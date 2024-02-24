Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1465

¡Buenos días!
¿Qué progresos se han hecho en la sala de máquinas?
¿Algún progreso?
Dónde puedo descargar un bot ya hecho con IA, al menos una prueba.

 
Andrey Dik:

das ist fantastisch, ja ja...

Demasiado bueno para ser verdad. Esperando la señal. Es interesante ver la verificación del comercio real...
 
elibrarius:
Demasiado bueno para ser verdad. Esperando la señal. Es interesante ver una prueba del comercio real...

He probado con la libra, el yen, el franco, el neozelandés, el canadiense, el aussie, el bitcoin y el ether..... realmente no importa con qué operar, los resultados son los mismos... Voy a tratar de gas de petróleo, acciones y

Así que... lo probé, aceite, gas, índices - lo mismo...

es como un truco de magia... Parece que he hackeado Matrix.

y, tiro de control... Dos meses de estudio desde principios de 2018 y prueba hasta la fecha...


 
Andrey Dik:

He probado con la libra, el yen, el franco, el neozelandés, el canadiense, el aussie, el bitcoin y el ether..... realmente no importa con qué operar, los resultados son los mismos... Intentaré con el petróleo, el gas, las acciones y

Así que... lo probé, aceite, gas, índices - lo mismo...

es como un truco de magia... Parece que he hackeado Matrix.

y, tiro de control... Dos meses de estudio desde principios de 2018 y prueba hasta la fecha...


¿Qué está introduciendo en la entrada? ¿Y qué enseña (con o sin profesor)?
 
elibrarius:
¿Qué se introduce en la entrada? ¿Y qué enseña (con o sin profesor)?

a la entrada - precios, sin profesor, sin validación

¿Transformador? ¿Transformador? :)

bueno claramente no es un rl

 
Andrey Dik:

a la entrada - precios, sin profesor, sin validación

Precios - incrementos desde el precio actual unos compases atrás, ¿por cuánto? ¿Sólo precio propio o también en otras monedas?
 
elibrarius:
Precios - incrementos desde el actual unos compases atrás, ¿por cuánto? ¿Sólo su precio o también para otras monedas?

no puede divulgar información o el universo volverá a colapsar en sí mismo.... Los científicos dicen que ocurre cada 13.000 millones de años.

 
Maxim Dmitrievsky:

¿Transformador? ¿Transformador? :)

Bueno, no es una RL.

¿qué es RL?

 
Andrey Dik:

no puede divulgar información o el universo volverá a colapsar en sí mismo.... Los científicos dicen que ocurre cada 13.000 millones de años.

Entonces esperaremos la señal.
