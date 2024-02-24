Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1665
La tienda de aplicaciones de la comunidad MQL5 es un claro ejemplo de ello. Detrás de la marca MQL5 se encuentra una plataforma comercial profesional - MetaTrader5 y una enorme comunidad de comerciantes y programadores. Así, esta tienda tiene una sección de soluciones de redes neuronales, y allí hay un montón de bots, pero ninguno de ellos es real. Las normas no permiten añadir un bot que utilice redes neuronales. Me cuesta creerlo, pero es cierto. Prohibir la conexión de API externas elimina la posibilidad de utilizar redes neuronales, y las herramientas incorporadas en MQL5 no funcionan en la práctica. He discutido este problema con el soporte técnico de MQL5, pero no he obtenido una respuesta clara.
Esto es un golpe a Metaquotes o la falta de profesionalidad del autor.
Es más probable que se trate de marketing primitivo con intentos de promocionar algún producto que no puedo adivinar a qué categoría pertenece este producto.
...¡Sí, me acordé! Hace poco leí en el mismo hubra sobre alguna aplicación que utiliza una foto/imagen para determinar la nacionalidad, había un comentario que decía: "Te prometieron un producto de entretenimiento, no un programa científico. ))))
um, como es... ¿Está usted enfermo?
;)
¿qué hay de malo en la cita en esencia?
no es correcto que el lenguaje no soporte redes neuronales y que algo esté prohibidohttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_market
con su afirmación, está cuestionando el trabajo de los autores de los artículoshttps://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BD%D0%D0%B5%D0%B9%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C&module=mql5_module_articles
Observe que algunos de estos productos en el mercado son publicados por los autores de los artículos, el material de los artículos publicados de forma gratuita y muchas soluciones de los artículos pueden ser simplemente repetidas y publicadas en el mercado.
Vale, depende de ti, pero en mi opinión, ¡te has hecho una antipublicidad!
no es correcto que el lenguaje no admita redes neuronales y algo se prohíba
He mirado la lista de productos. El primero de la lista por relevancia tiene un comentario y es sin texto y es de 2014, no ha aparecido nada más relevante desde entonces...
El artículo también es de 2014, ha corrido mucha agua desde entonces....
Creo que no debemos ofendernos, sino simplemente escuchar las críticas y cambiar más rápidamente. La criptografía MQL5 ya está perdida, las redes neuronales también pasarán.
no es correcto que el lenguaje no admita redes neuronales y algo se prohíba
Mi robot murió ayer en agonía ))
Tú tienes 20-30 redes funcionando y yo tenía 696 :)
Quiero decir que no durará para siempre. Aprende a identificar el momento en el que empiezas a sonrojarte. Y sí, trabajar con NS en el mercado es entrenarlo dos veces por semana.... No siempre tengo tiempo para entrenar, así que me salto el momento de sumergirme...
Lo curioso es que murió después de que lo entrenara con nuevos datos...
También me he dado cuenta de que después del entrenamiento el robot no siempre empieza a operar con normalidad de inmediato, a veces hay que saltarse un día o dos y luego...
Voy a ilustrar...
en algún lugar
1) aquí me he reciclado completamente
2) El robot obtuvo un pequeño beneficio y luego se vació
3) pero después de un día más o menos empezó a ganar dinero de nuevo.
¿Su robot negocia normalmente a la vez?
Por cierto, mi enfoque es muy similar al tuyo
Es posible que digas: "¿De qué estás hablando? Es un caos, el robot no funciona, sólo está reconvertido y es inadecuado para el mercado.
Yo digo que tal vez... Pero
1) He visto exactamente la misma imagen por más de la tercera vez
2) es difícil hacer cien tratos al día(como la última vez) y estar en negro después de la reconversión o por accidente.
Aquí está el mismo comercio, el mismo robot perdedor, pero cuando comenzó a ganar, sólo para el último día
Mira qué claro ve las tendencias y se abre en la dirección correcta, ¿puede ser casual?
Veamos cómo se recupera hoy
EH... Me reconozco de joven :-). Realmente recordado, ahora entrena al robot y realiza una prueba con todo el historial de citas. Y verás que la curva de equilibrio bajará de forma constante y luego subirá de forma constante. Por lo tanto, puede subir o bajar, pero será difícil rastrear el segundo nivel de la red neuronal. Así que entreno un polinomio y lo convierto en una estrategia básica, llevando la cuenta de cómo funcionan sus parámetros y haciendo predicciones sobre el inicio del conjunto. Este es un enfoque. Y la otra es cuando después del entrenamiento consigues de forma estable la TS de trabajo, aunque no sea por mucho tiempo. El principal indicador en el mercado no es el beneficio, sino la estabilidad del mismo, en el segundo caso necesitamos conseguir un 80% de TS rentable. Es decir, un máximo de 2 pérdidas de 10 semanas. Pero, como demuestra la práctica, no se puede perder en general. La única diferencia entre estos dos es que el mercado no es muy rentable en general. Me moví a mí mismo.
De hecho obtuviste una aproximación usando el polinomio de tu serie, que puede ser usado como una estrategia básica, es un indicador. Constrúyelo sobre toda la historia y te sorprenderás :-)