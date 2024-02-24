Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1936
De todos modos, amigos, los patrones existen, sólo hay que saber verlos, y los algoritmos pueden verlos mejor que los humanos )
No creo que sea un accidente...
Esto es de Expert, previsión de neuro bitcoin para la semana pasada, primera pantalla sin filtro, segunda igual, pero con filtro de "confianza" 40.
Euro no es de esta calidad, pero se acerca.
¿Cuándo vas a comerciar?
Todavía no ha llegado, se ha topado con un muro.
65% ?
Ahora mismo la calidad del pronóstico en TODAS las velas es de un 52-53%. Eso es en TODOS. Hay al menos tres formas de forjar respuestas más o menos buenas que lleguen al 65%, son pocas y sólo está en el examen. Si el mercado real fuera del 65% ganaría el binario, pero hasta ahora sólo estoy "luchando", es decir, es aproximadamente el 56-58% en el mercado real.
Tal vez este sea el límite global de mi método, tal vez no )) Trabajando...
No es así...
¿Alguna vez ha tratado de mejorar la calidad de las entradas en lugar de la calidad de las previsiones...
Por ejemplo: seleccione todas las secciones en las que la red tiene más del 60% de confianza y haga una cuadrícula de datos separada de estas secciones y vuelva a entrenar la red...
Si no puedes mejorar la calidad de la predicción, intenta mejorar la calidad de la entrada... y ahí no necesitas un 80% de error...
si una buena entrada te da de 1 a 6 stop/beneficio por ejemplo puedes equivocarte el 75% de las veces y aun así ganar un buen beneficio...
hago la pregunta de la red "arriba o abajo" en cada vela. En cuanto empiezo a dar no todo, sino uno específico para aprender, la calidad baja inmediatamente. Creo que esto se debe a que la red deja de aprender el mercado real, aprende nuestra visión del mercado, y todo lo que es nuestro es siempre erróneo ))
Aprecio esos 52-53% porque son los patrones que la propia red sacó y lo que tiene en la cabeza es una completa chorrada.
Es un trabajo infernal, estos >60 se obtienen en un tramo de prueba. Es decir, hay que convertir un test en un entrenamiento + un nuevo test + el propio conjunto de datos será insuficiente para el entrenamiento. No está preparado para tales hazañas
es un trabajo de 6 minutos de R, o más bien no es un trabajo, no tengo ni idea de por qué te gusta tanto Python
1. Jodido Alexey, si todos los profesores de tu ciudad tuvieran una percepción individual, uno tendría una "B" con una "zu" y otro un "69" (individualidad). y el otro tendría un 69, ¡¡¡te das cuenta de que todavía no sabes leer!!! La percepción individual es el lenguaje de la incomprensión, el lenguaje de la incomprensión es el lenguaje de la guerra. Leo lo que dices, no te entiendo, me pongo nervioso, no consigues respuestas a tus preguntas porque no las entiendo, el tiempo se pierde, no sirve de nada y a quién beneficia esta estúpida individualidad de la percepción????
¡Calmémonos y no nos pongamos nerviosos!
Estoy de acuerdo en que los sinónimos son fiches\Npredictores/atributos.
Pero en cuanto a la comprensión de la noción "regla", no está tan claro. Una regla es un algoritmo de acciones que puede transformar la información (llevándola a significados - todo tipo de fórmulas) y sistematizarla (los mismos árboles de decisión).
En su forma más pura tenemos el precio OHLC - es la observación del comportamiento del valor (valor relativo estimado) de un activo. A partir del precio, aplicando diferentes reglas de transformación (aritméticas y lógicas) obtenemos el resultado de aplicar las reglas en forma de fics/predictores/firmas. Sí, sin transformación, los precios también pueden ser signos; no hay contradicción en esto.
Lareducción de la dimensionalidad es una transformación secundaria del precio a través de predictores/atributos intermedios. Para saber cómo se transformaron, necesitamos conocer las reglas resultantes de su transformación, que pueden ser expresiones aritméticas o lógicas. Como resultado de su transformación, aparecieron nuevas fichas/predictores/atributos (adicionales/alternativos).
En resumen, en este contexto, una regla es una descripción del proceso de conversión de precios hacia y desde fichas/previsores/firmas en nuevas fichas/previsores/firmas.