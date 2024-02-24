Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1941
o no da nada, busca patrones de diferentes longitudes (ventanas) y muestra los mejores conjuntos en la imagen
eso es muy bueno...
¿cuál es el nombre de esta función?
Estoy aprendiendo python (estoy leyendo un libro rosa), hay una diferencia entre los lenguajes dinámicos y estáticos al principio y la diferencia es igual a la referencia de la asignación de la copia. Es un idioma genial. Especialmente después de BASIC)))))
Parece que todo es familiar, pero el comportamiento es diferente, pero es una pena.
aquí hay 3 mejores patrones diferentes (en subventanas, rojo) y sus vecinos negro (similar)
es sin patrón, lo encontró por sí mismo.
perfil, cifras= mp.analizar(fr_precios)
Realmente no entiendo todas las funciones
Claro. ¿Sabes lo que es una invariante? Polimorfismo (multiformidad), Objeto, Forma, ¿te has enterado? )
Por qué estos términos generalizadores aquí. Distraen de la esencia de la tarea de buscar patrones y, por tanto, son innecesarios. Y entonces, sí, es cierto, y cierto en general para NS y MO en general, pero sólo sin ninguna utilidad para los problemas locales. Y no en este hilo.
Por supuesto. ¿Sabes lo que es una invariante? Polimorfismo, objeto, forma, ¿te has enterado? )
Vaya, este tipo tiene cerebro, se nota enseguida, conoce palabras tan incomprensibles... Veo que tiene experiencia en su haber, está aprendiendo zen y enseña a otros...
¿Probablemente, tiene una solución en forma de robot o de análisis de mercado como resultado del desarrollo intelectual?
¿Tal vez puedas mostrarme tu trabajo, o tu madre no te lo permite?
¿Busca series multidimensionales?
¿Puede buscar series multidimensionales? ¿Lo sabe?
No lo creo.
¿Sabe buscar series multidimensionales?
¿Por qué? la serie de diferentes TFs todavía se puede combinar en uno. o para qué más?
¿Por qué se utilizan estos términos generalizadores? Distraen de la esencia de la tarea de buscar patrones y, por tanto, son innecesarios. Y entonces, sí, cierto, y cierto para NS y MO en general, pero sólo sin el beneficio de la tarea aquí. Y no en este hilo.
Probablemente sin beneficio, si se toma como axioma que el beneficio es la recompensa monetaria del forex.
No, ver a través de la simple verdad de Perelman. Pero aquí es la longitud del vector de revisión con sus términos aumenta. Cuando se estudia algo, se necesitan generalizaciones cuando hay más de 2 preguntas. Pero aquí sólo hay uno. Por lo tanto, no son necesarios.