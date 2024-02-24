Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1105
Estoy interesado en un algoritmo específico, no en conceptos generales obvios
Ay, ya más de lo que se ha escrito durante muchos años en este foro, dudo que haya más
Busca en el foro "brochado de un piso", solía ser un tema candente, Kodobase tiene algunos ejemplos y hay una discusión regular de pisos ... mientras que el mercado es lateral ))))
Y todavía estoy esperando a alguien que realmente hable y muestre avances en MO.
¿Por qué esperar? No tienen que esperar. Que la gente se comunique es normal. En este foro se ha hablado de todo cientos de veces, la búsqueda funciona... Lo único que queda no es ni siquiera una cabeza brillante, sino un culo firme y asiduo.
¡Tal vez "patadas mágicas" que periódicamente@Maxim Dmitrievsky distribuye para crear un impulso en la dirección correcta con la ayuda de una forma peculiar de comunicación ))), por lo que en principio, a él, el enorme respeto! )))
Lo que se llama un barco, así es como navega. (с)
El luge es todo sobre el número correcto de "s". (с)
El término "plano" proviene del análisis de ondas :)
Denota una corrección "plana" o "plana deslizante" de tipo ABC. Está marcado como post factum.
Obviamente, para marcar un piso debemos utilizar el análisis de ondas, porque hay una alternancia de patrones y todos los patrones se aprenden por comparación. El famoso"punto de referencia" debe estar siempre presente.
Espero que ahora hayas tenido una epifanía sobre la búsqueda de castillos en el aire y la lucha contra los molinos de viento.
Bueno, ya estamos otra vez, ha llegado Maxim y ha empezado a repartir las mágicas... )))
En cuanto al MO con los rudimentos de la IA, mi opinión ahora es que se trata sobre todo de una búsqueda inductiva, no deductiva.
Es cuando el propio algoritmo pasa por los modelos que satisfacen un determinado criterio. Por ejemplo, la estabilidad en los nuevos datos, la regularidad. Este criterio es externo al propio modelo, es decir, censor externo. La calidad del modelo resultante (encontrado) depende de la elección del criterio, pero depende indirectamente de los datos de entrada :)Cuando no hay lío en tu cabeza, puedes coger cualquier algoritmo de MO y retorcerlo con plena comprensión, por así decirlo, de lo que está pasando.
Gracias, pero aún estoy lejos de ello, todavía necesito leer mucho, estoy aprendiendo lo básico de NS, muchas cosas nuevas, que "no se pueden conseguir de primera mano".
en la parte del "algoritmo en sí", creo que es una fantasía o utopía a este nivel de materiales de libre acceso sobre la IA, y es poco probable que uno o un pequeño grupo de personas sean capaces de desarrollar un sistema totalmente funcional o de rápida adaptación por sí mismos ... Ya he escrito antes y lo volveré a hacer, si los mercados fueran sencillos o al menos tuvieran de forma realista un modelo de IA que pudiera beneficiarse de forma efectiva y durante mucho tiempo, entonces google sería el primero en hacerlo, tienen una oportunidad muy, muy grande.... aunque quien sabe, tal vez el gran google esté impulsando los mercados ))))
lo único que veo hasta ahora en la perspectiva de estudiar y utilizar la IA es una reconfiguración rápida del sistema (no sólo el reentrenamiento y la optimización, sino también la selección de predictores) o un sistema predictivo semiautomatizado.... Dichas curvas con probabilidades son dibujadas por ))))) y estas curvas se utilizan para tomar una decisión junto con un usuario... o contra la opinión del usuario... No suelo adivinar ))))
Sí, pero ¿cuál es la fantasmagoría? Una vez en una barra de minutos es realista volver a entrenar si el modelo es rápido
google está tan capitalizado que no le importan los mercados, creo que ellos son el mercado
solían tener tendencias de mercado, basadas en las consultas de búsqueda. Ahora se ha cerrado o algo así.
Sí, lo han cerrado. Las finanzas de Google son un triste espectáculo ahora
https://www.marketbeat.com/press-room/google-finance-changes-and-alternatives/
¿Y qué es la corrección? También se trata de una noción subjetiva, porque si no fuera así, habría algunas reglas que ayudarían a distinguir una corrección de una tendencia. A los de longitud pequeña los llamamos planos, y a los de longitud grande, tendencia.
Pero, de nuevo, la cuestión es qué son los movimientos pequeños y grandes, en relación con lo que son pequeños o grandes.
De hecho, estas preguntas dan la respuesta a por qué los sistemas paramétricos y los mo entre ellos nunca funcionarán con datos de mercado no procesados
================
Ok, eso es todo letra, ahora al punto principal, ¿por qué necesito un piso? Tengo una red que busca niveles de pd, sp.
Los niveles fuertes se forman cuando el precio se encuentra en un supuesto plano.
el eurodólar, 5m, ahora
estos son los niveles
Así que cuando el precio está en un piso, estos son los niveles que me gustaría encontrar
¿Qué es una corrección? También es una noción subjetiva, porque si no fuera así tendríamos algunas reglas para distinguir la corrección de la tendencia, y la corrección a menudo se convierte en tendencia y viceversa. A los de longitud pequeña los llamamos planos, y a los de longitud grande, tendencia.
Una corrección no es un impulso. Todas estas nociones provienen del análisis de ondas. Esta noción no puede ser objetiva o subjetiva, es objetiva si se define.
Entonces, llámalo con otras palabras: un corredor, una gama. Sería más claro para todos.
Estoy esperando, que alguien pueda conseguir un resultado con un montón de palabras ingeniosas expresadas en este hilo, yo personalmente no necesito ni código fuente ni algoritmos, sino el resultado del trabajo en forma de señal congelada o capturas de pantalla durante un par de días. Todo lo que necesitas ahora es hablador e irrelevante.
Sobre el plano y el MO, de hecho la IA encontrará el comportamiento probabilístico adecuado para el momento actual ya sea un plano o un impulso en el proceso de aprendizaje. Así que no veo el sentido de escribir algoritmos separados dentro de MO para determinar la planitud, es inútil.