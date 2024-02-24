Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1507
En términos de la teoría de los procesos aleatorios, una tendencia es la desviación más pronunciada de los parámetros de un proceso aleatorio con respecto a uno. Aparece una cierta regularidad, un movimiento direccional y determinista. Estos parámetros son los llamados "indicadores de discontinuidad": entropía, Hurst, AFR, etc. Tienes que buscar, encontrar y publicar aquí.
Bueno, bueno. Y entonces, ¿no puedes verlo en el gráfico? ¿No?
Lo hago, y mantengo el estado abierto. ¿Y tú? :))
¿En qué dirección estaba la propia señal?
No lo sé. Mi TC lo filtró, eso es todo.
Entiendo y mantengo el estado abierto. ¿Y tú? :))
¿Quién ha intentado entrenar una neurona para la apertura de operaciones y la segunda neurona para el cierre? - Al mismo tiempo, por supuesto.
Ahora cultivaré el bosque para cerrar, al igual que el EA tendrá dos modelos: para abrir y para cerrar.
La cuestión del marcado de objetivos es muy relevante - hasta ahora he tomado estúpidamente desde la toma mínima hasta los últimos 5 compases después de la ruptura de la ZZ. El problema es que la muestra está muy desequilibrada.
Tengo un experto en tendencias, por eso no todos los segmentos de ZZ están ocupados.
Si tengo el enfoque correcto, puedo preguntar si tiene sentido utilizar ZZ y qué resultados se han obtenido (no es necesario en los informes, la palabra es suficiente), porque estoy experimentando en esta dirección por primera vez.
Vale, será interesante saber si tiene sentido en principio y qué progresos se han hecho (no hacen falta las estadísticas, con la palabra es suficiente), porque es la primera vez que yo mismo experimento en este sentido.
Y aún no he entrenado el modelo, sólo he hecho posible la recogida de datos.
Tal vez más adelante comparta mis resultados, pero de nuevo, esto sólo será una historia....
¿Cómo está el consejero Ilya?