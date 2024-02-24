Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1933
Tengo esta imagen de los últimos resultados - 4 racimos claros
Antes hablaba de algunos valores numéricos para evaluar los resultados, ¿qué cifras sugiere que se observen?
Sí)) y ahora mira los datos de la prueba
He dicho que son tonterías, hay que mirar el error del modelo sobre los datos de prueba y no sobre las fotos, el error de cualquier modelo de cualquier paquete
Por cierto, cambia los índices porque estás entrenando con sólo 10k datos
y tienes más de 500k de datos
Quien sepa algo de aproximación polinómica o armónica¡¡¡POR FAVOR!!!
Ahora está de vuelta en los datos de prueba.
Sólo estás entrenando con 10 mil datos.
y tienes más de 500k datos.
Tengo que ajustarlo primero con datos pequeños y luego probarlo con datos grandes.
Por cierto, me he dado cuenta de que R es muy irracional con la memoria: come mucho.
Ahora, la regañina vuelve a ser sobre los datos de la prueba
Ah, sí, ¡gracias!
Esta es la imagen - un poco peor, pero la tendencia está ahí.
No entiendo qué está pasando: ¿de dónde ha salido otro grupo si no lo había antes?
no tanto))))
nuevos datos - nuevos puntos
No entiendo lo que está pasando.
¿Entrenamos algo y luego lo aplicamos a la prueba o qué? :)
Parece que todo son tonterías.
Quien sepa algo de aproximación polinómica o armónica¡¡¡POR FAVOR!!!
¿Y con qué quieres terminar?, con armónicos el camino a Fourier. O a los polinomios ortogonales, que hay muchos. Todo se puede descomponer)