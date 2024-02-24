Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1024
No es ninguna sorpresa, es así.
Cómo definir una multitud,
cuál es la esencia de su lógica
?
Pues mira, te he dicho que no voy a dar soluciones prefabricadas, al menos ahora ....
Si en general, ¿qué tenemos todos en común en el comercio...? Piensa en ello...
De hecho, lo único que tenemos en común (aparte del miedo y la codicia :) )
Y eso se llama estadística. El trader principiante mira los gráficos, mira lo que pasó ayer, anteayer, hace un mes, y el trader duro que ya está programando, optimizando algoritmos sobre la historia, el primero y el segundo simplemente buscan algunas cosas estadísticamente significativas, como resultado el mercado se "choca" tanto con el primero como con el segundo, lo cual es gracioso, pero es un patrón verdadero))
Así que con la ayuda de las redes neuronales u otro MO puede simular las acciones de miles de comerciantes con una precisión "razonable", así como la precisión depende de la calidad del algoritmo que escribió, es decir, los predictores y el objetivo
Tengo esta pregunta, ¿cuál es el objetivo/resultado de su predicción - ocurrencia del evento, precio, o número de pips al nivel?
precio en el resultado final
Por ejemplo, en el caso del euro, ayer dije que el nivel de 1,1685. Este es el nivel de precios futuro.
Si tienes el mismo nivel en tu alijo, entonces mi estrategia y la tuya son las mismas.
Y recientemente, en uno de los hilos, el 12 de julio, lo dije:
"Ejemplo - la eva estará en 1.1712, 1.1744, 100%"
Es que la versión de la estrategia que requiere muchos recursos funciona, me gustaría que fuera más simple...
excelente precisión, qué puedo decir.
Por cierto todo conmigo también requiere muchos recursos y no es fácil hasta ahora, por desgracia(Pero el resultado es positivamente estable y no hay optimizaciones, lo cual es una pequeña victoria
bueno, lo de los recursos intensivos lo digo en broma, claro, no dices nada....
Estoy de acuerdo, no es necesario optimizar.
Al menos ahora se ha arrojado un poco de luz.
¿qué opinas de 1,1685?
No lo sé)) El viernes no vi el mercado en absoluto, lo cual es importante. Mis niveles se dibujan en tiempo real, es decir, una hora o dos o tres horas antes del rebote.
Tengo dos tipos de niveles:
1) sólo un rebote local normal, es decir, un pequeño movimiento dentro del ruido
2) Un nivel de tendencia, es decir, un nivel que inicia una tendencia, inmediatamente o al día siguiente, y sólo después de un tiempo se muestra en el gráfico
Por ejemplo, el jueves comenzó la tendencia del euro, sabía que comenzaría el miércoles por la tarde
Mi sistema diferencia entre estos dos tipos de niveles, mi sistema no implica una red neuronal sino mi interpretación de sus señales
A mucha gente le cuesta creerlo, pero las razones de la inversión de la tendencia de la UE estaban donde yo dibujaba, no en los extremos del gráfico
El mercado es muy bueno para engañar((.
Sí, no es la red neuronal, y eso es cierto de nuevo.
que después de un tiempo el nivel previsto estará allí, de nuevo eso es una ventaja.
Que sólo se puede entender lo anterior si se va por un determinado camino, estoy de acuerdo.
y entiendo lo que me queda por hacer, los oficios de la página anterior estaban ahí pero no conmigo pero los conocía claramente.
)))
La estrategia naturalmente sonó, en sólo 2 de sus palabras, mi corazón sangra, bien cómo no se puede entender (???) (no a mi propia dirección), a través de montañas de prog escrito viene
andi....
No utilizo estadísticas, no busco la sobrecompra ni la sobreventa.
Yo tampoco lo he buscado, ha aparecido solo.
Claro que sí, claro que sí.
)