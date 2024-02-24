Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1027
Hay que conseguir un montón de indicadores que formen niveles y tratar de determinar desde cuál de los muchos niveles se producirá un rebote. En otras palabras, la clasificación debería funcionar aquí.
Es cierto, un solo indicador es suficiente. No se necesita mucho. Voy a resumir lo que has dicho sobre el rebote con una definición correcta. Definir qué nivel es. Soporte o resistencia (azul o rojo). Por lo tanto, rebotamos en el soporte si es inferior al precio y lo rompemos si es superior. Desde la resistencia, rebotamos si está por encima del precio y la rompemos si está por debajo. Para ser más precisos....
Pero cualquier nivel puede resultar ser una perra corrupta y cambiar su estado varias veces, así que ¿cómo debemos manejar eso? Supongamos que tenemos un nivel que se rompe repetidamente y el cotierra se balancea alrededor de él como una goleta de Marqués. ¿Qué debemos hacer en este caso?
La conclusión se sugiere por sí misma, el objetivo de la NS debe ser así para obtener beneficios de ella.
Donde la línea azul está por encima de la tasa - comprar. La línea roja bajo la cotización - vender. Como resultado, el nivel cambió su estado, pero en el momento del cambio estabas en un precio rentable. Al final, el precio cambia de estado, pero en el momento del cambio estabas a un precio ventajoso. Pero claro, esto es mucho y dominándolo (trabajando con los niveles en el ordenador nacional) podemos conseguir un TS bastante bueno, que pasará fácilmente de nivel en nivel, empezando por los que sean necesarios y superando los niveles que lo requieran. Lo principal es la pureza del enfoque de la ST en principio. No quiero cometer errores. Y escuchando sus versiones.....
Bueno, sólo para compartir mi experiencia - He pasado mucho tiempo para resolver el problema de encontrar un nivel de rebote (soporte / resistencia son términos redundantes aquí, dando sólo el vector de movimiento, que no es realmente importante), así que he utilizado exactamente el conjunto de indicadores, y el algoritmo utilizado diferentes métodos para elegir uno u otro nivel, teniendo en cuenta la densidad de estos niveles también. Lo utilicé para estimar el take profit. No lo utilicé porque no apostaba por la cuenta real, sólo trabajaba en un proyecto que no se mueve desde hace un año. Pensé que sería una buena idea buscar algunos indicios con la ayuda de MO para identificar el nivel donde se producirá la corrección. Hay muchos indicadores para este propósito: pivotes, gaps, fibs, niveles de RSI, canal de desviación estándar, diferentes canales flotantes, ATR, etc. El rebote puede venir de alguno de los indicadores existentes, pero la pregunta es cuál.
Es comprensible que, ya que lo has sugerido, yo también debería empezar......
Aquí hay una pantalla buena y correcta.
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y pruebas de estrategias de comercio
Aprendizaje automático en el trading: teoría y práctica (trading and beyond)
mytarmailS, 2018.07.21 20:57
A mucha gente le cuesta creerlo, pero las razones del cambio de tendencia en el eu estaban donde yo dibujaba, no en los extremos del gráfico
El mercado es muy bueno para jugar con la cabeza ((
¿Ayudará a empezar?
Amigo, si me disculpas, voy a citar el famoso dibujo animado "Ball You're a dummy!!!!" (¿Por qué?
Dude))) Lo siento, pero si dibujas curvas en una fila generada aleatoriamente y observas cualquier objetivo en ella, entonces eres de madera al menos hasta la cintura :)
Antes de responder a un mensaje, es conveniente leerlo.
También he tenido en cuenta la densidad de estos niveles.
Tío)) lo siento pero si dibujas curvas en una fila generada aleatoriamente y ves algún objetivo en ella entonces estás de madera al menos hasta la cintura :)
que quieres forzar para hacer lo correcto, lo entiendo.
hacerla exactamente
me estoy haciendo a la idea, me estoy haciendo a la idea (?), sin discusión))
Sin embargo, crees que es muy fácil, sólo tienes que averiguar cómo hacerlo sin un gráfico???? )))"Aquí no basta con ver, aquí hay que pensar, aquí hay que mirar fijamente........" //+++
quieres hacerlo bien.
Oh, vamos, Renat... )) Lo explicaré de nuevo...
He generado una serie aleatoria (ESTO NO ES EL PRECIO) con un componente de tendencia y la he pintado con patrones de análisis técnico, para demostrar que el AT clásico post factum puede ser descrito incluso por el aleatorio)), y que incluso en el aleatorio este AT como que existe, pero no está ahí, es sólo una propiedad de las series con componente de tendencia.Cualquier inversión puede ser descrita por la figura del AT, siempre será una cabeza y hombros, o un doble o triple techo, incluso en el Random, pero al mismo tiempo no da ninguna propiedad predictiva a estas figuras.
Y Mikhail cogió los randoms y me dijo - has dibujado mal las líneas))) en un random, ¿entiendes?
Oh, mierda, Renat... )) Lo explicaré de nuevo...
He generado una serie aleatoria (ESTO NO ES EL PRECIO) con un componente de tendencia y la he pintado con patrones de análisis técnico, para demostrar que el AT clásico post factum puede incluso describir lo aleatorio)), y que incluso en lo aleatorio este AT está más o menos ahí, pero no está ahí, es sólo una propiedad de las series con componente de tendencia.Cualquier inversión puede ser descrita por la figura del AT, siempre será una cabeza y hombros, o un doble o triple techo, incluso en el Random, pero al mismo tiempo no da ninguna propiedad predictiva a estas figuras.
y mikhail cogió los randoms y me dijo, acabas de dibujar las líneas equivocadas )))) en los randoms ¿ves? mal )) ahaha
No estoy discutiendo.
jajaja
)
Me pregunto si alguien sabe cómo diferenciar entre un BP generado aleatoriamente y uno de precio real, explicar si algo...
Me pregunto si alguien sabe cómo diferenciar un PA generado aleatoriamente de uno real, explicar si es que hay algo...
No sé cómo