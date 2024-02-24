Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1048
Por mucho que retuerzas la zanahoria, no se convertirá en un nabo.
Lo hará.
Sólo era necesario alcanzar pacientemente la cuasi-estacionalidad, y se parte del flujo Erlang de orden 300(!!!).
Me arruinó la sed de obtener cuanto antes el codiciado Grial, y el deseo de mostrar a todos los presentes cómo se trabaja.
Como resultado - la fatiga, la apatía, y un comedero roto...
>cuasi-estacionario
Palabra espeluznante, ¿no pudieron encontrar algo más sencillo?
¿Por qué simplifican las cosas para entenderlas en el extranjero y aplican palabras ingeniosas para dar color a todo aquí ....? ¿Por qué sería así? ....
Es interesante que todas las palabras inteligentes se hayan inventado en el extranjero).
De mi juventud recuerdo haber intentado leer literatura de psicología, con palabras muy, muy abstrusas. Y todo para qué, para impresionar al sexo opuesto :).
Sólo digo que utilizando palabras cuyo significado pocos entienden, lo que escribes no adquiere más sentido del que realmente tiene.
Un material complicado no es una marca de calidad. (mi opinión)
Aun así, la psicología es parecida a la medicina, donde hay un montón de palabras incomprensibles. Y esto es normal, ya que tienen sentido.
Aquí, por el contrario, no hay sentido.
Así que hay que elegir el medio original, que es MKUL. Se utilizó el Yelman de Dock porque tenía un convertidor de R a MKUL, por eso lo probé, pero por lo demás sí. Construir TC en R para joder después con MKUL, es una causa perdida IMHO.
¿Y cuáles son los problemas de R/mql4(5)? Todo está afinado y funciona como un reloj.
No pensé que iba a sugerir esto, pero aún así...
He creado un sistema (indicador) basado en una red neuronal que construye algunos niveles, funciona bastante bien.
La filosofía del indicador es buscar alguna sobrecompra/sobreventa real o centimétrica.
Da unas 1-2 señales por semana, si la señal se identifica correctamente funciona con una probabilidad cercana al 100%.
El problema es que no soy experto en mql y el indicador está escrito en R (con uso de diferentes librerías), no soy capaz de aprender mql.
Si hay un desarrollador de mql dispuesto a integrar el código en mql y visualizarlo en mt4 estoy dispuesto a discutir y ayudar en el futuro.
Si tienes el código en tu mensaje personal veré qué se puede hacer. ¿Lo haré para uso personal o con acceso libre para todos?
Queriendo dar vida a este hilo y llenarse los bolsillos con una señal de trading de red neuronal, doy:
Algoritmo para preparar los datos de entrada para el Grial
1. El flujo Erlang de la orden 300 y superior para las cotizaciones de ticks (análogo del M5 OPEN/CLOSE) tiene una distribución de Laplace estable en los incrementos.
2. La suma de los módulos de dichos incrementos dará una distribución xy-cuadrada.
En el límite, será una distribución normal.
3. Así, la suma de los módulos para un flujo determinado, en una ventana deslizante, digamos 1440 valores de este tipo = semana (definida a partir de la desigualdad de Chebyshev), formará una distribución casi normal con una función cuantil y una expectativa conocidas.
4. Seguramente se pueden extraer redes de dinero impensables de un proceso así.
Entonces, ¿por qué no uso este algoritmo para calcular escorzos, valores atípicos, etc. sin sentido?
Sí, porque es un proceso de espera MUY largo para una sola operación. ¡El plazo es de una semana! No, no tengo paciencia para ello.
Y la red neuronal sólo tiene que traer el Grial a toda prisa en tales entradas.
¡Buena suerte a todos!
Si lo que está describiendo da el resultado de una entrada correcta del 75% al 25% una vez a la semana, entonces le aseguro que no tendrá que operar con su dinero ganado, porque encontrará un inversor del 100%.
Puedes operar con 7 o más símbolos con una entrada cada uno y serás rico en un año.