No entiendo, ¿quieres que las proformas resultantes en las reglas se transfieran a mcule?
Por supuesto, si no, ¿cómo aplicaría el modelo después? :)
)))))) pues reescribir todos los algoritmos con R en µl y luego obtener todas las transformaciones en reglas en µl ))
Se ha comprobado que este tipo de agrupación no crea reglas que puedan reproducir el resultado sin repetir la agrupación. Y la agrupación es demasiado lenta. Por lo tanto, necesitamos crear reglas mediante la construcción de un árbol, que dividirá los resultados de la agrupación en clases apropiadas según algunos atributos.
Así que la pregunta sigue siendo - ¿cómo guardar en csv cadena de pertenencia a cada clase?
Aunque es extraño, ¿por qué no seguir agrupando con los datos ya existentes y definir la nueva cadena en una de las clases, o es posible?
k = kmeans(data, centers = 7) data = k$cluster
data(mtcars) mt.k <- kmeans(mtcars, centers = 4) mt.k$centers
¿Y no entiendo cómo hacer rodar los resultados en una columna particular?
Esta imagen muestra los mismos predictores que antes, pero el tamaño de la muestra es diferente y, lo que es más importante, se han añadido nuevos predictores.
¿Y así se interpreta la propensión al sobreentrenamiento?
Ajustaré con elegancia las curvas utilizando la agrupación. Contacte con
No entiendo por qué un algoritmo tan burdo empieza a verter nuevos datos casi inmediatamente
La culpa la tiene el árbol de la reconversión. Quiero usar boosta, pero no puedo transferirlo a mql rápidamente.
