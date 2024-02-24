Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1053

Nuevo comentario
[Eliminado]  
mytarmailS:

es un meadero.....

no estás cortando nada gmdh es sólo un algoritmo, uno de.... pero tiene fuertes principios que pueden ser utilizados.

R tiene dos paquetes de MGUA "GMDH", GMDH2" el primero específicamente para BP el segundo es un clasificador binario, utilícelo, pero es solo un algoritmo uno de...

Reshetov usó mgua, ¿se hizo rico? ¿Por qué no lo creen, gente(?

R para nerds, trabajamos con nativos.

sé cómo usarlo

 
Maxim Dmitrievsky:

R es para nerds, trabajamos con nativos.

Sé cómo aplicarlo.

Vale, soy un idiota...

[Eliminado]  
mytarmailS:

Vale, soy un empollón.

y un nerd )

 
Maxim Dmitrievsky:

y un quejica ) )

))

[Eliminado]  
mytarmailS:

))

Encontré el indicador de nivel, haré varias copias con diferentes periodos, las pondré todas en mi RL. Más adelante añadiré GDMH en lugar de la ficha del transformador, porque la que tengo actualmente es penosa (y da 0,1 de reducción de errores)

#define _kernel(ker,degree) (cos(MathPow(ker,degree)))
aquí hay una primitiva como esta ahora, toma los valores del predictor a un grado aleatorio, toma un coseno y reentrena. Hasta 2000 iteraciones con seguridad. Los puntos se mezclan bien.
 
Maxim Dmitrievsky:

Encontré el indicador de nivel, haré varias copias con diferentes periodos, las pondré todas en mi RL. Más adelante añadiré el GDMH en lugar del fic de transformadores, porque el que tengo ahora es penoso (y da 0,1 de reducción de errores)

aquí hay una primitiva ahora mismo, toma valores aleatorios de grado de predicción, toma el coseno y reentrena. Hasta 2000 iteraciones son seguras. Los puntos están bien barajados

qué tipo de indicador

[Eliminado]  
mytarmailS:

cuál es el indicador

No recuerdo de dónde lo saqué.


 
Maxim Dmitrievsky:

No recuerdo de dónde lo saqué.

¿Puedes comentar las imágenes para entender qué es qué?

[Eliminado]  
mytarmailS:

¿Puedo tener más comentarios sobre las fotos para entender qué es qué?

Pues bien, las 2 líneas de soporte y resistencia se basan en los máximos y mínimos de un determinado periodo. Hay muchos indicadores de este tipo

escribió que utiliza niveles extremos

Elcanal Doncian es muy popular - https://www.mql5.com/ru/code/15480

DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
DonchianChannelsCloud_Digit_Grid
  • www.mql5.com
Индикатор Канал Дончиана с фоновой заливкой внутренности канала в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и ценовая сетка с этими круглыми значениями. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
 
Maxim Dmitrievsky:

Pues bien, las 2 líneas de soporte y resistencia, lo que hay que entender, se basan en los máximos y mínimos de un determinado periodo. Hay muchos indicadores de este tipo.

escribió que utiliza niveles extremos

El canal Doncian es muy popular https://www.mql5.com/ru/code/15480

¿Qué canal? Maxim.....

Esto es lo mismo que optimizar los asistentes


Te dije que primero lo leyeras, lo entendieras, y luego...

1...104610471048104910501051105210531054105510561057105810591060...3399
Nuevo comentario