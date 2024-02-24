Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1022
Mi opinión es que nunca ha habido una estrategia media en los mercados, y nunca la habrá; es como un juego sin reglas:
Nos dieron un campo y dos fichas de colores, pero no nos explicaron las reglas, tú creías que jugábamos a las damas, yo creía que jugábamos al backgammon, y entonces llegó un creador de mercado que juega al Chapaev - dispersó todas nuestras fichas
))))
Ya he dicho en alguna parte que el Banco Central de Rusia, y creo que en otros países también, practica el análisis técnico clásico, lo que significa que debemos esperar que la mayoría de los participantes, ni siquiera por elección sino por el hecho de su formación (certificación profesional), utilizarán este notorio análisis técnico. No entiendo cómo se puede negar.
Creo que es cierto - ver en YouTube cómo el presidente de los diputados del Banco Central estaban masticando los centavos en los resultados de las transacciones de divisas por el Banco Central de Rusia )))
¡¡¡Yoo-hoo bros!!! Os dejo atrás y el hilo baja a la primera página. Sí.... No esperaba esto de ti. No esperaba esto de ti......
Yo... Me va bien.... Estoy trabajando en la producción..... y sigo enseñando al robot los trucos del oficio..... Qué más hay de nuevo... Optimizado JPrediction para mis necesidades, los modelos son cada vez mejores y más adecuados al mercado. El comercio va despacio..... Todas las nuevas operaciones están probadas, por lo que las plusvalías limpias.....
Así que es poco probable que consiga el vídeo que prometí.... Aunque el verano no ha terminado y aún queda septiembre por delante, tal vez ocurra algo.
Así que es así.... ¿Qué tal os va? ¿Quién tiene qué? ¿Hay una vacante en .... o tuvo un avance. Comparte tus alegrías....
No hay descubrimientos. Todo está abierto antes de Año Nuevo).
Esto es una ilusión temporal.No entiende por qué una misma estrategia se comporta de forma diferente en distintos mercados
Hace quince días creé un indicador que construye niveles, todavía estoy aprendiendo a entenderlo y a crear un sistema de trading basado en él, por lo que las operaciones son descuidadas y no siempre consigo coger una tendencia.
Funcionan con una frecuencia desconocida para mí (+-70%).
El indicador se basa en redes neuronales
algunas fotos
Me he dado cuenta por mí mismo y ya lo he contado aquí tantas veces...
El mercado no es una serie temporal, el mercado es niveles y eventos, pero no la secuencia temporal de puntos
Buena suerte a todos
No se necesitan redes neuronales para construir niveles.
El mercado no es una serie temporal, el mercado es niveles y eventos pero no una serie temporal de puntos
amabilidad con todos
https://shapeofdata.wordpress.com/2013/07/23/gaussian-kernels/
