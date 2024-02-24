Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1921

mytarmailS:

No entiendo, ¿quieres que las proformas resultantes en las reglas se transfieran a mcule?

Por supuesto, si no, ¿cómo aplicaría el modelo después? :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Por supuesto, si no, ¿cómo aplicaría el modelo después? :)

)))))) pues reescribir todos los algoritmos con R en µl y luego obtener todas las transformaciones en reglas en µl ))

 
mytarmailS:

)))))) pues reescribir todos los algoritmos con R en µl y luego obtener todas las transformaciones en reglas en µl ))

Se ha comprobado que este tipo de agrupación no crea reglas que puedan reproducir el resultado sin repetir la agrupación. Y la agrupación es demasiado lenta. Por lo tanto, necesitamos crear reglas mediante la construcción de un árbol, que dividirá los resultados de la agrupación en clases apropiadas según algunos atributos.

Así que la pregunta sigue siendo - ¿cómo guardar en csv cadena de pertenencia a cada clase?


Aunque es extraño, ¿por qué no seguir agrupando con los datos ya existentes y definir la nueva cadena en una de las clases, o es posible?

 
Esto es lo que he encontrado aquí

1. No está inmediatamente claro cómo tratar los objetos kmeans. Lo más fácil es adjuntarlo a su marco de datos: 
 k = kmeans(data, centers = 7)
 data = k$cluster
Ahora tiene el número de cluster como una columna en data.frame. Guarda, como sea que guardes el data.frame.

2. Estudiar la ayuda del valor (kmeans), los centros le dirán dónde está el centro del medio. Para los datos entrantes, calcule a qué centro se acerca más. Ejemplo: 

data(mtcars)
mt.k <- kmeans(mtcars, centers = 4)
mt.k$centers

¿Y no entiendo cómo hacer rodar los resultados en una columna particular?

Esta imagen muestra los mismos predictores que antes, pero el tamaño de la muestra es diferente y, lo que es más importante, se han añadido nuevos predictores.

¿Y así se interpreta la propensión al sobreentrenamiento?

Ajustaré con elegancia las curvas utilizando la agrupación. Contacte con

No entiendo por qué un algoritmo tan burdo empieza a verter nuevos datos casi inmediatamente

La culpa la tiene el árbol de la reconversión. Quiero usar boosta, pero no puedo transferirlo a mql rápidamente.

Uf... aquí está la respuesta

si se entrena un modelo para un periodo de tiempo y luego se buscan acuras en los datos para otro (recién agrupado), entonces para el árbol será:

TRAIN DATA:  1.0   0.8541666666666666
NEW DATA:  0.1 8323586744639375 Fuuuuuuu

trane es el conjunto de datos de entrenamiento + el conjunto de datos de validación

un nuevo conjunto de datos es generalmente nuevos datos en nuevos clusters. Aunque el árbol funcionaba bien en la validación, pero en las nuevas es un fiasco.


Ver catbust en los mismos datos:

TRAIN DATA:  0.9304589707927677   0.8916666666666667
NEW DATA:  0.8528265107212476

¿Cuál es la diferencia?

no sabes lo que pasa hasta que lo compruebas paso a paso.

Tenía razón al culpar al árbol. Pensaba que podría encargarse de una tarea tan sencilla, pero no.

analizando el catbusto...

 
Maxim Dmitrievsky:

Uf... aquí está la respuesta

si se entrena un modelo para un periodo de tiempo y luego se buscan acuras en los datos para otro (recién agrupado), entonces para el árbol será:

trane es el conjunto de datos de entrenamiento + el conjunto de datos de validación

un nuevo conjunto de datos es generalmente nuevos datos en nuevos clusters. Aunque el árbol funcionaba bien en la validación, pero en las nuevas falla.


Ver catbust en los mismos datos:

¿Cuál es la diferencia? Parsing the catbust...

Se necesita algún tiempo para entender lo que está pasando, hasta que se comprueba todo paso a paso

Tenía razón al culpar al árbol.
Ilnur Khasanov:
Altai... No fui en el último momento, no quería ir).

por cierto, ¿sabes algo de los pluses?

