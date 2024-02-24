Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1918

Nuevo comentario
 
Aleksey Vyazmikin:

captura

way <- "C:\\Users\\TARAS\\Desktop\\Test_Pred_2019.csv"  # ваш путь
dt <- read.csv(file = way,header = T,sep = ";") #  читаем файл
target <- dt$Target_100 #  целевую в отдельную переменную

dt <- dt[, ! colnames(dt)  %in% 
           c("Target_100_Buy","Target_100_Sell",
             "Time","Target_100")  ] #  удаляем не нужные колонки


#  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
#  install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))


#  про umap
#https://cran.r-project.org/web/packages/umap/vignettes/umap.html
#https://github.com/ropenscilabs/umapr

library(umap)
um <- umap(dt,n_components=3)   
#  n_components=3  во сколько измерений уменьшаем данные, можно 100 можно 1
#  можно 333, но нам для 3 д надо трех мерное пространство поетому у нас n_comp=3
um.res <- um$layout #  наши три вектора выход 



#тут  все настройки по пакету  car
#  http://www.sthda.com/english/wiki/amazing-interactive-3d-scatter-plots-r-software-and-data-visualization
library(car)  # 3 d

target <- as.factor(target)  #   target нужен для того чтобы окрасить точки в цвет целевой

scatter3d(x = um.res[,1], 
          y = um.res[,2], 
          z = um.res[,3],
          groups = target,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
            bg.col = "black")






#===============================
#  ирисы фишера как пример

data(iris)
head(iris)
sep.l <- iris$Sepal.Length
sep.w <- iris$Sepal.Width
pet.l <- iris$Petal.Length

scatter3d(x = sep.l, 
          y = sep.w, 
          z = pet.l,
          groups = iris$Species,
          grid = FALSE, 
          surface = FALSE,
          ellipsoid = FALSE,
          bg.col = "black")



también puedes jugar con los parámetros de umap, hay métricas, proximidad, k-neighbours

um <- umap(dt,n_components=3,
           n_neighbors=30,
           min_dist= 0.5)

Mira la vinette, hay muchas cosas allí.

 
mytarmailS:

ir a




También se puede jugar con los parámetros de umap, como la métrica, la proximidad, los k-vecinos.

Mira en la vinette, hay un montón de cosas ahí.

Interesante, ¡gracias! A juzgar por la foto, ¿basura? :)

No consigo que funcione.

Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 3.5.0)

Entiendo que tengo el R desactualizado - ¿cómo actualizarlo? :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Interesante, ¡gracias! A juzgar por la imagen, ¿basura? :)

No consigo que funcione.

Entiendo que mi R está desactualizada, ¿cómo actualizarla? :)

Supongo que sí, tendré que actualizarlo.

Supongo que sí, basura :))



Cuando consigas 1000 atributos significativos, deberías hacer algo.

[Eliminado]  
NeuralNetwork:
Hola a todos. Aquí está el seguimiento de mi cuenta. Muestra todo para callar a todo el mundo para siempre. Si sois unos perdedores en la vida, callaos y dejad que otros hagan el trabajo. Las redes neuronales funcionan, son vuestros cerebros los que no funcionan que decís lo contrario !

¿puedes darme un enlace al código fuente en githab? quizás haya una teoría allí.

 
Aleksey Vyazmikin:

Interesante, ¡gracias! A juzgar por la imagen, ¿basura? :)

hay algunos grupos de patrones en el espacio bidimensional.

pero también podría ser una coincidencia, se necesitan más datos

 
mytarmailS:

hay algunos grupos de patrones visibles en el espacio 2D

pero también podría ser aleatorio, necesitamos más datos.

Puedes probar con muestras de diferentes años.

Me bajé la versión 4 de R como me pidieron y ahora me da la tabarra con algún argumento cuaternario.

> #  роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Error in install.packages : 3 arguments passed to .Internal(unlink) which requires 4
 

Reinstalado, los intentos de instalación aparecieron, pero de nuevo dice que no hay ningún paquete para esta versión

> # роскоментируем и Устанавливаем нужные пакеты после чего эту строку можно удалить
> install.packages(c("rgl", "car" , "umap"))
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES'
Warning in install.packages :
  packages ‘rgl’, ‘car’, ‘umap’ are not available (for R version 4.0.2)
Warning in install.packages :
  unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0:
  cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES'
La instalación parece pasar por R, no por RStudio.
 
Parece que funciona, pero ¿se pueden guardar estos modelos para no volver a contar?
 
Aleksey Vyazmikin:
Parece que funciona, pero ¿se pueden guardar estos modelos para no volver a contar?

Claro, pero ¿qué es exactamente lo que necesitas ahorrar?

Tengo R-3.6.3 )))) ni siquiera sabía que el 4 es ya)


my.file <- модель или что угодно


save(  my.file ,  file = "C:\\Users.........\\myfile.RDat"

load( file =  "C:\\Users.........\\myfile.RDat)
 
mytarmailS:

Por supuesto, ¿qué es exactamente lo que necesita ahorrar?

Tengo por cierto R-3.6.3 )))) ni siquiera sabía que ya hay un 4)


Bueno, aquí está un modelo 3D, por ejemplo, que se abre en una ventana separada e incluso no hay manera de que la captura de pantalla, aquí es cómo se puede guardar, y luego sólo de una hoja en blanco para descargar y aparece un modelo?

¿Así se interpreta este tipo de apilamiento?

Por cierto, ¿cómo establecer los colores a las clases a la fuerza - No entiendo lo que es qué?

1...191119121913191419151916191719181919192019211922192319241925...3399
Nuevo comentario