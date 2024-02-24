Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1110
la cuestión principal es cómo se produce
imho, no cómo sino cuándo es más interesante ))))
lo escribí aquí y no aquí y había informes similares: el precio se mueve dentro de un día, cerrando los máximos/mínimos históricos más cercanos (High/Low), esto crea el efecto de una distribución normal, y luego sucede un bang-bang y el precio en lugar de repetir el movimiento que hizo durante la hora más cercana (o un intervalo de tiempo diferente) va en una dirección, destruyendo así la distribución normal creada anteriormente
Voy a buscar un programa de estadísticas, solía hacer una bonita foto allí
Generalmente flotan, en todas las dimensiones, en el tiempo lineal y en su escala, de instrumento a instrumento, etc. La cuestión principal es CÓMO sucede, cuál es la funcionalidad de los cambios en las estadísticas, en particular cuán regulares son las funciones de cambio, si las estadísticas no cambian continuamente (al menos a trozos constantemente) y tampoco regularmente, entonces problemas, entonces sólo quedan los insiders para disfrutar del mercado.
Tales "curvas" estarán en todos los precios del mercado, el instrumento no es importante, el TF no es importante, los principios de procesamiento no son importantes si se puede invertir una serie de precios (he utilizado logaritmos e incrementos... no es importante)
Hay un artículo en el foro "sobre la tendencia de las monedas" en algún lugar, imho, no hay modelo matemático más adecuado de los mercados :)
He encontrado un método de optimización y predicción instantánea
Los precios pasados son un conjunto arbitrario de 1 a 9 dígitos y los precios futuros son un conjunto arbitrario de 1 a 9 dígitos.
Los precios en sí, se forman, a través de precios matemáticamente imposibles.
Y sí, Pi es igual a 1.
¿Podría explicar con más detalle la filosofía de esta idea?
¿Podría ser más específico, decirme la filosofía que hay detrás de la idea?
no va a responder, ya está prohibido ))))
No quiero ni mirar el código fuente, a juzgar por el nombre y la imagen "curvilínea" es otra versión de la descomposición de la serie de Fourier en armónicos (hay que establecer a partir de qué barra construir) y luego reconstruirlos usando nuevos datos (nuevas barras)
la versión original ha estado en el kodobase durante 6-7 años; el indicador en sí mismo está diseñado astutamente, borrará sus "curvas" incluso en el Probador de Estrategias y volverá a dibujar constantemente otras nuevas
Hice una versión de este indicador hace un par de meses para ordenar, por lo que no volvería a dibujar los datos antiguos en el probador, incluso hice un asesor con un lote fijo ... El porcentaje de predicción de un acierto es realmente nulo.
SZS: Si lo encuentro, daré la versión para el probador sin volver a dibujar, o lo retocarás tú mismo...
Pero no parece una señal armónica, tal vez no es tan simple ...
Mientras el herrero no resulte ser un... Econometrista.
Generemos algunas curvas y pongámoslas en un vr.
Intentemos una descomposición clásica.
.........
Es curioso, nunca lo había pensado.
Fa, hablemos del uso práctico de GARCH... Vamos a reírnos...
No sé cuándo será, aunque ya he hecho la parte más difícil: elegir un modelo. Creo que es una dirección bastante alternativa a MO. En cualquier caso, GARCH es un Asesor Experto convencional, a diferencia de MO.
No he terminado de trabajar en GARCH, porque he creado un Asesor Experto de alta calidad en MO, pero desde junio no he tenido suficiente tiempo y energía para completar todo a nivel comercial.
Es una inclinación natural a escarbar y ver de qué está hecho un cotier. Antes de hacerlo, es bastante
Lo lógico es intentar montarlo (tema SB) y comprobar el cotier. Generando, desenroscando,
mirar desde un ángulo diferente es posible de diferentes maneras. A continuación, otra descomposición...