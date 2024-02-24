Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1026
)))) omg...
¿Por qué no lo compraste? ¿Eres más estúpido que un caballo?
lo que es predecible
entonces no tienes que hacerlo)
¿Qué te hace pensar que no lo compré?
¿Cuál es la parte difícil? Un rebote desde el límite inferior del canal, fue claro para el caballo).
El post factum puede pintar cualquier cosa, en eso consiste el análisis técnico.
Todo funciona, las tendencias, los restos, etc. ))))
¿Sabes cuáles son estos precios?
aquí hay un código simple
precio <- cumsum(rnorm(500))
plot(precio,t="l")
Si no lo consigues, es una cita generada al azar.
La gente suele ver lo que no ve, ve lo que quiere ver.
Lejos del azar.
kotir va de un lado a otro y hace sus cosas de marioneta
Mi máquina semiautomática funciona en los cruces porque utiliza el promedio, no opero en los mayores. Yo establezco la dirección de la tendencia y la máquina hace el resto. Este es el momento del acuerdo, cuando el cruce EURAUD subió el jueves:
Gracias! Hasta ahora no podía creer que pudiera ganar dinero con el AT clásico, ¡eres un héroe!
lejos, no son aleatorios.
kotir va de y a, probablemente de forma aleatoria
Renat, las comillas no son aleatorias, lo que hay en la foto es aleatorio
Renate, lo aleatorio no son las citas, lo aleatorio es lo que hay en la foto.
Ahhhh,
hecho
----
Entonces, ¿cómo aparece un nivel en tal caos, cómo se entrena una máquina?
Siguiendo tu lógica, ¿hay que meter todo tipo de tehanálisis en el algoritmo y hacer lo contrario?
-----
bien y por el bien de la persuasión, mostrar la mía, por lo que no piensan, como es habitual en esta rama, mis preguntas, no son para sí mismos, sino para el deporte de interés:
¡¡¡¡¡Mira quién está hablando en once!!!!! Lo principal es empezar.
De hecho, la naturaleza del mercado es tal que su comprensión puede desafiar la lógica y el sentido común. ¿Por qué? Porque no existe tal cosa, ni naturaleza, ni ley ni patrón. El mercado es lo que es aquí y ahora y ¿por qué es así? La respuesta a esta pregunta es muy sencilla. Porque el equilibrio de opiniones entre compradores y vendedores en este momento era así, así se veía durante esta hora, así se veía durante la siguiente. Bueno, todo es fantasía .... ¡¡¡¡Filosofía!!!!
Lo siento, amigo, pero voy a citar el famoso dibujo animado "Eres un globo!!!!" (¿Por qué? Porque tu ejemplo demuestra que no sabes utilizar este análisis. Como se muestra en su captura de pantalla, PERO terminado con líneas rojas, yo personalmente veo objetivos potenciales. Y si lo dibujas como lo hiciste, realmente no hay nada allí. Pero como ves, el análisis técnico no sólo puede ser post factum.
El problema del análisis técnico es que siempre considera dos escenarios. El mercado suele exigir una respuesta inequívoca. Muchos habitantes de esta zona utilizan el sistema de IA para este mismo fin.
Otra cuestión es que hayas mencionado el tema de los niveles. Hace tiempo que intenté meter los valores de los niveles en el Servicio Nacional de Estadística, pero no me salió nada. Pero eso era antes. Ahora el nivel de conocimiento es completamente diferente y creo que el tema tiene bastante perspectiva. Pero primero formulemos el problema. Quien primero??????
Hay que marcar un montón de indicadores que forman niveles y tratar de determinar cuál de los muchos niveles rebotará. Por lo tanto, la clasificación debería funcionar.
Es comprensible que, una vez que lo has sugerido, yo también empiece.
Queremos que la red nos dé el valor del nivel - ANTES del número, nos atascamos con la normalización y la posterior interpretación inversa.
Construimos el nivel de forma independiente y la red determina su significado - una tarea bastante adecuada, pero para esto necesitamos tener un algoritmo para construir niveles (estrategia básica). Se excluye la construcción manual de niveles, ya que la recogida de datos estadísticos para la formación puede estar sujeta a errores que acabarán afectando al resultado de la formación. Para determinar la importancia se necesita una estructura de red compleja para la clasificación. El problema es interesante, pero como subproblema del problema principal, más importante......
Una vez obtenido el nivel de la estrategia subyacente, ¿determinamos su condición de nivel de soporte o de resistencia? ¿sí o no? - esta es la tarea fundamental del trabajo con los niveles. Una vez obtenido el nivel, queremos saber si es un soporte o una resistencia y no importa que este nivel esté por encima o por debajo del precio. Al fin y al cabo, en el mercado se suele asumir que si el nivel está por encima, es resistencia, mientras que si está por debajo, es soporte. Aquí rompemos este estereotipo utilizando la IA. Al recibir el nivel por debajo del precio y definirlo como resistencia, pero no como soporte, nos encontraremos con un precio mejor que el nivel del precio, que puede ser tomado como una señal para la continuación de la tendencia. Le daré un ejemplo y para ello desenterraré mi antiguo, pero bastante obvio indicador de velas, que sabe cómo formar niveles.
El patrón de velas forma el nivel. Si se rompe el nivel, la línea pasa a ser discontinua, como en el ejemplo de la "estrella fugaz", la resistencia está formada por el rojo y el soporte por el azul. Ahora imagina esta situación.
en el tiempo donde está el número uno, identificamos esta línea como soporte y la coloreamos de azul, luego resulta que todo el tiempo marcado en rojo estuvimos en la zona de mejores precios que el nivel y cualquier compra relativa a este nivel habría sido rentable, porque al identificar el nivel como soporte habríamos considerado potencialmente el crecimiento de la tasa como perspectiva y en este caso habríamos acertado (la previsión funcionó) Pero no es tan sencillo alas......