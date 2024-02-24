Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1030

Renat Akhtyamov:

Digamos que en la Euve hablaba ayer del nivel de 1,1685. Este es el nivel de precios futuro.

Si tienes el mismo nivel en tu bolsillo, en consecuencia mi estrategia y la tuya son las mismas.

Y recientemente, en uno de los hilos, el 12 de julio, dije esto:

"Ejemplo: la eva estará en 1,1712, 1,1744, 100%".

Si tienes el mismo nivel en tu puzzle, el mío y el tuyo son iguales...

Renat Akhtyamov:
Sí, sí, recuerdo tus predicciones, la primera vez me incliné, pero la segunda vez conseguí la mía

Tengo un poco mejor que un pájaro en la mano ...

 
Entonces, ¿habrá alguna idea sobre cómo enseñar los niveles neuronales? ¿O he sacado el tema en vano?
 
mytarmailS:
Llevo mucho tiempo alimentando la idea de formar un modelo para un perfil de mercado. Pero aún no tengo suficiente experiencia para ponerlo en práctica).

Bueno y en los predictores adicionalmente incrementos de precios netos.

 
mytarmailS:
¿Y cómo crees que debería ser diferente la enseñanza de los niveles respecto al aprendizaje en Alta y Baja en los bares?
 
Ivan Negreshniy:
¿Y en qué crees que deberían diferenciarse los niveles de aprendizaje en alta y baja en los bares?

si en general, no mucho, sólo buscando otro

 
mytarmailS:

si en general no mucho, solo buscando otro

si se mira de forma sistemática, se puede intentar formalizar todos los tipos de objetos posibles para las predicciones a la vez, y al mismo tiempo los posibles tipos de predictores también.
 

No sé si es cierto o no, pero es interesante escucharlo

https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA

 
Ivan Negreshniy:
si se mira sistemáticamente, se puede intentar formalizar todos los tipos posibles de objetos para las predicciones a la vez, al mismo tiempo que los tipos posibles de predictores.

El único tipo de objeto a predecir es el nivel (es decir, un rebote del precio en el futuro)

Preguntas:

1) como enseñar a la red a rebotar si el rebote puede ser en 5 min. o en una hora o pasado mañana, te recuerdo que este no es el siguiente incremento a predecir

2) Cómo con tal objetivo (rebote) luego medir el error en los nuevos datos

no tengo respuesta todavía(

 
mytarmailS:

"rebote" es una abstracción y se puede pensar en muchas más imágenes de este tipo, como "ruptura", pero el resultado seguirá siendo una señal de compra o venta, en 5 minutos una hora o el día después.
