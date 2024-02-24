Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2665
Está todo cosido en los modelos de madera...
una regla es un filtro, sólo escoge lo más tidbit de la característica y deja sólo eso, el conjunto de reglas (filtros) es un modelo.
No, ahí estamos mejorando a expensas de la complejidad, lo que lleva al sobreajuste. Y aquí estamos reduciendo la complejidad del modelo a través del filtrado.
Se puede pensar en la complejidad de muchas maneras.
Complejidad es la palabra complejidad.
si añades 100 reglas en lugar de una, la complejidad es mayor en el primer caso, pero hay menos ruido, recuerda las ondas sinusoidales del vídeo.
Y la palabra sumar no tiene necesariamente un significado matemático. Puedes apilar armas, como amontonarlas, pero no sumarlas. Ponlas una al lado de la otra, como apilarlas en una pila. Aumentar la complejidad o Complejidad
Por eso no entiendo lo que quieres decir.
También es posible filtrar utilizando métodos DSP estándar
pero, por supuesto, habrá un retraso
Y si el Eurobucks está creciendo y otros pares correlacionados están cayendo. No puedes filtrar esto, pero lógicamente, deberías prohibir operar en ese momento o hacer el recargo correspondiente. Tu gráfico no mostrará eso. Por ejemplo, el Global está en tendencia bajista, y el Eurobucks está subiendo en ese momento, pero luego también caerá. Obtendrás marcas adicionales que no se correlacionan con la tendencia, dispersas por el ruido. Pero esto es sólo filosofía.
No es un hecho que vaya a caer, puede que en este preciso momento el euro se adelantara a la tendencia mundial.