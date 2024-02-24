Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1933

Aleksey Vyazmikin:

Tengo esta imagen de los últimos resultados - 4 racimos claros

Antes hablaba de algunos valores numéricos para evaluar los resultados, ¿qué cifras sugiere que se observen?

Sí)) y ahora mira los datos de la prueba

scatter3d(x = predict.test[,1], 
          y = predict.test[,2], 
          z = predict.test[,3],
          groups = Y[test.idx],
          grid = F, 
          surface = F,
          ellipsoid = F,
          bg.col = "black",surface.col = c(2,3))

He dicho que son tonterías, hay que mirar el error del modelo sobre los datos de prueba y no sobre las fotos, el error de cualquier modelo de cualquier paquete


Por cierto, cambia los índices porque estás entrenando con sólo 10k datos

train.idx <- 100:8000
test.idx <- 8001:10000

y tienes más de 500k de datos

 
mytarmailS:

Quien sepa algo de aproximación polinómica o armónica¡¡¡POR FAVOR!!!

 
mytarmailS:

Ahora está de vuelta en los datos de prueba.

> library(car)

> scatter3d(x = predict.test[,1], 
+           y = predict.test[,2], 
+           z = predict.test[,3],
+           groups = Y[train.idx],
+           .... [TRUNCATED] 
Error in complete.cases(x, y, z, groups) : 
  не все аргументы имеют одинаковую длину
mytarmailS:

Sólo estás entrenando con 10 mil datos.

y tienes más de 500k datos.

Tengo que ajustarlo primero con datos pequeños y luego probarlo con datos grandes.

Por cierto, me he dado cuenta de que R es muy irracional con la memoria: come mucho.

 
Aleksey Vyazmikin:

Ahora, la regañina vuelve a ser sobre los datos de la prueba

por supuesto que sí

library(car)

> scatter3d(x = predict.test[,1], 
+           y = predict.test[,2], 
+           z = predict.test[,3],
+           groups = Y[train.idx],
+           .... [TRUNCATED]
 
mytarmailS:

Por supuesto que sí.

Ah, sí, ¡gracias!

Esta es la imagen - un poco peor, pero la tendencia está ahí.

No entiendo qué está pasando: ¿de dónde ha salido otro grupo si no lo había antes?

 
Aleksey Vyazmikin:

no tanto))))

nuevos datos - nuevos puntos

 
mytarmailS:

No entiendo lo que está pasando.

¿Entrenamos algo y luego lo aplicamos a la prueba o qué? :)

Parece que todo son tonterías.

 
Aleksey Vyazmikin:

Parece que todo son tonterías.

¿Cuántas veces te he dicho esto? ¿3? ¿5?

 
mytarmailS:

Quien sepa algo de aproximación polinómica o armónica¡¡¡POR FAVOR!!!

¿Y con qué quieres terminar?, con armónicos el camino a Fourier. O a los polinomios ortogonales, que hay muchos. Todo se puede descomponer)

 
Lee las respuestas a mi pregunta. Muchas gracias a todos.
