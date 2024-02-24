Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1895

Lo más molesto es que cuando el boom golpea, es tan ruidoso, está vacío (mástil de aluminio) y es tan frustrante, y te frotas la frente para que la gente allí ya ha sido experimentada al respecto. Yo también he pasado por eso... Lo sé.... y lo más molesto es que es ruidoso, con las risas de la tripulación y duele como una concha feroz :-(
 
Mihail Marchukajtes:
depende del tipo de brisa ;)

 
Renat Akhtyamov:

Cuando el viento es fuerte, no puedes hacerlo categóricamente o te romperás un brazo, etc. Pero todo depende del timonel. Ordenado, da tiempo a ejecutarlo.....
 

En general, hay dos órdenes, "Prepárese para girar" y "Gire", pero alguien se olvidó de la primera orden, así que nos quedamos atascados. Los turistas, ya sabes... qué puedo decir... Y el viento era feroz, tengo que admitir que una combinación de factores, nada más...

 
Mihail Marchukajtes:

parece que...

 

Necesitas un barco grande para navegar de verdad)

 
Aleksey Nikolayev:

Pero incluso con uno pequeño, te encontrarás con un verdadero placer, especialmente cuando el río está lejos de ser un arroyo o un riachuelo.....
primera ejecución en frío de la estrategia de retorno para un grupo plano a las 3 horas, unas cuantas operaciones en el gráfico (ejemplo)

no es genial, pero tampoco es un chupón... lo probaré más tarde


 
Maxim Dmitrievsky:

A primera vista parece bonito. Veamos la demo y luego la real.

Dependiendo de la hora (y obviamente del instrumento) puede haber diferentes cortes

aquí está, por ejemplo, el eurobucks a la hora 9 (hora terminal). Grupo inverso.

Las agrupaciones de compra y venta también pueden establecerse para que sean positivas en el historial

En definitiva, la cuestión de la búsqueda y la optimización sigue siendo la misma

+ reciclaje. En los nuevos datos puede funcionar peor (como siempre)

Así: desde 2015 agrupación. Esta es la parte más frustrante. No creí que esa agrupación más bien burda en racimos diera un fuerte sobreentrenamiento.


