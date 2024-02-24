Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1890
Geez Max, simplemente no sabes cómo cocinarlos y sí que suben los shats en un 80% como máximo. En el caso de los BO, este es el umbral de activación o ligeramente superior. Literalmente el 5% pero incluso eso será suficiente..... El problema es el siguiente. No se puede poner cualquier reloj, hay que conseguir unos específicos.... ????
has pedido un libro... aquí está.
Antes, se introducían los últimos 100 valores en la entrada. tanh fue capaz de replicar completamente el benchmark en el tren y la validación. La cuestión es si se trata de un sobreentrenamiento.
Tomó los últimos 50 valores. Resultado:
2000 épocas.
350 épocas (valor óptimo).
Experimenté mucho con los parámetros de la rejilla, pero el resultado medio fue así.
Es decir, el patrón se determina en las 50-100 últimas barras.
No te lo inventes.
Nunca dije nada sobre cómo los organizadores de Sportlotto cambiaban regularmente las bolas, la velocidad de giro de la máquina de lotería, el número de giros, etc. para descartar un patrón.
Lo mismo pasa en el forex y aquí no ayuda ningún MO. El movimiento de los precios, es un proceso aleatorio y depende del factor humano.
Y el comportamiento del mercado y los pares de divisas cambian todo el tiempo dependiendo de las condiciones políticas y del mercado. Es imposible predecir la dirección del movimiento.
La observación afecta a la realidad
Cuando un "observador" cuántico observa, la mecánica cuántica afirma que las partículas también pueden comportarse como ondas. Esto puede ser cierto para los electrones a nivel submicrónico, es decir, a distancias inferiores a una micra o una milésima de milímetro. Cuando se comportan como ondas, los electrones pueden atravesar varios agujeros de la barrera al mismo tiempo y reunirse de nuevo al otro lado. Este encuentro se conoce como interferencia. Ahora bien, lo más absurdo de este fenómeno es que sólo puede ocurrir cuando nadie lo observa.
En cuanto un observador empieza a observar las partículas que pasan a través de un agujero, la imagen resultante cambia drásticamente: si se puede ver una partícula que pasa por un agujero, está claro que no ha pasado por otro. En otras palabras, bajo la observación los electrones están más o menos obligados a comportarse como partículas y no como ondas. Así, el propio acto de observación influye en los resultados experimentales. Para demostrar este fenómeno, el Instituto Weizmann construyó un dispositivo diminuto, de menos de una micra, con una barrera con dos agujeros. A continuación, dirigieron una corriente de electrones hacia la barrera. El observador de este experimento no era una persona. En su lugar, utilizaron un diminuto detector de electrones que podía detectar la presencia de electrones que pasaban.
La capacidad de un "observador" cuántico para detectar electrones podría alterarse cambiando su conductividad eléctrica o la cantidad de corriente que fluye a través de él. Aparte de "observar" o detectar los electrones, el detector no afectaba a la corriente. Sin embargo, los científicos descubrieron que la mera presencia de un detector "observador" cerca de uno de los agujeros provocaba cambios en el patrón de interferencia de las ondas de electrones que pasaban por los agujeros de la barrera. De hecho, este efecto dependía de la "cantidad" de observación: cuando la capacidad del "observador" para detectar electrones aumentaba, es decir, cuando el nivel de observación aumentaba, la interferencia disminuía; por el contrario, cuando su capacidad para detectar electrones se reducía y la observación se debilitaba, la interferencia aumentaba. Así, controlando las propiedades del observador cuántico, los científicos han podido controlar hasta qué punto influye en el comportamiento de los electrones.
Tienes razón: " Es imposible predecir la dirección del movimiento. " - "En cuantoun observador empieza a observar las partículas que pasan por un agujero, la imagen resultante cambia drásticamente: si se puede ver una partícula que pasa por un agujero, está claro que no ha pasado por otro.En otras palabras, bajo la observación, los electrones se ven más o menos obligados a comportarse como partículas y no como ondas."
Te equivocas - " En realidad, este efecto dependía de la "cantidad" de observación: cuando la capacidad del "observador" para detectar electrones aumentaba, es decir, cuando el nivel de observación aumentaba, la interferencia disminuía; por el contrario, cuando su capacidad para detectar electrones disminuía y la observación se debilitaba, la interferencia aumentaba. Así, controlando las propiedades del observador cuántico, los científicos pudieron controlar hasta qué punto afectaba al comportamiento de los electrones. "
La vigilancia influye en la realidad
.........
A juzgar por tus anteriores posts con un incontable número de errores gramaticales, deduzco que el actual post no es más que copypaste
Escribe con tus propias palabras, es más interesante
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
Y a juzgar por sus productos y reseñas, no soy el único que se equivoca )))
sí, juzgar y revisar
;)
La observación afecta a la realidad
El dualismo corpuscular es, por supuesto, un tema interesante, pero es para adolescentes. Esta etapa debería haber sido superada hace mucho tiempo )) Es como si ahora empezara a preguntarse por la Teoría de la Relatividad.
El dualismo de ondas cuánticas es ciertamente un tema interesante, pero es para adolescentes. Esta etapa debería haber sido superada hace mucho tiempo)) Es como para empezar ahora a preguntarse por la Teoría de la Relatividad.
Tienes razón esos temas se enseñan en el jardín de infancia. Uno no puede más que sorprenderse de lo lejos que te has quedado de la realidad.
No me interesa nada, nada me sorprende... - Los antidepresivos ciertamente ayudarán...
Tienes razón, esos temas se enseñan en el jardín de infancia. Lo único que me sorprende es lo mucho que te has alejado de la realidad.
No me interesa nada, nada me sorprende... - Los antidepresivos ciertamente ayudarán...