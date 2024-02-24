Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1894
El método MGUA asume el muestreo y los predictores, ¿no es así? ¿O simplemente se tomaron los precios o sus derivados en diferentes rangos, se ajustaron en una sola línea y luego se empezaron a buscar modelos MGUA primitivos, que dieron lugar a funciones 1/0 que se convirtieron en predictores?
Sí, se supone que es como todos los demás ) La idea es modificar las características, entrenar el modelo y ver qué pasa con los nuevos datos.
Por ejemplo, tenemos una matriz con predictores x1,x2,x3,....x20
entrenemos el modelo - obtenemos un error con los nuevos datos
se crean nuevos predictores a partir de los predictores
x1^2 ,x2^2, x5^2..... x1*x2,x1*x5,x2*x4.....
entrenar el modelo - obtener un error en los nuevos datos
nos quedamos con los n mejores predictores
a partirde los n predictores, se crean nuevos predictores
y así el proceso se repite hasta que el error baja...
como resultado, al final podemos tener los siguientes predictores
q1 = x1
q2 = x5*x9 ^ 4
q3 = x10*x20*x5*x2 ^ 8
.....
..... Corrígeme si me equivoco, porque no soy matemático y puedo haber entendido mal...
El ejemplo es para trabajar con datos funcionales, pero también se puede trabajar con reglas de registro, en lugar de funciones se utiliza una condición, en lugar de " . ^ " - ">, < ,=="
¿Cómo trabajamos con los modelos regulares? Sólo alimentamos x1,x2,x3,....x20 y ya está.
Lo que hice en el último script es que - 0.82
Tomé los 31 indicadores como predictores.
luego tomé sus predicciones como predictores de segundo orden, luego tomé las predicciones de las predicciones y así 11 veces hasta que el error fue disminuyendo, obtuve 0,82 en lugar de 0,7
No sé dónde he metido la pata (
Hermano Eco, qué manera de hacerlo....
Soy más propenso a manejar a la gente, una vez volcamos en un barco, estaba sentado en la plancha, cuando caí al agua se me atascó la garganta. Empecé a gritar como una perra loca con voz desconectada, pero lo increíble es que ignoré completamente este hecho y estúpidamente les dije a los campistas lo que tenían que hacer, al final, por mis órdenes poco hábiles (me dijeron que no está volteando) y voló el timón y no fue capaz de ponerla. Teóricamente es posible montarlo, es un barco de clase oceánica, pero fracasamos :-(
¿Cuenta eso como ser manipulador, incluyendo el soborno. O mi hija se rompió el brazo :-(((((( Con un grito de "Papá, mira cómo lo puedo hacer" y le doy esta peineta porque es la única que está en el hospital, es sólo un soborno y le compro manzanas y ricas golosinas. ¿Eso cuenta? ¿Qué te parece?
¡¡¡¡¡¡¡¡Y todavía estamos en el Ob, suerte !!!!!!!!
se hundió maravillosamente. Fui a Ob a pescar y a hacer un picnic.
Te diré más, nos la quitaron y la dieron a otro equipo. Exactamente un año más tarde, se hundió en el mismo lugar + - 10 metros, pero lo tenemos a flote, porque no somos estúpidos equipo y aseguró su reserva de flotación, y el otro equipo, se ahogó por completo, tuvo que llamar a los buzos y arrastrar los coches en la parte inferior, metros 400-500. Se hundió, y nuestro mástil se partió cuando Yaroslavets lo estaba arrastrando porque el barco de rescate "Amur" no lo sacó... velas rellenas bajo el agua en el momento de la foto.....
Imagínese al capitán y a mí :-)
Cocinero ya ves, el ambiente es de clase. ¡¡¡¡¡Nadie murió!!!!!
Salida por detrás de la isla del canal, lugar fatídico para ella resulta ser..... Un golpe de viento con las velas furiosamente puestas y se hunde con las velas en el agua :-((((( Y son 10 días después de romper el hielo, así que mi voz chillona era la respuesta de mis testículos, no la temperatura del agua, como muchos suponen, y yo mismo :-))))))
Bueno, yo soy un marinero claro, sólo que no mucha gente lo sabe.....
Una vez me lo pasé pipa en un aparcamiento de barcos muy caros y sus motores, estando solo y con las cuerdas y el timón, así que lo hice. Hice un par de giros que no eran reales, y luego fue el momento de... kuyar un montón de barcos. Los vientos bien kuli y el timonel nos empujaron y se quedaron en los pantones. Así que tuve que saltar como un saiga .... pero la forma en que lo hice fue más que alabada. Porque cuando no se es tonto se puede hacer cualquier ciencia, incluida la estimación de la optimización que se ha pensado utilizar, por desgracia, nunca me he puesto a ello :-(
tal vez perdieron el lastre debajo de la quilla en alguna parte, como es que se voltea ))
es un tipo de vacaciones genial
Estábamos navegando en el océano, y como para mantener la vela en el agua, todo el mundo rueda en el lado opuesto de la botavara...
El truco estaba en el rollo y si había mucha gente, todos tenían que participar. Así que resultó que la gente no tuvo tiempo de ir al otro lado, y nos escabullimos por detrás de la isla.... Bueno, eso es un fastidio. Me temo que, por desgracia, :-(((((
Eso es lo que pensé, por eso
para hacer el cruce viene la orden "¡gira!" ;)Si fallas el comando, el boom puede golpearte en el cráneo o hacerte volar ;)
