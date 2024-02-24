Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1459
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Has entendido lo que has dicho? No se trata de eso en absoluto. Una vez más, para los tontos:Un completo disparate, al nivel de Neanderthal - repite que no entiende.
¿Es usted un d? Dice lo mismo.
La pregunta sobre el d... retórica
Profesor, vete ya al manicomio)))
También es un f...
Sobre la volatilidad del mercado...
Estoy tratando de entrenar a les para operar con TP/SL fijos.
Vi un backtest interesante (es decir, que se ajusta a la historia)
Antes del 17 de enero de 2017 el conjunto TP=120 y SL=80 estaba trayendo buenas ganancias, después de eso dejó de funcionar. Aparentemente la amplitud de los movimientos del precio ha cambiado, por ejemplo dejó de llegar a 120 pts desde puntos similares en 2016. El avance resultó más o menos igual que todo el 2017, es decir, 50/50
lo más probable es que se haya reentrenado sobre el ruido con una pérdida del componente de tendencia
Si volvemos a formar en las tendencias, la equidad puede invertirse
No entiendo con qué está relacionado, siempre ocurre de forma diferente (si vuelvo a aprender sin control).
Aquí está el segundo tipo de reciclaje (en la tendencia). Entrenamiento excesivo en la dirección correcta e incorrecta (el mismo patrón)
A partir de 2019.03 formación
¿Sabes cuál es la forma más fácil de enseñar? Construir una tendencia en el gráfico diario, por ejemplo. Buscas un gráfico lineal o polinómico normal, entrenas la mitad y la otra mitad debería ser igual de buena. Mientras la tendencia persista (se comprueban las desviaciones de la tendencia), se sigue operando con el bot.
probablemente reentrenado con ruido, con una pérdida del componente de tendencia
si las operaciones se reorientan en función de las tendencias, la equidad es al revés
No entiendo cuál es el motivo, siempre resulta diferente (si es autoformación, sin control).
Aquí está el segundo tipo de reciclaje (en la tendencia). Entrenamiento excesivo en la dirección correcta e incorrecta (el mismo patrón)
A partir de 2019.03 formación.
¿Sabes cuál es la forma más fácil de enseñar? Construir una tendencia en el gráfico diario, por ejemplo. Buscas un gráfico lineal o polinómico normal, entrenas la mitad y la otra mitad debería ser igual de buena. Mientras la tendencia persista (se comprueba si hay desviaciones de la tendencia), se sigue operando con el bot.
Estoy cavando en la otra dirección.
No construyo tendencias, tengo entrenamiento con un maestro, cada barra se marca si alcanza el TP o el SL. No he conseguido analizarlos, intentaré hacerlo yo mismo.
En mi caso, se puede ver claramente que después del 17.01.2017 el TP se ha alcanzado con menos frecuencia o el SL se ha alcanzado con más frecuencia.
Estoy cavando en la otra dirección.
No construyo tendencias, tengo entrenamiento con un maestro, cada barra se marca si alcanza el TP o el SL. Tendencias o planos: dejemos que el bosque lo resuelva por sí mismo.
En mi caso, se puede ver claramente que después del 17.01.2017 el TP se ha alcanzado menos veces o el SL se ha alcanzado más veces.
No creo que sea demasiado honorable dejar que el bosque lo solucione por sí mismo.O hay una característica responsable de la tendencia o no la hay
cómo el bosque se arreglará por sí mismo, no es demasiado honorableO hay un chip responsable de la tendencia o no lo hay.
una docena de bares de diferentes TFs llevan ese tipo de información.
No lo creo.
No lo creo.
En general, el bosque se limitará a recordar los patrones de estos 10 compases y actuará de forma similar en una situación cercana.
Es una pena que también recuerde el ruido.
Bueno, en general el bosque sólo recordará los patrones de estos 10 compases y actuará de forma similar en una situación cercana.
No, no funciona así. Acabarás como Yusuf (es decir, como siempre). La econometría desarrolló tipos por una razón, nadie recuerda nada de muestras tan pequeñas.
Se destacan las tendencias y otros componentes. Después quedan las no linealidades, que son alimentadas por el NS. Es decir, se trata de una tarta multicapa (de 2 capas como mínimo)lo que todos los asaiulenks y otros están destrozando - son gente patética que ni siquiera han leído un libro
No, no funciona así. Acabarás como Yusuf (es decir, como siempre). La econometría desarrolló tipos por una razón, nadie recuerda nada de muestras tan pequeñas.
Se destacan las tendencias y otros componentes. Después quedan las no linealidades, que son alimentadas por el NS. Así que es una tarta de varias capas (de 2 capas al menos).
En general, por supuesto, es necesario probar diferentes índices y observar el resultado. Quizá también utilice indicadores de tendencia a su debido tiempo. También probé el Zigzag, pero el 32% no funcionó como lo hizo Alexey ( Probablemente, tiene algún tipo de ZZ especial, o hace pío.