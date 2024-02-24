Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1938

Nuevo comentario
 
De capa en capa se va eliminando la cáscara mediante algoritmos analíticos, hasta que finalmente queda al descubierto la invariante. Es interesante que el camino sea tan complicado precisamente por el polimorfismo que esconde la esencia de casi todos los objetos como una cáscara. Incluso las construcciones semánticas son polimórficas en sus configuraciones de palabras y ocultan el contexto.
 
mytarmailS:

De todos modos, amigos, los patrones existen, sólo hay que saber verlos, y los algoritmos pueden verlos mejor que los humanos )

No creo que sea un accidente...


incluso sin utilizar la red neuronal, se puede hacer un indicador mucho más preciso

y este es lento.

y creo que el cruce de las barras en esta pantalla coincidirá

es decir, cuando hay una señal de compra/venta, las señales de MA serán precisas en segundos

 
Renat Akhtyamov:

incluso sin usar neuronas, puede hacer que el indicador sea mucho más preciso

y este es lento.

y me parece que el cruce de las MAs en esta pantalla coincidirá

Así que cuando haya una señal de compra/venta, se señalará al segundo más cercano

muéstrame las entradas de los brazos ondulantes y en los cruces que serían señales como en la pantalla


Estoy esperando mucho

 
mytarmailS:

Muéstrame entradas de los vagones y cruces para tener señales como en la captura de pantalla.


Realmente estoy esperando

1938 páginas de discusión sobre la tecnología MO para conseguir una pequeña oportunidad de ganar algo en forex)) Mejorad ya la tecnología, entendidos, patentadla y seréis los más ricos. Como decían en una famosa película "Salvajes, dan ganas de llorar". :))))
 
ReTeg Konow:
1938 páginas de discusión de la tecnología MO para conseguir una pequeña oportunidad de hacer algo de forex)) Mejorad ya la tecnología, entendidos, patentadla y seréis los más ricos. Como decían en una famosa película "Salvajes, dan ganas de llorar". :))))

Peter, simplemente no saben que

Ningún indicador, incluso el más preciso, le ayudará en el trading.

Necesitas una cabeza para comerciar.

Te he dado un ejemplo:

¡el superindicador señala COMPRAR!

las neuronas aceptadas, la compra abierta

el pronosticador adivinó, movió el cursor del ratón y desplazó el precio hacia abajo

¿Y qué?

mientras no se den cuenta de que este es el sistema con el que están tratando, perderán

y si descubren cómo no perder, tal vez hagan algo al respecto

 
Renat Akhtyamov:

¿Y qué?

¡¡Sí!! ¡Eres un charlatán, enséñame el comerciante de tu mamá!

 
mytarmailS:

Si eso!!! eres un bocazas, enséñame tu mamá comerciante

No seas ridículo. Acaba con tu neurona plumífera.

¡buena suerte!

 
Renat Akhtyamov:

Oh, no seas ridículo, termina tu neurona plummer.

¡buena suerte!

muéstrame tu mashki, o eres un idiota?

 
mytarmailS:

Muéstrame tus maletas, ¿o eres un idiota? ¿No respondes por lo que dices?

Cógelo y póntelo.

Tienes el gráfico original.

y sin rencores, será como dije.

en la automatización, la acción más inoportuna es la prueba, ya que la decepción por el trabajo realizado es el sentimiento más duro
 
Renat Akhtyamov:

tómalo y superponlo.

Tienes el gráfico original.

y no te ofendas, será como dije

eres más tonto que la pared contra la que te sientas , cruzar los vagones no puede ser en extremo en el remolque ...

Toma tu peter y ve a optimizar los estocásticos, eso es todo lo que puedes hacer ...

buena suerte adabolic

1...193119321933193419351936193719381939194019411942194319441945...3399
Nuevo comentario