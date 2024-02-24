Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1509
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Hay varios problemas:
1. no está claro cómo definir los parámetros de inicialización
2. ¿Determinar si el estado corresponde a la acción, sólo por experiencia? Debe haber algún criterio objetivo. Tenemos que investigar un poco,
Las fotos parecen interesantes.
Si se resaltan las señales y se observa el balance resultante
Buena suerte
ahí tienes, te lo dije :( los psicólogos exigen la extracción de ADN de restos fósiles, tan antiguos como los dinosaurios d.
Todo esposible si se quiere, sólo hace falta el biomaterial adecuado.
En cuanto a la conferencia, no aborda en absoluto el tema declarado "¿Qué es la inteligencia?", de hecho es una recitación de las ideas de Charles Darwin, lo cual no es nuevo.
Y no me gustó la idea de que el ser humano piense en cada una de sus acciones mediante el neocórtex, que consume demasiada energía. No, un hombre, por el contrario, trata de ahorrar energía, y piensa en tareas separadas, al mismo tiempo que no le gusta pensar dos veces y utiliza decisiones ya tomadas, con el fin de ahorrar energía.
no es revelador para ti, y puedes hablar de ello sin parar, junto con como se llame... que también es psicólogo... Peter o lo que sea... que escribe librerías visuales inútiles.
Porque no puedes pensar con lógica, sin la ayuda de libros de psicología para imbéciles. Las mujeres piensan de forma más lógica e inteligente.
Para que el cerebro funcione, hay que comer carne, vitaminas y resolver al menos problemas matemáticos sencillos.
El segundo hombre se ofende ante cualquier palabra... Debería ser inscrito en un club de boxeo y debería ser golpeado todos los días... entonces tal vez no sea tan moza :D
Maxim, ¿es productivo intentar mostrar confianza en tus conocimientos sobre el tema mediante un comportamiento agresivo primitivo?
No, es más bien una demostración de debilidad y de falta de voluntad para defender su posición debido a su escaso conocimiento del tema.
Sin embargo, no es de extrañar, ya que este vídeo le ha aportado muchos conocimientos, por lo que hay que esforzarse...
En general, no digamos tonterías e insultemos a la gente, ya hay mucha podredumbre en este hilo sobre el Ministerio de Defensa, da asco escuchar declaraciones inadecuadas.
He publicado el vídeo a propósito para divertirme, es decir, sabía cuál sería la reacción
Y desde el principio escribí específicamente sobre los psicólogos. Y tú estás cayendo en la trampa.
De todos modos, el vídeo es estupendo y el conferenciante también.
Si tus acciones van encaminadas a crear una situación en la que puedas insultar a los demás para reforzar tu masculinidad y aumentar tu autoestima, eso es otra historia...
En general no está claro qué tiene que ver la psicología con esto, el tema del profesor no se ocupa de ello en toda su extensión y por lo tanto no hay mucho que discutir.
Bueno, te lo estás creyendo, así que he logrado mi objetivo.
¿Tenías tantas ganas de hablar conmigo pero no sabías cómo decirlo o encontrar un motivo?
Hace poco íbamos en coche con un conocido y vio una señal como esta por primera vez en su vida. Y por supuesto, enseguida "entendió" lo que significaba, ya que lleva mucho tiempo casado. Así que lo que quiero decir es que me pareció muy similar a la situación de reconocer patrones de mercado y operar con ellos.
Imagina que una red neuronal ha sido entrenada para reconocer diferentes signos/tablas. Todo es normal, reconoce fácilmente lo que hay en la muestra de entrenamiento. Y luego una nueva tabla y ya está.Es la primera vez que la persona lo ve, pero tiene experiencia en la vida y muchos conocimientos adicionales e inmediatamente "adivinó" lo que significa. Así que si quieres que una red neuronal gane dinero en los mercados, debe ser capaz de "adivinar" lo que significan los "patrones", si no, no hay manera.La situación del mercado es diferente cada vez, pero el principio de construcción no cambia nunca, como el principio de "dibujar" señales bajo los carteles de la carretera.Si se adivina lo que significa la siguiente señal del mercado, se obtendrán beneficios. Es inútil revisar el historial del mercado y buscar una situación similar. Hay que "entender" y "adivinar". Al igual que es inútil hojear un libro de tráfico de hace 198 años en busca de un "patrón". Entonces no existían esas señales, pero sí muchas otras y, estudiándolas, hay que aprender a adivinar el significado de las nuevas.
Wizard2018:
En aquel entonces no existían estas señales. Pero había muchos otros y, estudiándolos, hay que aprender a adivinar el significado de los nuevos.
En mi opinión, el mercado no tiene que avisar a nadie de lo que va a pasar, piense por qué iba a ser así. Las grandes empresas actúan de forma imprevisible o contraria a las predicciones de los pequeños y medianos, mientras que los pequeños y medianos "no devuelven el tiro" de lo que está pasando, están a merced de las ilusiones, ya que los adictos "ven" en la alfombra todo tipo de animales, o incluso eventos cósmicos globales, a veces esto coincide por pura casualidad con la realidad, pero más a menudo no. No hay "señales".
Los psicólogos impresionados y mimados no deben mirar
¿Supongo que ese es mi problema? Bueno, eh... ya veremos.
Hace poco iba en coche con un conocido y vio una señal como ésta por primera vez en su vida. Por supuesto, "entendió" lo que significa, lleva mucho tiempo casado. Así que lo que quiero decir es que se me ocurrió que esto es muy similar a la situación de reconocer y operar con patrones de mercado.
Imagina que una red neuronal ha sido entrenada para reconocer diferentes signos/tablas. Todo va bien, reconoce fácilmente lo que hay en la muestra de entrenamiento. Y luego una nueva tabla y ya está.Es la primera vez que la persona lo ve, pero tiene experiencia en la vida y muchos conocimientos adicionales e inmediatamente "adivinó" lo que significa. Así que si quieres que una red neuronal gane dinero en los mercados, debe ser capaz de "adivinar" lo que significan los "patrones", si no, no hay manera.La situación del mercado es diferente cada vez, pero el principio de construcción no cambia nunca, como el principio de "dibujar" señales bajo los carteles de la carretera.Si se adivina lo que significa la siguiente señal del mercado, se obtendrán beneficios. Es inútil revisar el historial del mercado y buscar una situación similar. Hay que "entender" y "adivinar". Igual que es inútil hojear un libro de tráfico de hace 198 años en busca de un "patrón". Entonces no existían esas señales, pero sí muchas otras, y estudiándolas hay que aprender a adivinar el significado de las nuevas.
Vaya, qué cantidad de gente. ¿Es usted el mago del que hablo? Tenga en cuenta que lo he puesto en mayúsculas :-)