Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 2233
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Para los verdaderos expertos - phyton)
:D no prestó atenciónMe duele el estómago de tanto reírme estos días )
Hola a todos. Me pueden dar algún consejo, ayuda en la dirección correcta, sobre cómo ejecutar el archivo .py desde mql5. Quizás alguien pueda tener una scriptulina o función. Que el largo, que la comunicación a través del archivo. Le estaré muy agradecido si tiene alguno)
en el meta editor de mt5 en la carpeta include, hay ejemplos para win api
No recuerdo qué exactamente a través de qué, algo así como crear proceso o ejecutar shell
también puede utilizar scripts
en el meta-editor de mt5 en la carpeta include hay ejemplos para win api
No recuerdo qué exactamente, algo así como crear proceso o ejecutar shell.
También se pueden utilizar guiones, pero no lo he probado.
Gracias. En el script mql vimos un bucle que estaba esperando una oportunidad para abrir el archivo:
Y en python, vimos un bucle con una excepción que realiza la misma función.
Todo funciona incluso en el probador.
Gracias. En el script mql, vimos un bucle que espera una oportunidad para abrir un archivo:
Y en python, escribimos un bucle con una excepción que realiza la misma función.
Todo funciona, incluso en el probador.
Si necesitas transferir información - la api de python te permite obtener diferentes cosas de la terminal y abrir transacciones.
Por cierto, es interesante a través de un archivo para un probador, lo principal es no matar el SSD )
He intentado entrenar una red neuronal en R utilizando la biblioteca neuralnet.
Hay dos preguntas:
He intentado entrenar una red neuronal en R utilizando la biblioteca neuralnet.
Hay dos preguntas:
1.
model.rds o escribir la rutaFuente
2.
Si te refieres a cómo evaluar la importancia de las características, mira el paquete NeuralNetTools, todo está claramente escrito en los ejemplos.
El aprendizaje activo en su forma más pura no funcionó. Mi idea resultó ser más robusta... He descartado el aprendizaje activo por ahora. La idea es interesante, pero no arrastra las comillas. Parece que arrastra los pips.
He estado hurgando en este paquete.
Si necesitas transferir información - la api de python te permite obtener diferentes cosas desde la terminal, y puedes abrir operaciones
Por cierto, sí... para un probador es interesante a través de un archivo, lo principal es no matar el SSD)
Conozco la api de python. Esta es la idea de ejecutar modelos en el probador. Escribí un par de probadores sencillos y todos son buenos, ahora necesito correrlos en un probador para MT para ilusionarme)))
Soy consciente del pitot. Esta es la idea de ejecutar modelos en el probador. He hecho probadores de arbustos, están bien, ahora necesito correrlos en un probador para MT para ilusionarme)))
¿algún otro modelo, no los bustos? ¿cuál es el problema con mql?
¿algunos otros modelos, no los de los impulsores? ¿cuál es la dificultad del sparring en mql?
Tengo un clasificador en redes keras bidimensionales ultraprecisas. La entrada es una representación gráfica de una cita que se apila con matplotlib. En mi probador que tiene en cuenta el spread en cada posición todo está bien. Prueba para 2020
Intenté emparejarlo con mql usando keras2cpp pero no tuvo éxito. Así que decidí usar el archivo. De todos modos, todo es lento)) y la comunicación a través de un archivo no marcará la diferencia.