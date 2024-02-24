Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1467
senkai... también cree, hay un grial, no puede no comer.
quiero emborracharme, decir "a la mierda", y volver a la bañera Matrix de líquido nutritivo... o si no pasará:
una especie de rabieta :)
eso es raro :)
Lo más extraño es que todos los individuos de la población mantienen la curva (o más bien la recta) en AOS también, sólo el ángulo de inclinación es diferente, me molesta mucho, así que no hay ajuste aquí, de lo contrario debería haber una caída en AOS si hay un ajuste
Los seguidores de Yusuf están naciendo poco a poco aquí :)
¿No está claro que esto no es posible en el mundo real?
Es imposible en cualquier lugar, ni en el comercio real, ni en el comercio de demostración, ni en los sueños.
el diablo está en los detalles, el preprocesamiento se encarga de todo y la genética es sólo para el procesamiento de la señalMe confunde el número de ofertas, porque creo que son demasiadas. Luego hay que comprobar los deslizamientos, los diferenciales, etc.
no es posible en ningún sitio, ni en la vida real, ni en la demo, ni en los sueños.
Preveo una carta personal que se resquebraja, con preguntas como "¿Y cuánto? ¿Y dónde? Y da".
Me he quedado sin esas preguntas después de unas cuantas minúsculas)
Si no sabe qué hacer con él, puede preguntar: "¿Qué quieres hacer con él?
Con datos históricos, todo es posible. Con MO puedes convertir 10 dólares en mil millones.
La MO no es adecuada para el mercado de divisas.
Por supuesto, si tú lo dices.
das ist fantastisch, ja ja...
No funcionará en el real. Probablemente un error en alguna parte ...