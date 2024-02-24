Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1468
Bueno, el diablo está en los detalles, el preprocesamiento probablemente se encarga de todo por sí mismo, y la genética NS es sólo para el procesamiento de la señal ya
parece que lo que se alimenta a la red es lo que se obtiene a la salida...
La red no puede hacer caramelos de oveja (últimamente no estoy seguro de nada)
das ist fantastisch, ja ja...
Respuesta
19 años, entrenamiento de 2007 a 2009, adelante - resto del camino
De ninguna manera, ni hervido ni horneado
Responder a
19 años, formación de 2007 a 2009, hacia adelante - el resto es de ida y vuelta
Sería interesante disponer de estadísticas sobre las operaciones: a qué hora, duración, etc.
Está en su señal, ¿verdad? Tendrá que esperar a que haya más estadísticas
En quince días se cumplirá un mes de pruebas (las dos primeras operaciones las he abierto manualmente para comprobarlo), por lo que el inicio es el 24 de abril, y el 24 de mayo se podrá hacer una conclusión aproximada
Si alguien tiene un archivo de la biblioteca de MetaTraderR, por favor envíemelo.
Buena suerte
https://www.mql5.com/ru/code/17468
¿Ese tipo de cosas?
https://www.mql5.com/ru/code/17468
No. La biblioteca Metakvot que anunciaron con la nueva build de MT5(2005) si no me equivoco. Un hilo de discusión que acaban de borrar.
la caché de google sigue encontrando el tema borrado, no sé si google almacena en caché los archivos adjuntos