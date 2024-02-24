Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1714

Reg Konow:
Incluso sin la digitalización de los datos fundamentales, además del precio existen los volúmenes, el interés abierto, los niveles de precio y volumen, los parámetros temporales - sesión, temporada, etc. Las noticias, al parecer, ya están digitalizadas...

Es decir, el menú de parámetros de mercado es mucho más rico de lo que se discute y utiliza aquí, y el potencial de la ME no se aprovecha plenamente en la investigación.

Reuniría los parámetros disponibles en un sistema condicional, organizaría el flujo de sus valores en un algoritmo MO que calcula los coeficientes de las dependencias "cruzadas" a partir de una base de datos estadística.

Intentar sistematizar la digitalización y la lógica de contabilización de estos datos. No lo entiendo de entrada) De lo que hay en los números, índices bursátiles, ingresos brutos, tasa del Banco Central en el país, cifras brutas proyectadas, estimaciones de las agencias, calificaciones crediticias, cifras de la industria, volumen de negocios entre países... ¿Y cómo se usa eso? Elanálisis técnico es un tema aparte... de lo fundamental.

 
Evgeny Dyuka:

Genial, lo comprobaré...

Y esto es lo que los científicos ya están haciendo ....

Partición de las series por el método de los componentes principales (PCA)

citas en una ventana deslizante de tamaño 10

hay 8 componentes

el algoritmo clasifica los componentes en los que cambian lentamente y los que cambian rápidamente, en los que son significativos y los que son débiles, y los clasifica

La propiedad más fuerte de la descomposición (cualquier Fourier, wavelet, pca) es la aditividad

Es decir, si sumo todos los componentes pc1+pc2+...+pc8, me sale el mismo precio.

Ahora piensa que si utilizamos los mismos indicadores en lugar de componentes y los sumamos, ¿qué obtenemos? Exactamente lo que obtenemos en la salida de la red neuronal al entrenarla sobre un estocástico)

Los indicadores ya se pueden utilizar sobre un componente. Sólo hay que imaginar cuántas características se pueden generar con esta descomposición

Puede filtrar los datos, encontrar y extraer lo innecesario (componentes malos)

Puedes cambiar los componentes y volver a ponerlos o dejarlos solo

Puedes hacer que los componentes vayan más rápido o más lento, o cambiar su amplitud.

Puede analizar cada componente en relación con el otro, o dos o tres de ellos.

Puede prever los componentes por separado para sumarlos en la previsión general (son aditivos)

Predecir un componente frente a otro

Es posible...

Puedes...

Es posible...

Puede...

Puedes...

Que es lo que hacen los científicos cuando quieren averiguar algo.

 
Evgeny Dyuka:
Sólo una red neuronal trabajando en el mercado real como indicador y prediciendo bien el movimiento del activo. Además, tengo uno más experimental que intenta proporcionar puntos de entrada. Aquí están las últimas cuatro señales de las últimas 10 horas, todas las señales son públicas.

Gran trabajo!!! ¿Qué cosas nuevas has añadido?

 
Valeriy Yastremskiy:

Bien, en primer lugar, los datos fundamentales digitalizados se convierten en objeto de análisis técnico. ¿Qué le impide inventar su propio método de digitalización? Otra cosa es que la digitalización personalizada de la información es subjetiva y no se ajusta al flujo general de datos. Es decir, el sistema de convertir el significado en números, funciona sólo en la cabeza, no directamente en el algoritmo. Este es el problema.
En cuanto a los indicadores de mercado disponibles. Todos estos ingredientes deben colocarse en un sistema modelo para el que el MOE calculará las correlaciones. Como tan...
 

mytarmailS:

La propiedad fuerte de la descomposición (cualquier Fourier, wavelet, pca) es la aditividad

Esta es una propiedad de cualquier descomposición lineal. Si no puedes recuperar la señal, entonces la descomposición está mal. Cuestión de lógica. Cualquier analógico puede descomponerse en ondas sinusoidales. El objetivo aquí es probablemente diferente. Aislar, separar los movimientos de precios por criterios de influencias externas. Entonces tiene sentido. Y aparece la posibilidad de un análisis más significativo del comportamiento de los precios y de las previsiones.

 
Valeriy Yastremskiy:

¿Qué significa?

 
Reg Konow:
Para empezar, los datos fundamentales digitalizados se convierten inmediatamente en objeto de análisis técnico.

Tenemos diferentes definiciones de lo técnico y lo fundamental. Fundamental = datos reales expresados en criterios socialmente establecidos. El balance de Gasprom es un dato fundamental. Las ventas y las cotizaciones de las acciones son técnicas. No es convincente, explicando como yo lo entiendo.

 
mytarmailS:

¿Qué sabe?

Los movimientos de los precios están determinados por muchos factores, aísle los principales factores y relaciónelos con los movimientos de los precios descomponiéndolos. De hecho, esto es lo que se hace en el trabajo. Según tengo entendido, los mismos tipos de cambios de precios se distinguen y separan mediante la selección de su descomposición. Si no conoces la esencia de estos factores, puede que no los entiendas, pero entender que es posible determinarlos y tenerlos en cuenta te da mucha comprensión.

 
mytarmailS:

Gran trabajo!!! ¿Qué cosas nuevas has añadido?

Muchas cosas nuevas. Nuevo EA, previsiones ahora 8 para elegir, nuevo neuro da puntos de entrada.
