Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1100
¿Qué pivote)) has leído siquiera lo que estamos hablando?
Entonces mire con atención su pantalla, los puntos de entrada en los extremos, la palabra "pivote" sólo se aplica como método de entrada, y con qué lo determina exactamente no es importante.
En su propia pantalla puede ver que si la tendencia hubiera continuado, habría agotado lentamente los beneficios.
Eso es lo primero, porque es lo que estamos discutiendo, y sigo sin entender el sentido de tus posts y fotos.
Lo mismo que el tuyo.
¿Una captura de pantalla del indicador MO?
Mis capturas de pantalla, en el bot NS. También se está llevando a cabo la formación, etc.
Si vas a operar con estocástico, antes de escribir deberías entender mejor de qué estás hablando.
¿cómo se define un mercado plano? ¡post factum!
Es un movimiento horizontal con una variación arbitraria.
Intenté hacer una prueba de estacionariedad en la ventana móvil con Dickey Fuller o quien sea, pensé que si encontraba estacionariedad sería plana, pero no funcionó( ¿alguna idea?
Publicando los gráficos de nuevo:
GBPJPY 2018.
Arriba: el propio precio
Abajo - suma de los incrementos de CLOSE M1 en la ventana deslizante - semana. De hecho, el precio detrencional con expectativa = 0 y varianza = casi constante. Un piso perpetuo, por así decirlo...
Tal vez alguien lo encuentre útil...
¿Suma de incrementos arbitrarios o seleccionados de alguna manera?
¿la suma de incrementos arbitrarios o seleccionados de alguna manera?
No, sólo todos los gradientes en una fila. Ventana deslizante de 7200 valores incrementales CERRAR M1. Lo he descargado de Finam. Si se tensa, la varianza será una constante.
¿No se compara con el indicador rsi, por ejemplo? )
No, no lo hice, Max... Después de haber sido abofeteado una vez más por el mercado, me da pereza...
No, sólo todos los incrementos en una fila. Ventana deslizante de 7200 valores incrementales CERRAR M1. Descargado de Finam. Si lo cuelas, la varianza es una constante.
Aquí veo que la varianza de los gradientes no siempre coincide con la varianza de la serie original
Veo aquí que el retorno de los incrementos no es siempre el mismo que el de la serie original
Sí. Ese es el truco... De lo contrario, habríamos comprado una cartera más grande hace mucho tiempo...