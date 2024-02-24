Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1924
Lo sé)) He escrito sobre dbscan en la página anterior).
Pero con él, también, será una molestia, en primer lugar, con los grupos de todos los mismos tendrá que jugar y en segundo lugar es tremendamente lento para reconocer nuevos datos.
He leído en alguna parte o el paquete está previsto hacer o en p-studio chip iba a aparecer - que el grupo será seleccionable manualmente, directamente con el ratón, no se enteró de ello?
No hay necesidad de inventar cosas. Esta es la implementación más rápida de hdbscan en R. Y no hace falta jugar, sólo hay que averiguar los parámetros y utilizarlo. Leí en alguna parte, un hombre dijo - no es para MO.
Buena suerte
Los mismos datos pero el objetivo con tres clases
En orden:
en el primer código.
¿como se puede tratar? )
Ajustar los parámetros es lo que yo llamaba jugar, definitivamente no va a acertar con esos racimos a la primera, pero eso es todo...
Tengo algo así.
Bueno, eso es interesante. Gracias por el consejo.
Y estas conversiones
umap_transform(X = X1$test1$x, model = origin.sumap, n_threads = 4 L, verbose = TRUE) -> test1.sumap¿Esto sustituye al predicado estándar? Hay que presentar nuevos datos aquí, ¿no?
Hola a todos.
Tal vez alguien puede aconsejar - Me he enfrentado a un problema que ninguno de los corredores de rf no permite abrir operaciones en mt5 utilizando python (alfa-forex, BKS, FINAM, just2trade). Todos los corredores dan un error:"comment=Unsupported filling mode". Al mismo tiempo, mis operaciones se abren bien con mt5 developer en MetaQuotes demo.
Por favor, aconséjenme cómo solucionar esto. ¿Alguien ha encontrado un broker fiable que permita operar con python?
Pruebe el ejemplo de order_send, pero utilice 'ORDER_FILLING' en lugar de
utilice 'ORDER_FILLING_FOK' o 'ORDER_FILLING_IOC' en su lugar.
Vladimir,
ayudó, ¡¡¡gracias!!!
Y estas transformaciones.¿Esto es en lugar de la predicción estándar? Tienes que introducir nuevos datos aquí, ¿verdad?
Sí, es una especie de prefijo. Y esa es la principal ventaja de este paquete.
Sí, es un poco prefecto. Y esa es la principal ventaja de este paquete.
Bueno, en el paquete "umap" sólo se pueden utilizar las predicciones para hacerlas, pero no he oído nada de añadir un objetivo al paquete. En cualquier caso, gracias por los nuevos axpyrianos.
¿Qué le parecen estos resultados? ¿Es mejor clasificarse con este paquete?
En ninguna parte se ha investigado la mejor manera de normalizar las entradas: ¿incremento, sustracción ma, ventana deslizante?
https://github.com/philipperemy/fractional-differentiation-time-series
Hay que diferenciar hasta que la prueba ADF empiece a pasar, es decir, que los incrementos se vuelvan estacionarios. Pero es posible ir un poco más allá.
Se trata de mantener los datos dentro del rango de la red neuronal conocida, por un lado, pero de perder la menor información posible, por otro.