Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1465
das ist fantastisch, ja ja...
Demasiado bueno para ser verdad. Esperando la señal. Es interesante ver una prueba del comercio real...
He probado con la libra, el yen, el franco, el neozelandés, el canadiense, el aussie, el bitcoin y el ether..... realmente no importa con qué operar, los resultados son los mismos... Voy a tratar de gas de petróleo, acciones y
Así que... lo probé, aceite, gas, índices - lo mismo...
es como un truco de magia... Parece que he hackeado Matrix.
y, tiro de control... Dos meses de estudio desde principios de 2018 y prueba hasta la fecha...
¿Qué se introduce en la entrada? ¿Y qué enseña (con o sin profesor)?
a la entrada - precios, sin profesor, sin validación
¿Transformador? ¿Transformador? :)
bueno claramente no es un rl
a la entrada - precios, sin profesor, sin validación
Precios - incrementos desde el actual unos compases atrás, ¿por cuánto? ¿Sólo su precio o también para otras monedas?
no puede divulgar información o el universo volverá a colapsar en sí mismo.... Los científicos dicen que ocurre cada 13.000 millones de años.
¿qué es RL?
no puede divulgar información o el universo volverá a colapsar en sí mismo.... Los científicos dicen que ocurre cada 13.000 millones de años.