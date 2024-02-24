Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1464

Maxim Dmitrievsky:

No molestes la comunicación de la gente, vuelve a cultivar pepinos

Estás en medio, has convertido el tema en una bufonada.
 
Maxim Dmitrievsky:

Asaulenka, ¿quieres una guerra? Ya vendrás de rodillas a pedir perdón cuando te des cuenta de lo que dice (quizás en tu próxima vida).

Perteneces a un jardín de infantes. Los adultos no se comportan así.
Yuriy Asaulenko:
Perteneces a un jardín de infantes. Los adultos adecuados no se comportan así.

Oh, mi buen hombre.

 
Maxim Dmitrievsky:

Ouchy mi buen hombre.

Un adulto en su estado y con sus síntomas debería acudir a un psiquiatra.
Yuriy Asaulenko:
Un adulto en estas condiciones debe acudir a un psiquiatra.

¿Es usted médico o educador?

 
 
Maxim Dmitrievsky:


Maxim, tengo en mis manos tu neuromáquina, la optimización es sólo de un mes, el primer golpe fue en enero, comprobé los resultados de febrero

¡No puede ser!

Lo he implementado y ahora tengo tres máquinas en mi poder: usaré la tuya, la mía y la de Andrey (promete lanzarla el lunes).

 
Ivan Butko:

Maxim, tengo en mis manos tu neuromáquina, la optimización es sólo de un mes, la primera captura fue la de enero, comprobé los resultados de febrero

¡No puede ser!

Tengo tres máquinas en mi poder: utilizaré la tuya, la mía y la de Andrey (que promete lanzarla el lunes).

Ahora eres maquinista :)

 
Aleksey Vyazmikin:

Ahora eres maquinista :)


 

das ist fantastisch, ja ja...

