Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1781
No he borrado la fecha, simplemente no la he guardado para que ocupe menos espacio en el archivo.
Pues bien, el tiempo es un signo indirecto de la volatilidad, que es estacional en el tiempo, hay horas de negociación activas y otras pasivas
¿No se pueden guardar los predictores secuencialmente en un archivo y luego sólo descargarlos para el entrenamiento?
Bueno, puedes hacerlo, pero para entrenar el modelo, tendrás que cargar la matriz en el entorno, y eso será el final )) o más bien antes, en la fase de formación de la matriz con predicados
Mi muestra de entrenamiento es de aproximadamente un gigabyte ahora - CatBoost puede manejarlo fácilmente, pero no me arriesgaría a construir un árbol genético en R...
Vaya, un concierto no es poco, me pregunto cuántos rasgos tendrá.
¿Qué tipo de árbol genético?
1)¿Usas el volumen, o es que es tan cómodo con el volumen?
2)¿No se necesitan parámetros ZZ para ajustar los predictores?
3)No entiendo lo de la distorsión de los datos: ¿hay que desplazar los datos para que en el compás cero se conozcan todos los datos del compás? Si es así, ¿no tienes un vistazo a la barra de cero?
1) sólo )
2) ¿cómo es? ¿Y cómo se ajustan los predictores para la ZZ?
3) El candelabro se acaba de abrir o algo así, ya está distorsionado, debería estar cerrado, y hay un montón de preguntas, cómo hacer el objetivo y demás (no hay dolor necesario), si cambias algo para ti, siempre debes dejar el original para los demás.
Ahora estoy ultimando la MOS sobre la agrupación. Puramente en grupos no está aprendiendo bien, voy a añadir incrementos a las características
otro ejemplo
¿Qué hay en los gráficos?
¿Tiene un balance sobre los gráficos con y sin incrementos?
¿Qué hay en los gráficos?
como con y sin incrementos? en los gráficos el balance?
Rastrear y probar, balancear en pips.
Sin incrementos, todos los grupos.
los incrementos no dan nada
Intenta "adelgazar" los racimos, es decir, puedes dejar caer racimos largos...
Por ejemplo, usted tiene un vector de clusters que se basa en el precio, el precio es "P" cluster "C"
el precio es R R R R R R R R R R R R R R R
cluster number 11111111122222222221111111111111112222222222222
dejar sólo las transiciones de clúster a clúster
precio - R R R R R R R R R R R R R R R R
cluster number 1111111112222222222111111111111111222222222222222
R R
2 1 2
Si eliminamos todos estos puntos conflictivos, podríamos deshacernos del ruido y reducir el muestreo de forma drástica.
Pruébalo, lo hice una vez con hmm
Si ya lo has hecho, no tiene sentido
Si ya lo has hecho, no tiene sentido.
no saques conclusiones de la nada.
En primer lugar fue hmm , y en segundo lugar hice una gran mejora, pero el problema era diferente...
demasiado pesado )
demasiado doloroso e incomprensible)
¿R es media línea y tu alabado python es doloroso?
Sí...
¿Qué compartes? ¿Y qué hay de malo en los incrementos? Esencialmente te dan una velocidad basada en el tiempo. Pero no puedo hacerlo sin promediar. Pero si empiezas a tener en cuenta los promedios, rápidamente se convierte en un laberinto. Tiene que haber un punto intermedio que funcione. No es suficiente en el último tic y un poco más que eso.