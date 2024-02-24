Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1932
no se necesita ningún paquete, ¿dónde está escrito?
Probablemente tiene un inf.
Te has equivocado con los datos, quizás deberías intentar elaborar una sintaxis sencilla y luego entrenar tus modelos.
Intenta aplicar esto a los datos antes de entrenar el modelo
X es una matriz con predictores
5k vistas, ala aldea
¿ha habido suerte con esto, ciudad? )
no, nadie está ayudando, sólo regañando
¿Qué he hecho mal? He dado la columna con los precios de cierreAdjunto los datos para ayudar a darle sentido, por favor.
Error in x2set(Xsub, n_neighbors, metric, nn_method = nn_sub, n_trees, : Non-finite entries in the input matrix
¿Pero tal vez lo puse en el lugar equivocado?
¿Qué significa el 0,001?
Sí, fue un poco más lejos y consiguió esto
Si tengo un paso de precio de 1, ¿debo cambiar 0,001 por ejemplo, 100?
Lo he cambiado a 100.
Jugar con el parámetro de cambio
Tengo esta imagen de los últimos resultados - 4 racimos claros
Antes hablabas de algunos valores numéricos para estimar los resultados, ¿qué cifras sugieres que veamos?