Cuantos más propagandistas hay, más interesante es este tema
¿Has vistoeste artículo? El gráfico de errores es precioso. Como si estuvieras alimentando las velas.
A principios de los 80, con seis empleados de un instituto de investigación decidimos romper (o destruir) la columna vertebral de Sportloto (como dijo Yusuf sobre el forex :).
Uno de nosotros era doctor en ingeniería, así como doctores, matemáticos, profesionales de diferentes perfiles en el campo del desarrollo de complejos informáticos.
. . .
*** Si >=los tres participantes están interesados en cómo terminó todo, continuaré.
Aleksey, ¿recuerdas cuánta precisión conseguimos sacar del zigzag cuando violamos juntos un conjunto de datos?
¿0,71? ¿O cuánto?
Todo el mundo lo sabe ya. No es la primera vez que insiste en el tema.
No te inventes las cosas.
Nunca dije nada sobre cómo los organizadores de Sportlotto cambiaban regularmente las bolas, la velocidad de la máquina de lotería, el número de giros, etc., para descartar un patrón.
Lo mismo pasa en forex y aquí no ayuda ningún MO. El movimiento de los precios, es un proceso aleatorio y depende del factor humano.
Y el comportamiento del mercado y los pares de divisas cambian todo el tiempo dependiendo de las condiciones políticas y del mercado. Es imposible predecir la dirección.
Ahahaha, ya veo, y yo que pensaba que alguna persona inteligente quería enseñarme algo... :)
Todos los chicos, vamos. El mercado no se puede predecir porque sucede.
Lo escucho de diferentes lados en las mismas formulaciones.
No escuchas el secreto de I+D.