mostrar un gráfico con las operaciones
Puede ver los códigos de barras y las zonas de buena clasificación.
Esto es si se activa en cada barra.
Se pueden ver los atascos y las zonas de buena clasificación.
Esto es si se activa en cada barra.
Sí, se parece al mío...
Bueno, tenemos que pensar y reducir el error ...
Veo dos formas
1) mejorar la calidad de las señales, algo que escribí hace dos páginas
2) cambiar/alisar el precio, pero antes de que llegue a la formación, el alisamiento post factum no sirve de nada
¿Crees que tenemos los mismos predictores? :)
Es posible sacar algo de la situación actual: piensa en una estrategia.
He añadido una condición - activar sólo contra la ZZ actual, es decir, para atrapar las inversiones.
¿y crees que puedes generar un montón de diferentes desde OHLC? :)
el objetivo es el mismo...
mismas acuracidades ...
Por ejemplo, no tengo ningún retornado en estado puro.
Puedo soltar OHLC, generar predictores y comprobar las sinergias como querías?
Escríbeme, veamos .... Definitivamente no lo miraré hoy, lo siento, tengo otras cosas en la cabeza ahora
Eso no es una opción. Hay demasiado acaparamiento en el piso.
Por supuesto, se puede cambiar el umbral de activación a 0,65 para la compra y 0,35 para la venta.
¿Siempre tiene una mayor pérdida continua, informes sobre la historia que no participó en la formación?
>Puede, por supuesto, mover el umbral de activación a 0,65 para la compra y 0,35 para la venta.
¿Y con qué frecuencia y cuándo cambiará estos parámetros, es decir, cuál será la señal de que los datos para la activación han cambiado? ¿Es posible que se pruebe el sistema después de la Asamblea Nacional y se seleccionen los valores óptimos para los filtros (activación)?
Los informes no participaron en la formación.
Esto se llama equilibrar, se hace una vez.
El problema de la focalización es que no tiene una estrategia como tal, por lo que con una alta precisión de clasificación se obtiene una ciruela en el estado desnudo.
La alta precisión no es del 70%.
El problema con el objetivo es que carece de estrategia como tal, por lo que con una alta precisión de clasificación en la forma desnuda se obtiene una ciruela.
Estrategia... Así que después de MO, ¿todavía necesitas una estrategia completa? Pensé que el objetivo de MO es finalmente dar un consejo para operar (largo/corto) o no.