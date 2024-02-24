Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1463
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Sin argumentos.
En mi opinión, el bosque es una base de datos de acceso rápido.
Hace unos 3 años estaba haciendo un buscador de plantillas en MySQL. Entre millones de ejemplos buscó los 10-20 más parecidos en 50 columnas. Buscaba 1 barra en aproximadamente 1 segundo. El bosque es cientos o miles de veces más rápido para encontrar una hoja en la que se recojan estos 10-20 ejemplos.
Así que, por cierto, no puedo imaginarme la PBX sin DB desde hace algunos años. Antes usaba Access o SQL Server, ahora uso SQLite - simple y de buen gusto).
Recuerda todo perfectamente a nivel de lógica. Si no lo hace, es un problema de la tarea.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724896
))))) fue divertido de nuevo, gracias Maestro Gurú
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/724896
))))) Me he vuelto a reír, gracias Maestro Gurú
Si no entiendes nada, sigue así. Yo digo que necesitas ver a un psiquiatra.
¿Ha aprendido a distinguir la desviación típica de la desviación estándar?
¿has aprendido a distinguir la desviación típica de la desviación estándar?
Chico, vete a dar un paseo.
En resumen, o no... cerebro o no sé, no puedo ayudar
En resumen, o no... cerebro o no sé, no puedo ayudar
Deberías ver a un psiquiatra.
No interfieras en la comunicación de la gente, vuelve a cultivar pepinos
No molestes la comunicación de la gente, vuelve a cultivar pepinos.
Asaulenka, ¿quieres una guerra? Ya vendrás arrastrándote de rodillas a pedir disculpas cuando te des cuenta de lo que dice (quizás en tu próxima vida).