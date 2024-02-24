Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1053
es un meadero.....
no estás cortando nada gmdh es sólo un algoritmo, uno de.... pero tiene fuertes principios que pueden ser utilizados.
R tiene dos paquetes de MGUA "GMDH", GMDH2" el primero específicamente para BP el segundo es un clasificador binario, utilícelo, pero es solo un algoritmo uno de...
Reshetov usó mgua, ¿se hizo rico? ¿Por qué no lo creen, gente(?
R para nerds, trabajamos con nativos.
sé cómo usarlo
R es para nerds, trabajamos con nativos.
Sé cómo aplicarlo.
Vale, soy un idiota...
Vale, soy un empollón.
y un nerd )
y un quejica ) )
))
))
Encontré el indicador de nivel, haré varias copias con diferentes periodos, las pondré todas en mi RL. Más adelante añadiré GDMH en lugar de la ficha del transformador, porque la que tengo actualmente es penosa (y da 0,1 de reducción de errores)aquí hay una primitiva como esta ahora, toma los valores del predictor a un grado aleatorio, toma un coseno y reentrena. Hasta 2000 iteraciones con seguridad. Los puntos se mezclan bien.
qué tipo de indicador
cuál es el indicador
No recuerdo de dónde lo saqué.
¿Puedes comentar las imágenes para entender qué es qué?
Pues bien, las 2 líneas de soporte y resistencia se basan en los máximos y mínimos de un determinado periodo. Hay muchos indicadores de este tipo
Elcanal Doncian es muy popular - https://www.mql5.com/ru/code/15480
¿Qué canal? Maxim.....
Esto es lo mismo que optimizar los asistentes
Te dije que primero lo leyeras, lo entendieras, y luego...