Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1893
A juzgar por tus anteriores posts con un incontable número de errores gramaticales, deduzco que el actual post no es más que copypaste
Escribe con tus propias palabras, es más interesante
https://new-science.ru/chto-takoe-effekt-nabljudatelya-v-kvantovoj-mehanike/
¿Te interesa más leer un discurso chapucero con errores gramaticales? :)
Tiene que ver con la psicología ))) Tiene problemas psicológicos )))
Tiene que ver con la psicología ))) Tiene problemas psicológicos )))
Duele, ¿verdad?
Deletréalo bien.
dolido, ¿eh?
No se deletrea.
¿Hablas en serio? Pensaba que todos estábamos trabajando juntos para ayudarnos a salir adelante y tú dices que no va a funcionar)) Sabemos que no es fácil... Así que por qué no dejas de escribir que no va a funcionar )))) Y deja de llorar y de ponerte histérico. No escribiré más si mis errores te molestan tanto) Te deseo buena suerte de todo corazón ;)
¿Hablas en serio? Pensaba que todos trabajábamos juntos para ayudarnos a salir adelante, pero tú sigues diciendo "No puede funcionar ") Sabemos que no es fácil... Así que por qué no dejas de decir "No puede funcionar" )))) Y deja de llorar y de ponerte histérico. No escribiré más si te molestan mis errores) Te deseo buena suerte ;)
Pensé que sus errores eran especiales y una muestra de falta de respeto a sus interlocutores.
Pero te equivocas, nadie está llorando.Escribe
¿Hablas en serio? ¿Qué te pasa? Pensaba que estábamos todos juntos en esto para ayudarnos a triunfar.
¿Hablas en serio? Pensaba que todos estamos aquí para ayudarnos a triunfar y todos decís "No puede funcionar ") Sabemos que no es fácil... Así que por qué no dejáis de decir "No puede funcionar" )))) Y dejad de llorar y poneros histéricos. Si no funciona, lo hará. Eres un hombre y tienes que sufrir el fracaso... no escribiré más si te molestan tanto mis errores) te deseo la mejor de las suertes ;)
La actitud de Alena.
Son los hombres los que tienen que soportar, no los hombres.
El deber de tolerar el fracaso es un fondo en general.
Cualquier hombre, incluso un hombre, sólo debe lo que ha recibido y a quien lo ha recibido.
Todas las demás deudas son impuestas por las mujeres y los que quieren controlarte.
¿Alguna vez has tenido problemas? Con fracasos, con deudas, con manipularte, con imponer culpas o deudas...
Oh, no.
Eres tú quien impone el sentido del deber de tolerar el fracaso. ¿Vives tú mismo de esta manera y aconsejas sinceramente a los demás tu forma de pensar o quieres gestionarla?
Llegué a la conclusión de que es mejor no pensar y no inventar, sino escribir una especie de algoritmo de replanteo que sintetice características y las compruebe, si la característica es buena entonces déjala, si es mala entonces deséchala, así puedes pasar por millones de variantes, es claramente más eficiente que la invención humana.
Después podemos mejorar y modificar las buenas señales, luego otra vez, otra vez y así hasta que el error baje...
Me inspiré en los escritos de Ivakhnenko y en el método MGUA. Me gusta mucho la filosofía del método.
El método MGUA implica muestreo y predictores, ¿no es así? ¿O simplemente tomaste los precios o sus derivados para diferentes rangos, los pusiste en una línea, y luego empezaste a buscar modelos primitivos según el MGUA, lo que resultó en funciones 1/0 que se convirtieron en predictores?
Leí un libro de Edward Torb y vi una idea interesante. Traducido a nuestro idioma, el objetivo de la clasificación no debe ser encontrar la dirección del mercado, sino encontrar la estrategia utilizada por el jugador condicionalmente grande o su grupo, y por lo tanto utilizar la estrategia que puede superar esta estrategia, es decir, utilizar su mecanismo para ganar ventaja estadística.
Esta idea es muy similar a lo que dije antes, que además de la estrategia, es importante utilizar una táctica - es decir, no es suficiente para determinar la dirección correcta del movimiento del precio, es necesario operar esta idea con un riesgo mínimo.
Si desarrollamos esta idea, la clasificación, como ahora, debe dividir la serie de precios en 3 tipos - por la dirección de la tendencia del precio, y después de la ruptura para llevar a cabo una clasificación adicional, donde se seleccionará una estrategia específica - también puede haber varios, pero no muchos, y si el primero determinará el movimiento probable, el segundo será responsable de los puntos de entrada y la fijación de las ganancias y pérdidas.