Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1104
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Entonces, nadie ha dicho cómo se puede definir un piso de manera formalizada.... es difícil decir lo que no hay))
establecer un corredor de alta baja por ejemplo en 20 barras, si no supera el valor n entonces es plana
establecer un corredor de alta baja por ejemplo en 20 barras, si no supera el valor n entonces es plana
Si he entendido bien, no funciona porque
1) hay diferentes tramos de plano
2) Los vuelos pueden ser de diferente duración
Los parámetros fijos no sirven.
Si he entendido bien, no funcionará porque:
1) Los vuelos tienen diferentes duraciones
2) diferentes longitudes de moscas
Los parámetros fijos no funcionan aquí.
Eres terco, quieres que te digan cómo buscar piso, pero ya ves, las cosas "obvias" no significan nada, si son "obvias" entonces tienen un patrón, y si hay un patrón, entonces se puede algoritmizar, ¿qué más necesitas, un algoritmo que escriba por ti?
En general, la tendencia plana se define de forma arbitraria, lo que sea más conveniente. Lo que es una tendencia para mí puede ser un piso para ti. Y es posible que, al mismo tiempo, su tendencia para mí sea un piso.
Puedo definir fácilmente tendencia o plano, pero mi definición para ti será completamente inútil y totalmente errónea.
¿qué más necesitas, un algoritmo que escriba por ti?
¡Sí!
Pero no podrás hacerlo, porque una cosa es hablar y otra resolver un problema.
En realidad, una tendencia plana se define arbitrariamente, como uno quiera. Lo que es una tendencia para mí puede ser un piso para ti. Y es posible, que al mismo tiempo, su tendencia para mí será un piso.
Puedo definir fácilmente la tendencia o el plano, pero mi definición será completamente inútil y absolutamente errónea para usted.
Bueno, si es un enfoque no paramétrico, ya es interesante
Bueno, si lo es). ¿La imagen es una tendencia o un piso?
Mi respuesta es que depende de quién le guste. Para mí, o mejor dicho, mi estrategia, es la típica plana, sólo porque se puede trabajar sobre una plana, aunque la "tendencia" sea más fría, seguirá siendo una plana. Si se deja de lado, la estrategia tampoco cambia.
Es decir, si parece un pato, camina como un pato y grazna como un pato, entonces es un pato. (с)
Y según la definición estándar, es una tendencia: nivel arriba, nivel abajo....
Bueno, si ese es el caso). ¿Es una tendencia o un piso?
Entonces, nadie me ha dicho cómo identificar los pisos de manera formalizada.... es difícil definir algo que no existe))
Si he entendido bien, no funcionará porque:
1) los flops vienen en diferentes extensiones.
2) diferentes longitudes de flots
Los parámetros fijos no funcionan aquí.
Así pues, las tendencias/flotaciones son siempre relativas al marco temporal y/o a la elección de los parámetros de escala de la función de transformación de datos, ya sea una ruptura de canal o incluso la curvatura de la pendiente ZZ.
Creo que, en primer lugar, usted debe decidir lo que quiere, para marcar los datos retrospectivamente, o para marcar un indicador no peeking, que detecta las tendencias / voltea, si es el primero, entonces ZZ pendiente está bien, si es el segundo, entonces, por desgracia, no hay tal cosa (en realidad, hay muchos, pero no funciona), pero se puede enseñar MO al respecto con cerca de éxito fantasma (si en forma pura), pero como una característica compleja - ok.
Tendencia estocástica
Lo que se llama un barco, así es como navega. (с)
Lo que se llama un barco, así es como navega. (с)