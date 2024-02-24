Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1468

Maxim Dmitrievsky:

Bueno, el diablo está en los detalles, el preprocesamiento probablemente se encarga de todo por sí mismo, y la genética NS es sólo para el procesamiento de la señal ya

parece que lo que se alimenta a la red es lo que se obtiene a la salida...

La red no puede hacer caramelos de oveja (últimamente no estoy seguro de nada)

 
Andrey Dik:

das ist fantastisch, ja ja...

19 años, entrenamiento de 2007 a 2009, adelante - resto del camino

 
Hola a todos, sobre los fabulosos resultados de este aparato de neuro. En el vídeo se puede ver que la sección de aprendizaje no está al principio, sino en medio del bucle de retroalimentación. No creo que sea posible hacerlo, debido a la secuencia temporal. Hacer el desglose en el contexto temporal, es decir. Formación-Test-EPD. Que se respete la secuencia temporal. Veamos cuál será el resultado.
Andrey Dik:

De ninguna manera, ni hervido ni horneado

Ivan Butko:

Sería interesante disponer de estadísticas sobre las operaciones: a qué hora, duración, etc.

Está en su señal, ¿verdad? Tendrá que esperar a que haya más estadísticas

 
Maxim Dmitrievsky:

En quince días se cumplirá un mes de pruebas (las dos primeras operaciones las he abierto manualmente para comprobarlo), por lo que el inicio es el 24 de abril, y el 24 de mayo se podrá hacer una conclusión aproximada

 

Si alguien tiene un archivo de la biblioteca de MetaTraderR, por favor envíemelo.

Buena suerte

 
Vladimir Perervenko:

No. La biblioteca Metakvot que anunciaron con la nueva build de MT5(2005) si no me equivoco. Un hilo de discusión que acaban de borrar.

 
Vladimir Perervenko:

No. La biblioteca Metakvot que anunciaron con la nueva build de MT5(2005) si no me equivoco. El hilo que acaban de borrar.

la caché de google sigue encontrando el tema borrado, no sé si google almacena en caché los archivos adjuntos

