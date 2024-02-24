Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1918
también puedes jugar con los parámetros de umap, hay métricas, proximidad, k-neighbours
Mira la vinette, hay muchas cosas allí.
Interesante, ¡gracias! A juzgar por la foto, ¿basura? :)
No consigo que funcione.
Entiendo que tengo el R desactualizado - ¿cómo actualizarlo? :)
Supongo que sí, tendré que actualizarlo.
Supongo que sí, basura :))
Cuando consigas 1000 atributos significativos, deberías hacer algo.
Hola a todos. Aquí está el seguimiento de mi cuenta. Muestra todo para callar a todo el mundo para siempre. Si sois unos perdedores en la vida, callaos y dejad que otros hagan el trabajo. Las redes neuronales funcionan, son vuestros cerebros los que no funcionan que decís lo contrario !
¿puedes darme un enlace al código fuente en githab? quizás haya una teoría allí.
hay algunos grupos de patrones en el espacio bidimensional.
pero también podría ser una coincidencia, se necesitan más datos
Puedes probar con muestras de diferentes años.
Me bajé la versión 4 de R como me pidieron y ahora me da la tabarra con algún argumento cuaternario.
Reinstalado, los intentos de instalación aparecieron, pero de nuevo dice que no hay ningún paquete para esta versiónLa instalación parece pasar por R, no por RStudio.
Parece que funciona, pero ¿se pueden guardar estos modelos para no volver a contar?
Claro, pero ¿qué es exactamente lo que necesitas ahorrar?
Tengo R-3.6.3 )))) ni siquiera sabía que el 4 es ya)
Por supuesto, ¿qué es exactamente lo que necesita ahorrar?
Tengo por cierto R-3.6.3 )))) ni siquiera sabía que ya hay un 4)
Bueno, aquí está un modelo 3D, por ejemplo, que se abre en una ventana separada e incluso no hay manera de que la captura de pantalla, aquí es cómo se puede guardar, y luego sólo de una hoja en blanco para descargar y aparece un modelo?
¿Así se interpreta este tipo de apilamiento?
Por cierto, ¿cómo establecer los colores a las clases a la fuerza - No entiendo lo que es qué?