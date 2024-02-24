Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1784
Esa sensación cuando quieres construir un modelo sobre datos macroeconómicos (cifras de empleo de EEUU) pero te encuentras con un coronavirus
Sí, sí, nuestros modelos son reentrenados...
Aquí tienes un enlace para descargar los archivos, aunque el archivo comprimido no cabe en el foro
https://dropmefiles.com.ua/56CDZB
Entrenar el modelo en mis signos, me pregunto cuál será el acurasi
Pero si se aumenta la muestra a un año (2019), se puede ver al menos una tendencia para 2018
De la fusión de las dos muestras obtenemos Accuracy=68,06261099940409
Y, según el gráfico, parece que la tendencia de los nuevos árboles se ha desviado.
Decidí entrenar por separado en las dos muestras ya que tenía que podarlas, como dijo el resultado:
Ваша Accuracy=65.46896295378517
Mine Accuracy=68.03370090447281
)))
¿Así que tus signos y los míos están juntos?
¡Es una gran señal la que tienes! 3% de diferencia, eso es muy significativo... ¿Debe tener sus señales preparadas para esta ZZ en particular?
)))
Sí.
Puedo darte una muestra con la mía - tal vez tu método de entrenamiento muestre resultados diferentes.
En realidad el 3% está dentro del margen de error, si se hacen cientos de miles de modelos como hice antes, la variación puede ser de hasta el 10%.
Sí, tengo muchas ZZ relacionadas con el objetivo. Sin embargo, diré que diferentes instrumentos tienen diferentes diferenciales ZZ óptimos y los resultados serán mejores si lo ajusto. De hecho, ZZ es un retorno del precio al pasado sin cambio de tendencia.
1) Y otra pregunta, ¿cómo se opera con ketbust en mt4?
2) ¿Puedo operar en mt4 a través de R, por ejemplo, escribir una señal en un archivo tht y tener un EA de mt4 leer el archivo y abrir / cerrar una posición
1. Estoy operando en MT5. Tengo una clase de interpretación de modelos, pero no es mía, así que no puedo distribuirla.
2. Sí, por supuesto que se puede trabajar a través de un archivo, así es como funcionan muchas copiadoras comerciales...
Sí.
1) No, no deberías, al menos no todavía, lo principal son las señales.
2) Por experiencia, por así decirlo: cuanto más cerca esté el error del límite de las posibilidades del modelo, menor será el margen de error; si el modelo dio un 55%, el 5% es un error, pero si el límite del modelo es el 68%, el margen es inferior al 1%.
3) ¿Cuál debería ser el nombre de dicho programa / EA? ¿Cómo googlearlo? Soy un completo novato en MT4/5, tengo algunas ideas para algoritmizar, si quieres participar, estaría encantado de hacerlo.
1. ok.
2. Puede que haya llegado a un 60% mejor allí.
3. Sí, así que busque "Deal Copyer". es una opción. Depende de las ideas.
3. Sí, entonces busca "Deal Copier".
gracias
Depende de las ideas.
Aquí hay uno por ejemplo.
Algoritmo de tendencia normal, sin parámetros, sin ajustes, sólo hay una oscilación que suaviza una línea de señal
Creo que este robot no tiene parámetros, ni optimizaciones, ni MO, sólo adaptabilidad y análisis espectral. No se puede hacer eso con indicadores ordinarios. No tendrá éxito con 1700 puntos después de 7 meses.
Si desea implementar un robot de este tipo debe escribir en MT4 el método de componentes principales y el cálculo del coeficiente de correlación de Pearson.
Si no sabe cómo utilizar Mt4, no podrá implementarlo correctamente.
Si no sé cómo hacerlo, intentaré utilizar R de otra manera.
Esa sensación cuando quieres construir un modelo sobre datos macroeconómicos (número de empleos en EE.UU.) pero te encuentras con un coronavirus
Un factor externo no puede ser significativo en un gran tramo. Tienes que llevar a un grupo de cercanos, al menos un par más. Eso es más preciso. El coronavirus no se puede tener en cuenta, aunque se puede / debe comparar con las crisis. Al menos, destacar qué factores siguen siendo significativos.