguna restricción en Rspp en el uso de bibliotecas C++ de terceros?

¿Puedo usar cualquier librería C++ o no?

 

y aparte de en R, ¿hubo algún resultado?

 
mytarmailS #:

Alexey, ¿hay alguna restricción en Rspp sobre el uso de bibliotecas C++ de terceros?

¿Puedo utilizar cualquier biblioteca C++ o no?

Por lo que tengo entendido, depende del compilador C++ utilizado y de la versión de Rtools (para windows). Yo no voy tan lejos, lo máximo era STL, con la que no tuve ningún problema.

 
СанСаныч Фоменко #:

MO no se utiliza para la construcción de características.

El proceso es contundente con algunas limitaciones, por ejemplo, no se pueden utilizar características que sean variaciones de un precio absoluto, por ejemplo, mashka.

Y así, una gran variedad de diferencias de algo con algo. No tengo ningún problema con eso, inventar cosas. La basura resultó ser alrededor del 75%. Así que la habilidad principal es seleccionar NO basura, que, por cierto, es a la vez basura y NO basura.

Diferencias / incrementos, velocidades / aceleraciones, extensiones / corredores y sus medias.

No se me ocurre nada más que medir.(

[Eliminado]  
¿Qué pasa con los fractales, nadie lo ha resuelto? Y el marcado informativo.
Déjame ejecutar el bot.
Debe ser muy simple, no hay tiempo. Usted puede hacerlo en una hora.
Pero lo que una gran cantidad de pensamiento se ha puesto en él.

Qué características no importa, lo principal es que se relacionan con la BP que se está clasificando.
 
Aleksey Nikolayev #:

Por lo que tengo entendido, depende del compilador de C++ utilizado y de la versión de Rtools (para windows). Yo no voy tan lejos, el máximo era STL, con el que no tuve ningún problema.

Gracias, he encontrado algunos tutoriales sobre cómo hacerlo, pero no puedo hacerlo todavía....

 
Maxim Dmitrievsky #:
¿Qué pasa con los fractales, nadie lo ha resuelto? Y el marcado informativo.
Déjame ejecutar el bot.
Debe ser muy simple, no hay tiempo. Usted puede hacerlo en una hora.
Pero lo que un montón de pensamiento ha ido en él

Qué atributos no importa, siempre y cuando se refieren a la BP que se está clasificando.

Especialmente para este hilo, ahora durante media hora, utilizando sólo OHLC, esbozado aproximadamente un indicador de flecha.

Esta es la primera vista previa sin filtros y sin otros trucos sólo OHLC. Este algoritmo funcionará en cualquier TF.

Nos guste o no, pero no R-clave y Python no ayudará si usted no entiende la profundidad y el significado de los gráficos financieros. Lo siento por la grosería, por supuesto.

OHLC_1

