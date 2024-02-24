Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1098
Así que si el mercado es demasiado aleatorio... )
1)-¿No podemos adivinar cuándo aparecerá un jugador importante? - ¿Sorpresa?
2)- ¿No podemos adivinar el objetivo del gran jugador? - 5 peniques hoy, 10 peniques mañana - ¿sorpresa?
3) - Miramos los gráficos de las divisas pensando que el objetivo de los jugadores es obtener un beneficio con los movimientos de los precios, pero los jugadores suelen ir al mercado interbancario a comprar divisas y salir del mercado, el objetivo es sólo un intercambio, no los movimientos de los precios - ¿inesperado?
4) Bien, sobre el TF, volviendo a los ejemplos: aquí hay un motor de combustión interna, no conocemos sus principios, y la secuencia de encendido de la mezcla 2-3-4-1- 2-3-4-1 no parece lógica y ... ¿al azar? Bien, tomamos la TF M5 para esta secuencia, obtuvimos 1-1-2-2-3-4-4
¿qué entendemos del motor de combustión interna? - no, sigue siendo un mecanismo incomprensible para nosotros, pero estamos seguros de que no es aleatorio ahora.... y luego la frecuencia del motor cambió y en lugar de la lógica 1-1-2-2-3-3-4-4 tenemos 1-4-2-3-1-1-3-4 - de nuevo tenemos que recoger TF?
;)
1) cuando tú aparezcas, él aparecerá, él es tu contra agente y tú el suyo.
4) No sé el plazo, aún no tengo una solución.
Queda por ver por qué.
¿en términos de qué?
Se trata de un montón de factores aleatorios.
cuando aparezca nadie se dará cuenta si no es Soros
3) ¿comprar a quién? al aire? ver punto 1)
Me refiero al número de participantes y sus objetivos que desconocemos, que entraron en el mercado y esperan un beneficio por la diferencia de precios, y que entraron y salieron del mercado habiendo comprado al precio actual, mientras que el primer participante es un especulador, crea una fluctuación adicional del mercado cuando sale - pero se extenderá en el tiempo
todo está claro, pero habría que estudiar la mecánica del mercado, lo único que nos dan es el historial de operaciones realizadas, si hay repeticiones entonces es la reacción del mercado y las acciones de los participantes en el mercado... pero en la historia...
Está claro, pero habría que estudiar la mecánica del mercado, lo único que nos dan es el historial de operaciones ya realizadas, si hay repeticiones, entonces es la reacción del mercado y las acciones de los participantes en el mercado... pero en la historia...
la mecánica del mercado es una subasta, en los ineficientes los patrones son inmediatamente visibles
En las eficientes, como los hándicaps, hay que ser el mejor de los mejores.todo en la historia de la subasta es un proceso aleatorio de autoorganización por parte de los participantes. Cualquier mercado se esfuerza por ser eficiente.
la mecánica del mercado es una subasta, los patrones ineficientes son inmediatamente evidentes
¡Por fin hay un rayo de luz en el reino!
Por eso vemos que los precios actualizan máximos y mínimos, aunque hace un par de días dijiste que deberíamos usar incrementos de precios -¿qué tipo de subasta es? Consideraremos un modelo inercial con velocidades e impulso.
Tal vez necesitemos que los comités de NS evalúen dos modelos -un modelo de subasta y un modelo inercial-, ambos funcionan en el mercado, pero ¿cuál es más eficiente y cuándo?
De acuerdo, pero lo que quiero decir es que tanto el número de participantes como sus objetivos los desconocemos,
No lo sabemos, estoy de acuerdo, pero indirectamente podemos tratar de identificar...
1) el gran jugador es un contra agente de la multitud, no puede entrar sin la multitud, no hay nadie con quien abrir y cerrar posiciones
2) La multitud trabaja sobre estadísticas "memoria de mercado" según el principio - hazlo ahora, fue rentable hacerlo en el pasado
Este es el momento en el que podemos jugar a identificar indirectamente las áreas en las que la multitud hará algo inequívoco.
Por ejemplo, el mercado lleva casi todo el día diciendo que hay que comprar, y ayer ya sabíamos que iba a caer.
los puntos verdes están sobrecomprados, el público estuvo comprando todo el día de ayer
Es muy raro que eso ocurra en todo el día
Ya he mostrado la parte de este indicador en el trabajo al Mago, pero no lo tomó en serio. Le pedí a Maksim que me ayudara con MT4, pero él también tiene problemas con su negocio.
Puedo hacer predicciones, pero es difícil y no siempre.
Mi formación teórica en el probador ya es buena, pero mi formación teórica es pobre.Y no se trata de predecir el precio por incrementos (aunque se puede), sino de la clasificación de entrada/salida en esos datos, en un espacio multidimensional. Es decir, la aproximación a los puntos de un patrón plausible, estable en la historia durante algún tiempo. No se trata de un enfoque deductivo, es decir, no podemos decir de antemano qué regularidad se encuentra... buscamos la plausibilidad puramente matemática, con algunas afirmaciones a priori añadidas. Y no importa en absoluto si se trata de una ley "real" de la naturaleza o de una mera coincidencia, ya que las pruebas con nuevos datos ponen todo en su sitio
No soy bueno aquí, todavía soy débil en la EM, me falta el fondo teórico, tengo bastante conocimiento al principio, puedo enseñar la EM y jugar con ella en el tester, pero mi fondo teórico es débil, una buena persona me recomendó una lectura fundamental de 1100 páginas, voy a leerlo durante un mes todavía.
Por ejemplo aquí, el mercado ha estado diciendo a todo el mundo que comprara durante casi todo el día, y hoy podríamos saber que habrá una caída desde ayer.
Escribí que no sabemos el número y el propósito de los participantes en el mercado, tal vez no había demanda, o tal vez había compradores y vendedores en proporciones iguales, o tal vez no necesitamos saberlo, el beneficio no aumentará)))
Le pedí a Maxim que me ayudara a transferirlo a MT4 pero también está ocupado con su propio negocio.
¿En qué está escrito su código fuente?
1) por desgracia, hasta que no se compruebe en la historia no es un hecho, escribí que no sabemos el número y el propósito de los participantes en el mercado, tal vez no había demanda, o tal vez había compradores y vendedores en proporciones iguales, o tal vez no necesitamos saber, no habrá más beneficios de estas conjeturas )))
2) ¿En qué está escrito su código fuente?
1) Llevo casi un año mirando el indicador y funciona, y no soy el único que lo mira
2) se escribe en "R" He intentado reescribirlo en mt4 pero no tiene sentido copiarlo en mt4, es mejor configurar el intercambio de datos con mt4