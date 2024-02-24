Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1922
Altai... pero no fui en el último momento, no quería).
por cierto, ¿conoces a los profesionales?
Puedo compartir el código para analizar los modelos Catbust, sólo para las variables continuas. Leer el código C++, convertirlo en matrices MQL y ejecutarlo. No puedo decir que con todos los parámetros posibles vaya a funcionar, lo hacía para un formato concreto.
¿Cómo es el análisis? Yo uso python para todo.
Se escupe en este formato. Clasificador binario
MQL
Comparte si no te importa
Tal vez saque algo útil de ello.
compartir, si no te importa
Tal vez consiga algo útil.
Me di cuenta de que este tipo de agrupación no crea reglas,
No conozco el algoritmo de agrupación que crea las reglas.
Así que la pregunta sigue siendo - ¿cómo guardar en csv perteneciente a la cadena a cada clase?
Aunque es extraño, ¿por qué no podemos seguir agrupando con los datos ya existentes y definir la nueva cadena en una de las clases, o sí?
Por supuesto que se puede, ¡¡¡pero no en µl!!!
Pero he encontrado un libro en R.
Léelo, un gran libro.
Y no entiendo, ¿cómo puedo enrollar los resultados en una columna específica?
No entiendo lo que quieres))
Esta imagen tiene los mismos predictores que antes, pero el tamaño de la muestra es diferente y, lo que es más importante, se han añadido nuevos predictores.
¿Y así se interpreta la propensión al sobreentrenamiento?
Ya lo he dicho, interpreta según la finalidad directa de la herramienta, y tú pretendes clavar clavos con una flor
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8#:~:text=%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BC.-,%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8,%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%202D%20%D0%B8%D0%BB%D0%B8%203D.
Selección de características[editar|editar código]
Un método deselección de características trata de encontrar un subconjunto de las variables originales (llamadas características o atributos). Existen tres estrategias: una estrategia de filtrado(por ejemplo, laacumulación de características [en]), una estrategia deenvoltura(por ejemplo, la búsqueda según la precisión) y una estrategia deincrustación(seleccionar las características que se añaden o eliminan a medida que se construye el modelo, basándose en los errores de predicción). Véase también problemas deoptimización combinatoria.
En algunos casos, elanálisis de datos, como laregresión o laclasificación, puede realizarse en el espacio reducido con mayor precisión que en el espacio original [3].
Proyección de rasgos[editar|editar código]
La proyección de características convierte los datos de unespacio de alta dimensión a un espacio de baja dimensión. La transformación de los datos puede ser lineal, como en elmétodo de componentes principales(PCM), pero existen varias técnicas dereducción no lineal [en] [4] [5]. En el caso de los datos multidimensionales, se puede utilizaruna representacióntensorial para reducir la dimensionalidad mediante elentrenamiento polilineal de subespacios [en] [6].
Eso es lo que hicimos ayer.
Reducción de la dimensionalidad[editar|editar código]
Para los conjuntos de datos de alta dimensión (es decir, con más de 10 dimensiones), se suele reducir el tamaño antes de aplicarel algoritmo de los vecinos más cercanos(k-NN) para evitar el efecto de lamaldición de la dimensionalidad [16].
Ventajas de la reducción de la dimensionalidad[editar|editar código]
Decidido a mirar los retrocesos significativos del mercado. Giros significativos en U como objetivo. Pensé que sería un caos, pero no...
inversiónverde hacia arriba
rojo de inversión hacia abajo
El gris no es una inversión.
Es un poco más visual en 2D.
He añadido más datos; de todos modos tengo 4 clusters para la compra y 4 para la venta. Ahora probablemente debería elegir los clusters necesarios e intentar separar un turno de otro por el calificador en cada uno de ellos
Imagínese cuánta basura hay en los datos, todo esto tiene que ser separado de la información necesaria
No se puede hacer eso con la agrupación.
Tienes que probar algo más serio, DBscan por ejemplo, o tal vez seleccionar manualmente, he oído hablar de tal tecnología en alguna parte
¿Hay alguna forma de buscar atributos dentro de un grupo concreto?
¿Qué quieres decir? Los clusters no tienen atributos, combinan partes de atributos por similitud, por así decirlo
Lo que interesa son los valores de las características en el clúster.