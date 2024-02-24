Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1713
Cuando los científicos quieren entender un proceso complejo, intentan descomponerlo en componentes más sencillos y analizarlos, por lo que se creó el análisis espectral. Intentemos jugar a los científicos), aunque no con mucho éxito. He descubierto cómo descomponer el precio en componentes más sencillos. Mi descomposición no tiene aditividad, y eso es malo, pero sigue siendo interesante mirar el precio desde un ángulo diferente .
Así que necesitamos el precio de cierre y la volatilidad (máximos).
Convirtamos el precio en un binario condicional - si la subida del precio es mayor que la anterior, entonces "1" si es menor, entonces "-1".
Código R
obtenemos un precio binario
puede hacerla acumular y compararla con el precio.
No parece mucho) Ahora añadamos la volatilidad a nuestra serie
Ya está mejor...
Ideas...
IDEA 1
Por lo tanto, casi todo el "tiempo" está determinado por la volatilidad "intra-horario", no por una dirección de precios "binaria". La cuestión es que la volatilidad tiene una pronunciada estacionalidad y es relativamente fácil de predecir, sólo tenemos que predecir el precio binario, que es más fácil en su estructura que el precio ordinario y luego simplemente combinar las previsiones y obtener una previsión completa...
IDEA 2
Todos los algoritmos apropiados de MO aprenden muy mal de los precios brutos incluso si están normalizados porque no tienen repetitividad en las series, probablemente sólo por la volatilidad que siempre es diferente, si descomponemos el precio en binario y volatilidad, normalizamos la volatilidad y los añadimos de nuevo, o no los normalizamos y los alimentamos a MO, en teoría deberíamos obtener una mejor capacidad de generalización porque la repetibilidad aumentará
IDEA 3
Con la descomposición podemos suavizar los precios sin perder ningún retraso. Podemos descomponer el precio e interpolar (estirar) la volatilidad y el precio por separado y luego volver a sumar
IDEA 4
Podemos descomponer los precios y la volatilidad de los clusters, es decir, reducir los grados de libertad (por ejemplo, 10 clusters (estados), es decir, estandarizarla y devolver la volatilidad estandarizada
La propuesta de descomponer un proceso complejo en sus partes constitutivas es muy razonable. Esa es la manera de hacerlo. Pero no tienes suficientes electores. Hay muchos parámetros de mercado, incluidos los derivados, que pueden añadirse al estudio. Tienes una poderosa herramienta: el modus operandi. ¿Por qué no intentar construir un sistema paramétrico coherente y lógico, en el que buscar patrones estadísticos con la ayuda del MO?
Inicialmente tenemos 3 parámetros serie de ticks, bid asc, tick time. Todos los demás parámetros se derivan de estos tres. Adelgazar, promediar. Y de muchos.
Oferta, demanda, flipper, volúmenes de oferta y demanda en niveles, OI, estacionalidad, tiempo de sesión, y muchos más y derivados... puede incluir parámetros fundamentales como la hora de publicación de las noticias, la importancia de las mismas, el tipo de interés, el comportamiento de los pares paralelos en el mismo momento... Si vas a usar MO, deberías usarlo al máximo. Como la canción "mi padre y mi madre me enseñaron... para explorar, ¡así que explora!"))
Los parámetros externos fundamentales no se han considerado aquí, ya que la tarea de digitalizarlos aún no se ha resuelto, aparte de la importancia de las noticias, que es súper pequeña, la presentación de otras propiedades y parámetros del mercado no se ha visto hasta ahora, aparentemente hay algunos en desarrollo en alguna parte, pero no están en uso. De las noticias sobre el tema. La IA tendrá en cuenta la información sobre el estado del país enemigo y elaborará la táctica de actuación. La tarea de digitalizar datos sobre el estado de la sociedad, el mercado, el país, es una tarea diferente.
Sólo nos interesa resolver un problema interesante, sobre todo cuando empieza a resolverse.
¿Cómo se determina cuándo empieza a resolverse un problema?