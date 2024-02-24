Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1025
Pues mira, te dije que no daría soluciones prefabricadas, al menos ahora ....
En general, ¿qué tenemos todos en común en el comercio...? Piénsalo...
De hecho, lo único que tenemos en común (aparte del miedo y la codicia :) )
Y eso se llama estadística. El trader principiante mira los gráficos, mira lo que pasó ayer, antes de ayer, hace un mes, y el trader duro que ya está programando, optimizando los algoritmos sobre la historia, el primero y el segundo simplemente están buscando algunas cosas estadísticamente significativas, como resultado el mercado "chocará" con el primero o el segundo, y lo gracioso es que será un patrón verdadero))
Así que con la ayuda de las redes neuronales u otro MO puede simular las acciones de miles de comerciantes con "suficiente" precisión, así como la precisión depende de la calidad del algoritmo que escribió, me refiero a los predictores y el objetivo
¿Qué tipo de ILs?
¿Qué tipo de modus operandi?
Algoritmos MOE - aprendizaje automático
¿y el objetivo?
ver la cosa....
MO es el trabajo de un algoritmo.
tropezar con el hecho de que la salida del algoritmo es predecible.
tal en el mercado financiero conduce gradualmente a una pérdida proporcional al tamaño del depósito.
//El precio sube/baja unos pips, una recotización, se abre la orden de mercado requerida, entonces los pips bajan y hay otro patrocinador en el mercado...
Estoy fuera de onda, seguro.
y hasta pensé que trabajabas de manera diferente.
pero el camino es el correcto
tropezar con el hecho de que la salida del algoritmo es predecible.
¿por qué no usarlo?
¿qué pasa con el objetivo?
es
No lo sé)) El viernes no vi el mercado en absoluto, lo cual es importante. Mis niveles se dibujan en tiempo real, es decir, una hora o dos o tres horas antes del rebote.
Tengo dos tipos de niveles:
1) sólo un rebote local normal, es decir, un pequeño movimiento dentro del ruido
2) Un nivel de tendencia, es decir, un nivel que inicia una tendencia, inmediatamente o al día siguiente, y sólo después de un tiempo se muestra en el gráfico
Por ejemplo, el jueves comenzó la tendencia del euro, sabía que comenzaría el miércoles por la tarde
Mi sistema diferencia entre estos dos tipos de niveles, mi sistema no se refiere a la red neuronal sino a mi interpretación de sus señales
¿Cuál es la parte difícil? Un rebote desde el límite inferior del canal, fue claro para el caballo).
¿por qué no usarlo?
El NS también gana, y curiosamente, también pierde a veces
es decir, cuando una señal se produce en sentido inverso, será a la vez
¿Cuál es la parte difícil? Un rebote desde el límite inferior del canal, fue claro para el caballo)).
)))) omg...
¿Por qué no compraste? ¿Eres más tonto que un caballo?
¿Cuál es el objetivo?
sólo porque estamos prediciendo
entonces no es necesario)
quiero que empieces a generar ideas y no trates de copiar las mías, yo te mostré la dirección y traté de mostrar que hay dinero en esa dirección
y como siempre, típico de cualquier neurona, queda por añadir:
en un piso