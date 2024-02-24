Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2665

mytarmailS #:

Está todo cosido en los modelos de madera...

una regla es un filtro, sólo escoge lo más tidbit de la característica y deja sólo eso, el conjunto de reglas (filtros) es un modelo.

No, hay una mejora a expensas de la complejidad, lo que lleva al sobreajuste. Y aquí reducimos la complejidad del modelo mediante el filtrado.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Se puede pensar en la complejidad de muchas maneras.

Complejidad es la palabra complejidad.

si añades 100 reglas en lugar de una, la complejidad es mayor en el primer caso, pero hay menos ruido, recuerda las ondas sinusoidales del vídeo.

mytarmailS #:

Y la palabra sumar no tiene necesariamente un significado matemático. Puedes apilar armas, como amontonarlas, pero no sumarlas. Ponerlas una al lado de la otra, como apilarlas en una pila. Aumentar la complejidad o la complejidad

 
Maxim Dmitrievsky #:
Por eso no entiendo lo que quieres decir.

mytarmailS #:

La complejidad es el análogo de la complejidad
 
Maxim Dmitrievsky #:
probablemente

 

También es posible filtrar utilizando métodos DSP estándar

pero, por supuesto, habrá un retraso


mytarmailS #:

Y si el Eurobucks está creciendo y otros pares correlacionados están cayendo. No puedes filtrar esto, pero lógicamente, deberías prohibir operar en ese momento o hacer el recargo correspondiente. Tu gráfico no mostrará eso. Por ejemplo, el Global está en tendencia bajista, y el Eurobucks está subiendo en ese momento, pero luego también caerá. Obtendrás marcas adicionales que no se correlacionan con la tendencia, dispersas por el ruido. Pero esto es sólo filosofía.

 
Maxim Dmitrievsky #:

La tendencia global es a la baja, y el eurobucks está subiendo en este momento, pero luego también caerá.

No es un hecho que vaya a caer, puede que en este mismo momento el euro se adelantara a la tendencia global.
¿Y qué es una tendencia global? ¿Dónde están las estadísticas de que existe y funciona, e incluso si funciona, dónde está la garantía de que en el momento en que viste que el GT está abajo, no va a subir, como siempre pasa....

Pues yo soy muy escéptico en este tema y he justificado mi postura.
mytarmailS #:
Cuando el mercado sube o baja de media. No solo una acción, sino todo el mercado.
