elibrarius:
Sin argumentos.
En mi opinión, el bosque es una base de datos de acceso rápido.
Hace unos 3 años estaba haciendo un buscador de plantillas en MySQL. Entre millones de ejemplos buscó los 10-20 más parecidos en 50 columnas. Buscaba 1 barra en aproximadamente 1 segundo. El bosque es cientos o miles de veces más rápido para encontrar una hoja en la que se recojan estos 10-20 ejemplos.
Es más bien un PLC, o, menos correctamente, una matriz asociativa.

Así que, por cierto, no puedo imaginarme la PBX sin DB desde hace algunos años. Antes usaba Access o SQL Server, ahora uso SQLite - simple y de buen gusto).


Yuriy Asaulenko:
Recuerda todo perfectamente a nivel de lógica. Si no lo hace, es un problema de la tarea.
Así, anteriormente en este hilo se demostró que el bosque hace un excelente trabajoen la predicción de las PA reales del mercado. Por cierto, no lo he mostrado, pero el entrenamiento se hizo con mis datos.

))))) fue divertido de nuevo, gracias Maestro Gurú


Прогнозирование цены нейросетью. 2
Прогнозирование цены нейросетью. 2
  • 2019.02.25
  • www.mql5.com
Сейчас я решил монетизировать  результаты прогноза, и посмотреть, можно ли из этого прогноза извлечь реальную пользу. Для этого на графике сравнивались результата прогноза и смещение реальной цены на интервале 5 м. Вначале график самого прогноза, где сравнивается мат.ожидание (М) прогноза смещения с реальным смещением М цены. И теперь график...
 
Maxim Dmitrievsky:

))))) Me he vuelto a reír, gracias Maestro Gurú

Si no entiendes nada, sigue así. Yo digo que necesitas ver a un psiquiatra.
Zy El comentario estaba escrito con tonterías.
Yuriy Asaulenko:
Si no entiendes nada, sigue así. Yo digo que necesitas ver a un psiquiatra.
Zy El comentario es una tontería en primer lugar.

¿Ha aprendido a distinguir la desviación típica de la desviación estándar?

 
Maxim Dmitrievsky:

¿has aprendido a distinguir la desviación típica de la desviación estándar?

Chico, vete a dar un paseo.
Yuriy Asaulenko:
Chico, vete a dar un paseo.

En resumen, o no... cerebro o no sé, no puedo ayudar

 
Maxim Dmitrievsky:

En resumen, o no... cerebro o no sé, no puedo ayudar

Necesitas ver a un psiquiatra.
Yuriy Asaulenko:
Deberías ver a un psiquiatra.

No interfieras en la comunicación de la gente, vuelve a cultivar pepinos

 
Maxim Dmitrievsky:

No molestes la comunicación de la gente, vuelve a cultivar pepinos.

Moderadores, ¿hasta cuándo va a durar esta idiotez?
Nivel de jardín de infantes, todo lo que tiene que hacer es hacer caras y mostrar su lengua.
Dejen de hacer estas tonterías, por favor.
Asaulenka, ¿quieres una guerra? Ya vendrás arrastrándote de rodillas a pedir disculpas cuando te des cuenta de lo que dice (quizás en tu próxima vida).

