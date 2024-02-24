Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1898
todo está ya incorporado a la idea: patrones estacionales agrupados que supuestamente se repiten (y de hecho a veces lo hacen)
Pero... el abrigo equivocado. O el árbol está muy sobreentrenado y hay que entrenar y analizar una red neuronalPero es todo mentira, si el árbol no muestra nada es que no hay regularidad. El aprendizaje profundo no tiene sentido.
¿Quién quiere probar esta locura?
Es una estrategia para volver a la media a las 1-4 horas. Cada hora se negocia según su propia lógica.
El código del inluder se genera en python en pocos segundos, ponlo en la carpeta <include>.
simplemente compilar el bot (st horas), aplicar el set
también necesita un mt4Orders lib de fxsaber
buenas pruebas en los nuevos datos no puedo prometer
En este f-i al final del inluder se puede jugar con las desviaciones. Por ejemplo, multiplícalos por 1,5, 2, etc. Cuanto más, menos operaciones, pero supuestamente deberían ser más precisas.
No es difícil obtener estos gráficos. Puedes conseguirlos sin indicadores y sin MO.
También me gustaría añadir que muchos usuarios están probando en este tipo de cuentas demo, donde el spread es de 0-5 pips (0-0,5 pips) y sin comisión. Puedes ganar millones.
En la cuenta real no existen estas cuentas. Pero por alguna razón sucede en el servidor Demo de MetaQuotes.
No estoy "consiguiendo gráficos", sino probando el enfoque. Estoy harto de toda esta basura. Si no te interesa la MO, vete a Edith Nahir.
Si tiene entradas con valores de Take Profit y Stop Loss, puede obtener el mismo resultado sin usar PMs, optimizando una estrategia muy simple.
¿Qué resultados obtienes si lo pruebas con los mismos parámetros en un par diferente?
El modelo se ajusta a un determinado instrumento.
Parece que tiene todo lo necesario para probarlo usted mismo. Ni siquiera python necesita ser atornillado. Sólo una biblia del sable.
Daría el generador de TC en python pero nadie lo usará
sobre todo porque estoy rediseñando algo y tendré que explicar los cambios de versión
El modelo está conectado al instrumento específico
¿Qué significa esto? Si todo se hace con MO, entonces no necesita ningún parámetro de Take Profit o Stop Loss. Deberían generarse automáticamente.