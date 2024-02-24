Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1790
500k minutos :)
No, probemos primero uno sencillo, sólo el saldo y los precios
¿Cómo se compara el saldo con el gráfico sin la fecha?
Y sin la fecha, ¿cómo se compara el saldo con el gráfico?
Un cambio en el balance significa que hubo una entrada anterior.
Enfoque dudoso...
puedes recortar las secciones de la EA que no funcionan. Sería más preciso, y hay menos datos que analizar.
Esto no funcionará, creo. Si eliminamos las secciones no comerciales, no funcionará ningún método indicador.
Las parcelas de negociación son zonas de eficacia variable, desde los beneficios hasta las pérdidas. Tienen un objetivo estimado. Las áreas no comerciales son las que no tienen información, si uno las ejecuta en el probador, serán de utilidad. Puede utilizar los gráficos de negociación para el entrenamiento, pero no para la evaluación en el probador.
La estimación principal no la realiza el indicador sino el Asesor Experto.
500k minutos :)
Adjunto.
Las parcelas de negociación son parcelas de eficacia variable de los beneficios a las pérdidas. Tienen una evaluación de objetivos. Los gráficos no negociables son gráficos poco informativos, a menos que los ejecute en el probador, en cuyo caso serán útiles. Puede utilizar los gráficos de negociación para el entrenamiento, no para la evaluación en el probador.
Esto no tiene nada que ver con el trading, si uno necesita información del gráfico y esta se puede obtener sin saltarse la historia, de lo contrario se distorsionará y se calcularán incorrectamente las mismas amplitudes de las ondas. Esta información ya se conoce en el momento de entrar en el mercado y es necesaria para construir el modelo.
Aquí tienes.
Tuve que aprender Excel y redondear los datos de la balanza, porque no podía leer el archivo desde R, debo haber matado una hora para escupirlo y corregirlo en Excel
Y sin la fecha, ¿cómo se compara el saldo con el gráfico?
En realidad pensaba que el saldo también contaba en cada vela y los gráficos serán comparables))))).
He resuelto este problema tomando la fecha/hora de inicio y fin de la balanza y alineando los precios del archivo OHLC con las mismas fechas. Así, el archivo OHLC comienza en el mismo minuto y termina en el mismo minuto que la balanza. Luego simplemente interpolé (estiré) el saldo por el precio
esto es lo que parece.
Puedes comprobar si todo está bien, al menos a ojo).
Ahora vamos a experimentar
UPD=============
Me tomé un café y pensé, interpolar no es correcto, puede haber un fuerte sesgo si el TS no ha operado durante mucho tiempo. Mierda, necesito ..... para contar el saldo en cada vela como en la realidad, de lo contrario no funcionará, de lo contrario las barras irreales serán....
¿Puedes contar el saldo de cada vela? No estoy de humor para codificar y pensar :)