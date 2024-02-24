Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1504
¿En qué se diferencia fundamentalmente el HMM del SOM?
He leído unas 100 de las 650 páginas de Kohonen: Self-Organizing Maps (una lectura terrible de todos los campos relacionados, pero muy poco no específicamente sobre SOM), en resumen, "SOM puro" es la formación de conexiones neuronales sobre datos estáticos, cuantos más datos tienen características relacionadas, más fuerte es la conexión neuronal
ZS: Estuve discutiendo con el autor del artículo sobre SOM al principio de la semana , en lugar de responder el autor trató de jugar algún tipo de barullo, imho SOM no es una red neuronal en el sentido clásico de la NS, sólo el proceso de aprendizaje SOM similar al aprendizaje NS
sí, da la impresión de que es más o menos común responder a una pregunta con una pregunta o enviar un mensaje a algún lugar ))
Sólo me pregunto si parece un modelo markoviano latente o no, si se toman los clusters como estados latentes... Tendré que buscarlo en Google con calma
Porque la agrupación utiliza el algoritmo EM y en el aprendizaje de las cadenas de Markov, por ejemplo. Y el siluro también es una agrupación.
Es un artículo fuerte, pero me horrorizo cuando leo los comentarios, porque sólo escriben comentarios los imbéciles, ni un solo comentario apropiado + el 99% de ellos son off-topic, como suele ocurrir aquí))
¿El profesor está tratando en finam ahora?
El artículo es fuerte.
el artículo es en general acerca de cómo el marido eminente magistralmente caminó el rastrillo durante varios años, pero nunca logró instalar Metatrader, pero construyó su propia bicicleta durante muchos años y dijo, sí primitiva todos los comerciantes con sus indicadores primitivos, este es el camino que conduce al Grial:"Chebyshev, Butterworth, filtros Hilbert hasta el 12º orden, filtros Halley, transformada de Fourier directa e inversa, transformada de coseno directa e inversa, Berg, Prony, métodos de estimación espectral de máxima entropía, predictores ARSS, métodos de filtrado polinómico. "
He probado durante muchos años y he estado probando todo en mi demo durante años, pero nunca he aprendido que MT puede probar TS en 5 minutos))
Como dice un físico - ¡estado! )))
Estos profesores con galones de 10 o 15 inventos son una moneda de diez centavos, como dice un físico aquí, ¡dame el estado! )))
Deberías haber escrito enseguida que has pagado por el enlace y la publicidad, el artículo contiene exactamente cero información
¿Por qué tan grosero?
¿Por qué eres tan grosero?
Sólo dos palabras: cara de palo.
Tenía que leerlo.
