Maxim Dmitrievsky:

todo está ya incorporado a la idea: patrones estacionales agrupados que supuestamente se repiten (y de hecho a veces lo hacen)

Pero... el abrigo equivocado. O el árbol está muy sobreentrenado y hay que entrenar y analizar una red neuronal

Pero es todo mentira, si el árbol no muestra nada es que no hay regularidad. El aprendizaje profundo no tiene sentido.
El tamaño de la muestra es demasiado pequeño. El número de patrones o tipos de series es infinito por definición. La estacionalidad existe, pero aparentemente no es tan evidente. Como no hay detección
¿Quién quiere probar esta locura?

Es una estrategia para volver a la media a las 1-4 horas. Cada hora se negocia según su propia lógica.

El código del inluder se genera en python en pocos segundos, ponlo en la carpeta <include>.

simplemente compilar el bot (st horas), aplicar el set

también necesita un mt4Orders lib de fxsaber

buenas pruebas en los nuevos datos no puedo prometer

En este f-i al final del inluder se puede jugar con las desviaciones. Por ejemplo, multiplícalos por 1,5, 2, etc. Cuanto más, menos operaciones, pero supuestamente deberían ser más precisas.

void trade_func(double cl, double mcl, double std, double p) { 
if(cl == mcl) {
      if(countOrders(0) == 0)
         if (iClose(NULL, 0, 0) - p < -std)
            OrderSend(Symbol(),OP_BUY,LotsOptimized(), Ask,0,Bid-Stop_loss*_Point,Ask+Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN);

          if(countOrders(1) == 0)
         if (iClose(NULL, 0, 0) - p > std)
            OrderSend(Symbol(),OP_SELL,LotsOptimized(), Bid,0,Ask+Stop_loss*_Point,Bid-Take_profit*_Point,NULL,OrderMagic,INT_MIN);
   } 
 }
Archivos adjuntos:
st_hours.mq5  4 kb
EURUSD.mqh  38 kb
EURUSD_5_min_from_2017_year_to_2020.set  1 kb
 

No es difícil obtener estos gráficos. Puedes conseguirlos sin indicadores y sin MO.

También me gustaría añadir que muchos usuarios están probando en este tipo de cuentas demo, donde el spread es de 0-5 pips (0-0,5 pips) y sin comisión. Puedes ganar millones.

En la cuenta real no existen estas cuentas. Pero por alguna razón sucede en el servidor Demo de MetaQuotes.

No estoy "consiguiendo gráficos", sino probando el enfoque. Estoy harto de toda esta basura. Si no te interesa la MO, vete a Edith Nahir.

 
Tienes que mirar. Y una buena manera de interpretar la lógica resultante a lo real. La biblia de Saber ya está en pie)
 
Si tiene entradas con valores de Take Profit y Stop Loss, puede obtener el mismo resultado sin usar PMs, optimizando una estrategia muy simple.

¿Qué resultados obtienes si lo pruebas con los mismos parámetros en un par diferente?

 
Lo tengo todo para probarlo yo mismo. No es necesario ni siquiera instalar Python. Sólo una biblia del sable.
El modelo se ajusta a un determinado instrumento.

Valeriy Yastremskiy:
Parece que tiene todo lo necesario para probarlo usted mismo. Ni siquiera python necesita ser atornillado. Sólo una biblia del sable.

Daría el generador de TC en python pero nadie lo usará

sobre todo porque estoy rediseñando algo y tendré que explicar los cambios de versión

 
Maxim Dmitrievsky:

El modelo está conectado al instrumento específico

¿Qué significa esto? Si todo se hace con MO, entonces no necesita ningún parámetro de Take Profit o Stop Loss. Deberían generarse automáticamente.

