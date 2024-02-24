Aprendizaje automático en el trading: teoría, práctica, operaciones y más - página 1030
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Digamos que en la Euve hablaba ayer del nivel de 1,1685. Este es el nivel de precios futuro.
Si tienes el mismo nivel en tu bolsillo, en consecuencia mi estrategia y la tuya son las mismas.
Y recientemente, en uno de los hilos, el 12 de julio, dije esto:
"Ejemplo: la eva estará en 1,1712, 1,1744, 100%".
Si tienes el mismo nivel en tu puzzle, el mío y el tuyo son iguales...
....
Sí, sí, recuerdo tus predicciones, la primera vez me incliné, pero la segunda vez conseguí la mía
Tengo un poco mejor que un pájaro en la mano ...
Entonces, ¿habrá alguna idea de cómo enseñar los niveles a los neuronautas? O he planteado esta pregunta en vano
Llevo mucho tiempo alimentando la idea de formar un modelo para un perfil de mercado. Pero aún no tengo suficiente experiencia para ponerlo en práctica).
Bueno y en los predictores adicionalmente incrementos de precios netos.
Entonces, ¿habrá alguna idea sobre cómo enseñar neuronas a los niveles? o he planteado esta pregunta en vano
¿Y en qué crees que deberían diferenciarse los niveles de aprendizaje en alta y baja en los bares?
si en general, no mucho, sólo buscando otro
si en general no mucho, solo buscando otro
No sé si es cierto o no, pero es interesante escucharlo
https://www.youtube.com/watch?v=s0MXYOyd_LA
si se mira sistemáticamente, se puede intentar formalizar todos los tipos posibles de objetos para las predicciones a la vez, al mismo tiempo que los tipos posibles de predictores.
El único tipo de objeto a predecir es el nivel (es decir, un rebote del precio en el futuro)
Preguntas:
1) como enseñar a la red a rebotar si el rebote puede ser en 5 min. o en una hora o pasado mañana, te recuerdo que este no es el siguiente incremento a predecir
2) Cómo con tal objetivo (rebote) luego medir el error en los nuevos datos
no tengo respuesta todavía(
El único tipo de objeto a predecir es el nivel (es decir, un rebote del precio en el futuro)
Preguntas:
1) como enseñar a la red a rebotar si el rebote puede ser en 5 min. o en una hora o pasado mañana, te recuerdo que este no es el siguiente incremento a predecir
2) Cómo con tal objetivo (rebote) luego medir el error en los nuevos datos
Todavía no tengo una respuesta((