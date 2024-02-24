Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1888

Nuevo comentario
 
Evgeny Dyuka:
Cuantos más propagandistas hay, más interesante es este tema

¿Has vistoeste artículo? El gráfico de errores es precioso. Como si estuvieras alimentando las velas.


 
Rorschach:

¿Has vistoeste artículo? El gráfico de errores es precioso. La forma en que has estado comiendo las velas.


Alimentar velas es una utopía. Los míos no son sólo candelabros, son candelabros retorcidos, que no son candelabros en absoluto )) ) + volúmenes indirectamente a través de IFM y RSI. Ambos indicadores son buenos en el sentido de que son fáciles de aplicar a un rango de 0 a 1.
[Eliminado]  
Petros Shatakhtsyan:

A principios de los 80, con seis empleados de un instituto de investigación decidimos romper (o destruir) la columna vertebral de Sportloto (como dijo Yusuf sobre el forex :).

Uno de nosotros era doctor en ingeniería, así como doctores, matemáticos, profesionales de diferentes perfiles en el campo del desarrollo de complejos informáticos.

. . .

*** Si >=los tres participantes están interesados en cómo terminó todo, continuaré.

Todo el mundo lo sabe ya. No es la primera vez que cambias de tema
 
Rorschach:

¿Has vistoeste artículo? El gráfico de errores es precioso. La forma en que has estado comiendo velas.


Alimentar las velas es imposible por una sencilla razón: nunca se puede explicar a los neurólogos cuáles son las que tienen sentido. Si sólo das 100 velas y preguntas "¿qué vela es la siguiente?", la neurona nunca entenderá qué significa "siguiente", para ella todas tienen el mismo valor. Debemos cambiar el peso de las velas, la influencia de la centésima vela no es igual a la influencia de la primera o la segunda. Deberíamos explicar de alguna manera a la red neuronal en los datos cuáles son más importantes. He resuelto este problema.
 
Cuando veo que los supositorios de alimentación obtienen resultados, es ridículo, en principio no es posible.
 
Aleksey Vyazmikin:

Aleksey, ¿recuerdas cuánta precisión conseguimos sacar del zigzag cuando violamos juntos un conjunto de datos?

¿0,71? ¿O cuánto?

 
Vladimir Baskakov:
Todo el mundo lo sabe ya. No es la primera vez que insiste en el tema.

No te inventes las cosas.

Nunca dije nada sobre cómo los organizadores de Sportlotto cambiaban regularmente las bolas, la velocidad de la máquina de lotería, el número de giros, etc., para descartar un patrón.

Lo mismo pasa en forex y aquí no ayuda ningún MO. El movimiento de los precios, es un proceso aleatorio y depende del factor humano.

Y el comportamiento del mercado y los pares de divisas cambian todo el tiempo dependiendo de las condiciones políticas y del mercado. Es imposible predecir la dirección.

 
Petros Shatakhtsyan:

Lo mismo ocurre en el mercado de divisas y ninguna cantidad de MO ayuda. Los movimientos de los precios son aleatorios y dependen del error humano.

Y el comportamiento del mercado y los pares de divisas siempre cambian en función de las condiciones políticas y del mercado. No se puede predecir la dirección.

Ahahaha, ya veo, y yo que pensaba que alguna persona inteligente quería enseñarme algo... :)

Todos los chicos, vamos. El mercado no se puede predecir porque sucede.

 
Petros Shatakhtsyan:

No te lo inventes.

Nunca dije nada sobre cómo los organizadores de Sportlotto cambiaban regularmente las bolas, la velocidad de giro de la máquina de lotería, el número de giros, etc. para descartar un patrón.

Lo mismo pasa en forex y aquí no ayuda ningún MO. El movimiento de los precios, es un proceso aleatorio y depende del factor humano.

Y el comportamiento del mercado y los pares de divisas cambian todo el tiempo dependiendo de las condiciones políticas y del mercado. Es imposible predecir la dirección.

¿Qué sentido tiene repetir estos mantras todo el tiempo?

Lo escucho de diferentes lados en las mismas formulaciones.

[Eliminado]  
mytarmailS:

Ahahahaha, ya veo, y yo que pensaba que era algún listo que quería enseñarme algo... :)

Muy bien chicos, vamos, no se puede predecir el mercado porque es aleatorio

No escuchas el secreto de I+D.

1...188118821883188418851886188718881889189018911892189318941895...3399
Nuevo comentario