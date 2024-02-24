Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2125
? lectura de actualidad ))))
allí, el comienzo de la obra:
http://www.ievbras.ru/ecostat/Kiril/Library/Book1/Content0/Content0.htm#Ref
¿realmente estás leyendo esto?
el punto es que fue escrito sin ningún poder de computación y lógica en primer lugar, y, como se señaló, funciona) mucha agua, por supuesto, pero usted puede tamizar a través de él. Y el principio, bueno, ese es el momento, sin el principio del libro no habría sido. También puedes tenerlo en cuenta)
http://gmdh.net/articles/theory/bookInductModel.pdf
una gran ventaja es que los modelos lineales siempre convergen a un mínimo local. Por eso el método sigue siendo relevante
vio este libro hace un par de años.
Parece... Sí, es fascinante, pero ¿cuál es el objetivo real? si el objetivo es escribir un diploma o un doctorado - sí, es un libro de cartón
si el objetivo son las series temporales - este libro trata de otra cosa, de la invención del bosque aleatorio en los albores del desarrollo informático
imho, incluso conjuntos de NS mal acostumbrados a la aplicación en la práctica, cómo trabajar con BP? bueno, como una opción para estropear un montón de un montón de NS, y al final se obtiene autoecoder? - Dudo que incluso una red convolucional se pueda obtener con este libro
Vorontsov es más relevante el conocimiento antiguo, y el procesamiento de datos - estoy masticando algunos cursos en línea sobre BP - hay algo en él ;)
Si todos los puntos de la prueba y del tren están clasificados en una lista común (reordenados según algún patrón), significa que están mezclados. Lo que yo entiendo es lo siguiente. La prueba no debe mezclarse con la bandeja de ninguna manera.
Si los puntos son independientes (sin autocorrelación), puedes y debes mezclarlos
de hecho, así es como funciona el bosque aleatorio.
¿De qué estás hablando? ¿Estás borracho o qué?
Pregúntale a Vorontsov quién es Ivakhnenko para él...
La serie temporal tiene 2-3 puntos muy correlacionados en cada lado. Es decir, no se cumple la condición de independencia
Existen métodos especiales de empalme para las series temporales, que tienen en cuenta todo esto
es posible eliminar estos duplicados, empezará a funcionar bruscamente con los nuevos datos, pero no se cubrirá la dispersión
Si los puntos son independientes (sin autocorrelación), la mezcla es posible y necesaria
no
este no es el propósito de ACF en la estimación de BP
la autocorrelación puede no estar presente para el lag = 1, pero sí para otros lags
y la estimación del ACF no es una evaluación de las dependencias de los rezagos, sino sólo una forma de identificar el modelo del proceso - después de decidir con qué proceso se relacionará el BP, comenzamos el preprocesamiento de los datos - ya sea usando el propio BP o usando su muestra de rezagos
no
sí
antes de
después de la descorrelación a la que va el sobreentrenamiento. También hay que tener en cuenta la serialidad de las marcas.
es posible eliminar estos duplicados, funcionará inmediatamente en los nuevos datos, pero no se cubrirá la dispersión