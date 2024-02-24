Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1931
Una pregunta de un empollón.
Hay tres variables A, B, C. Se escribe a mano algún tipo de condición de ellos. Por ejemplo.
Quiero reproducir esta condición automáticamente. No necesito encontrarlo, porque ya lo sé. Pero necesito tener, por ejemplo, docenas de coeficientes de peso cuya combinación pueda alcanzar esta condición con alta probabilidad, cuando establezco A, B, C allí (polinomio o HC - no lo sé, porque sé cero) y obtener la condición original.
Me interesa saber qué tipo y cuántas ponderaciones de entrada tiene la función requerida, para que esas condiciones originales puedan ser reproducidas a través de las ponderaciones...
La tarea de fxsaber no está muy clara. Propuso tres variables en una condición arbitraria y aparentemente se preguntó si esta condición puede ser generada automáticamente si consideramos los valores de las variables como pesos dentro de algún sistema que tiene un patrón de cambios en sus parámetros.
Alternativamente, para sintetizar la condición automáticamente necesitamos
1. Distinguir el sistema como complejo de parámetros del entorno de objetos.
2. Analizar las interdependencias de los cambios dentro de este complejo durante mucho tiempo, centrando la atención en varios eventos del entorno.
3. En el curso de la observación para fijar las condiciones - es decir, para construir las relaciones de los valores de los parámetros y los eventos del entorno.
4. Clasificar las condiciones obtenidas.
De acuerdo con la idea de su propósito y capacidades, el sistema debe ser capaz de hacer frente a la tarea.
porque tengo los datos para ser llamado "d". ))
inserte su
clos <- dt$ su precio de cierre
Heh, qué lío con esa R
Prueba esto.
Inténtalo de esta manera.
Se descargó, efectivamente estaba escrito en ruso.
Hay otro paquete que necesito...
No puede él mismo pensar que necesita ser descargado...
no es publicidad, pero si presta atención a un bot (varios) en el mercado de la parte superior, verá cómo se negocian ciertos relojes )
Curiosamente, el bot está publicado en una fecha posterior a la de mi artículo (quizás el autor se inspiró), pero no obtuve resultados tan geniales. Aparentemente no se ve del todo bien
Además, los bosques de árboles aún no son tan geniales, aunque he visto algunas variantes bonitas.
***
No se necesita ningún paquete, ¿dónde dice eso?
Entradas no finitas en la matriz de entrada>>> Entradas no finitas en la matriz de entrada
debe ser inf.
Te has equivocado con los datos, tal vez deberías ocuparte de la sintaxis básica, y luego entrenar los modelos.