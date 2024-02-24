Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1941

Maxim Dmitrievsky:

o no da nada, busca patrones de diferentes longitudes (ventanas) y muestra los mejores conjuntos en la imagen

eso es muy bueno...

¿cuál es el nombre de esta función?

 
Valeriy Yastremskiy:

Estoy aprendiendo python (estoy leyendo un libro rosa), hay una diferencia entre los lenguajes dinámicos y estáticos al principio y la diferencia es igual a la referencia de la asignación de la copia. Es un idioma genial. Especialmente después de BASIC)))))

Parece que todo es familiar, pero el comportamiento es diferente, pero es una pena.

mytarmailS:

esa es una muy buena...

¿cómo se llama esta función?

aquí hay 3 mejores patrones diferentes (en subventanas, rojo) y sus vecinos negro (similar)

es sin patrón, lo encontró por sí mismo.

perfil, cifras= mp.analizar(fr_precios)

mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150)


Realmente no entiendo todas las funciones

 
Retag Konow:
Claro. ¿Sabes lo que es una invariante? Polimorfismo (multiformidad), Objeto, Forma, ¿te has enterado? )

¿Qué es lo que "empuja" aquí? - Métodos para "extraer" la invariante de debajo de la cáscara polimórfica del Objeto. Así se identifica dentro de un entorno. Aplicas herramientas matemáticas y algorítmicas.

Pero te falta un pensamiento abstracto y filosófico para entenderlo. Pero si lo entendieras, mejorarías los métodos de procesamiento de la envoltura (conjuntos de datos relacionados de las formas del fenómeno del objeto) y abrirías horizontes financieros mucho más lejanos).

Mejore el propio modus operandi y será feliz).

Por qué estos términos generalizadores aquí. Distraen de la esencia de la tarea de buscar patrones y, por tanto, son innecesarios. Y entonces, sí, es cierto, y cierto en general para NS y MO en general, pero sólo sin ninguna utilidad para los problemas locales. Y no en este hilo.

 

Vaya, este tipo tiene cerebro, se nota enseguida, conoce palabras tan incomprensibles... Veo que tiene experiencia en su haber, está aprendiendo zen y enseña a otros...

¿Probablemente, tiene una solución en forma de robot o de análisis de mercado como resultado del desarrollo intelectual?

¿Tal vez puedas mostrarme tu trabajo, o tu madre no te lo permite?

 
Maxim Dmitrievsky:

aquí hay 3 mejores patrones diferentes (en subventanas, rojo) y sus vecinos negro (similar)

esto es sin patrón, lo encontró por sí mismo

perfil, cifras= mp.analizar(fr_precios)

mp_profile, mp_figures= mp.analyze(fr_prices,windows=150)


No entiendo realmente toda la funcionalidad

¿Busca series multidimensionales?

mytarmailS:

¿Puede buscar series multidimensionales? ¿Lo sabe?

No lo creo.

 
mytarmailS:

¿Sabe buscar series multidimensionales?

¿Por qué? la serie de diferentes TFs todavía se puede combinar en uno. o para qué más?

 
Valeriy Yastremskiy:

¿Por qué se utilizan estos términos generalizadores? Distraen de la esencia de la tarea de buscar patrones y, por tanto, son innecesarios. Y entonces, sí, cierto, y cierto para NS y MO en general, pero sólo sin el beneficio de la tarea aquí. Y no en este hilo.

Probablemente sin ningún beneficio, si tomamos como axioma que el beneficio es una recompensa monetaria de Forex.
 
Reg Konow:
Probablemente sin beneficio, si se toma como axioma que el beneficio es la recompensa monetaria del forex.

No, ver a través de la simple verdad de Perelman. Pero aquí es la longitud del vector de revisión con sus términos aumenta. Cuando se estudia algo, se necesitan generalizaciones cuando hay más de 2 preguntas. Pero aquí sólo hay uno. Por lo tanto, no son necesarios.

