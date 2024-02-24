Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1052
Ya está, mañana haré uno.
Rejilla(no mgua)
De arriba a abajo - parte de las entradas - par de armónicos de fourier, equi(spread 3 para euro 4zn)
después de la caída vertical - oos. Sin embargo, no es necesario...
El MSUA no es una panacea, pero tiene algunos principios serios que deben ser utilizados, creo que es un exceso de organización del modelo (IMHO) y el autor lo insinúa...
En general, sospecho que al utilizar la autoorganización no está seleccionando atributos sino generando decisiones por el propio ST (IMHO).
En el sitio en los comentarios hay un post de cómo un hombre aplicó una aproximación poliarmónica (enumeración armónica) y luego bastante bien entrenado la rejilla en estos datos, pre-suavizado el precio con un filtro de Butterworth
Intentaré buscar ese post para ti, porque estoy lejos de esos asuntos
aquí está la cita.
......................................El siguiente paso fue un nuevo modelo: aplicar un filtro de paso bajo al precio de cierre(utilicé un filtro Butterworth de2º orden), aplicar una aproximación polinómica-armónica, transformar A*cos(wx)+B*sin(wx) para formar M*sin(wx+f) y tomar M y f como características secundarias.
.... Y con este modelo conseguí construir una red que tenía muy buenas propiedades de generalización: los nuevos datos se reconocían casi todos correctamente........................
La historia se remonta a 2006 si no me equivoco, pero no tienes ni idea de a qué nivel se hace todo esto, y por qué tipo de persona.
http://www.kamynin.ru/
Usted elige la rúbrica "robots comerciales". Elige la rúbrica "robots comerciales", ve al principio, prepara té y bollos, lee, mira las fotos, lee los comentarios de la gente, las respuestas del autor, hazte más inteligente, y enfádate mucho... ) ))
Existe la opinión de que Kamynin es un gran charlatán. Porque no puede confirmar sus fotos con ningún tipo de declaración. Y cualquiera puede dibujar hermosos niveles.
Existe la opinión de que Kamynin es un bocazas. Porque no puede confirmar sus fotos con ningún tipo de declaración. Pero cualquiera puede dibujar hermosos niveles.
Bueno, puede haber diferentes opiniones. Me comuniqué personalmente con él varias veces, me pareció un tipo modesto y con mucha experiencia, estaba claro desde el primer contacto que iba en la misma dirección que yo mañana, si entiendes lo que quiero decir.
Hay mejores serpientes de cascabel, pero ese no es el punto... Cuando estés entrenando algo, haz algunos puntos de referencia.
Dacanesh está ahí, gmdh es una red regular, una de...
Aquí está. Tropezó en el desierto de la optimización....
Oh, vale.
Envíame un trozo de código.
copiémoslo en mkul y cortaremos la col
es un meadero.....
no estás cortando nada. gmdh es sólo un algoritmo, uno de.... pero tiene fuertes principios que pueden ser utilizados.
R tiene dos paquetes de MGUA "GMDH", GMDH2" el primero específicamente para BP el segundo es un clasificador binario, utilícelo pero es un solo algoritmo uno de ellos...
Reshetov usó mgua, ¿se hizo rico? ¿Por qué no lo creen, gente(?